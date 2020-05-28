法官裁定孟晚舟「雙重犯罪」，在美中角力下加拿大如何「夾縫求生」？

（中央社）加拿大法官裁定華為財務長孟晚舟的行為構成「雙重犯罪」，代表美國司法部爭取將她引渡美國受審的官司將持續進行，孟晚舟在這場官司裡再嘗重挫。

《法新社》報導，卑詩省最高法院（British Columbia Supreme Court）法官霍姆斯（Heather Holmes）在23頁的裁定書裡說：「引渡所需條件的雙重犯罪，在本案裡確有構成，因而駁回孟女士的訴請（主張本案不符雙重犯罪）。」

雙重犯罪和引渡有何關係？

加國法官的裁定，認定對孟晚舟被控的銀行詐欺在加拿大也成立。雙重犯罪（dual criminality或double criminality）是能否引渡的重要評估。

裁定也讓孟晚舟爭取不須引渡與重獲自由的努力功敗垂成，意味官司進行期間，她仍須接受嚴格保釋條件住在溫哥華的寓所。

《英國廣播公司》（BBC）指出，根據美加引渡協議，引渡人涉嫌的罪行需兩國都認定為犯罪行為，才符合引渡條件，即俗稱的「雙重犯罪」。

孟晚舟的辯護團隊主張，加拿大沒有對伊朗實施制裁，美國控告孟晚舟的罪名在加拿大並不構成犯罪，因而不符合引渡的「雙重犯罪」原則。

美國則指控，孟晚舟涉嫌金融欺詐，這在美國和加拿大都是違法行為。美國檢方指華為透過香港子公司Skycom與伊朗有業務往來，同時對匯豐銀行欺詐，隱瞞華為與Skycom的真實關係，讓匯豐也承受違反制裁規定的風險。

加拿大法官今天的裁定對孟晚舟案十分關鍵，若她勝訴便可重獲自由離開加拿大。如今裁定對孟晚舟不利，意味引渡程序將持續進行，不過孟晚舟有權抗告。

法官霍姆斯認為，如果法院採納孟晚舟一方的主張，「極不利加拿大所擔負引渡詐欺和其他經濟犯罪的國際責任。」

熟悉引渡條款的加拿大刑事律師博廷（Gary Botting）先前表示，類似的引渡案可延宕數年。

加拿大得繼續在美中夾縫下求生存

全球注目下，加拿大法院於當地時間27日裁決「不放孟晚舟」，司法獨立特質再次彰顯，但也表示加拿大得繼續硬著頭皮審理孟晚舟案，在美國和中國兩大強權持續惡鬥下，夾縫求生。

在卑詩省最高法院大法官霍姆斯裁決華為財務長孟晚舟引渡案屬「雙重犯罪」前，中國外交部公開要求加方立即釋放孟晚舟，「以免中加關係持續受損」。中國官方悍然將孟晚舟案與加中關係直接掛勾，兩名遭中國報復性拘押的加拿大公民命運，明顯操在中國一念之間，霍姆斯仍毅然拍板做出「不放孟晚舟」的決定。

加拿大外交部長沈潘（Francois-Philippe Champagne）對此表示，此裁決顯示加拿大引渡程序獨立性，「加拿大司法機構獨立運作，今天有關孟晚舟引渡程序雙重犯罪的決定，是一獨立決定，它只是法律程序多重步驟的一部分，加拿大政府將繼續對孟晚舟引渡程序保持透明。」

加拿大朝野雖同聲強調此裁決彰顯「司法獨立」，但許多人也立即感覺到「背上一股涼意」。

畢竟，幾天前，孟晚舟才在卑詩省最高法院前與10多名親友開心高舉大拇指和比出勝利V字手勢大合照，被人解讀為有「預先慶功」之意。昨天以前，也有多位法界人士預料孟晚舟勝算不小。

凡此種種，難免讓人帶著一絲希望，期待烏雲罩頂、讓加中關係瞬間跌入谷底的「引渡孟晚舟事件」會在法官裁決下，成為歷史名詞，甚至「換回」被中國報復性拘捕並當成「人質」的2名加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）和史佩弗（Michael Spavor）。

裁決結果出爐，希望至少現在是破滅了。

中國抨擊加拿大是「美國幫兇」，加中冷戰將持續

中國駐加大使館立即發表聲明，抨擊美國和加拿大濫用雙邊引渡條約，指責加拿大在此過程中一直是美國「幫凶」，整個案件完全是「嚴重政治事件」。

有人說，加拿大非得「繫緊安全帶」不可，早已開打的「加中冷戰」，眼看還要持續好幾年。而且，加拿大再怎麼不樂意，也得接受一個事實：至少在川普執政下，美中兩大超級大國激烈惡鬥，利字當頭，在中國霸凌加拿大時，美國未必會是挺住加拿大的盟友。

前加拿大駐中國大使趙樸（Guy Saint-Jacques）表示，他很擔心北京將起訴康明凱和史佩弗，兩人處境可能會很快惡化。

趙樸認為，

中國利用威嚇手段與經濟力量，要求加拿大扭曲價值觀、屈從於它之下，加拿大正被迫重新評估加中關係。加拿大企業應警覺或被告知：在現行體制下於中國開展業務，存在巨大風險；改在亞洲別的地方或其他地區多元發展，才是上策。

加拿大的新契機為何？

與此同時，有學者認為，加拿大因孟晚舟引渡案成為兩大易怒強權下的夾心餅乾，但換個角度來看，它也為加拿大提供新的戰略契機。

加拿大甚至可以在當前疫情大流行下，把握全球各國同聲要求調查中國的團結氛圍，重塑自己的世界地位，重新調整與大國的關係。

多倫多大學孟克全球事務公共政策學院（Munk School of Global Affairs and Public Policy）科學與亞洲研究所副教授王慧玲（Lynette Ong）表示，美國領導層空洞化對西方自由主義利益來說，極為不利。專制中國挾帶經濟力量自信崛起，遇上美國經濟實力和全球領導地位下降，讓中國無懼於與西方國家「單挑」。

加拿大扛下孟晚舟引渡案18個月以來，就是一直處於隻身對抗中國的孤立狀態，加拿大面臨中國「人質外交」、「農業外交」危機，美國並沒有在加拿大背後撐著。

但王慧玲指出，當前「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）疫情大流行，雖是悲劇，卻也讓所有國家生出「同舟共濟」之感，這種集體情緒將創造出力量，也是國際廣泛結盟的一線生機。澳洲倡儀對中國疫情處理進行獨立調查，即有超過130國組成聯盟推動。

王慧玲表示，這在社會運動學上是極其難得的「政治機會」，明智的政府可以趁著全球對抗中國的浪潮前進。加拿大如果無視這樣的機遇，將是非常愚蠢的。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範