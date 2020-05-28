35年前的5月27日，《中英聯合聲明》正式生效

35年前的5月27日，中英雙方同日交換批准書，《中英聯合聲明》正式生效，並於6月12日正式到聯合國登記為具國際法律效力的條約（legally binding international agreement），受聯合國憲章102條保障，向世界展示出履行中英聯合聲明中所作對香港的承諾與決心。

但是，較少人知道訂於5月27日這天生效的特殊意義。1985年的英國解密文件透露，當年英方因要將《中英聯合聲明》交由國會通過，與及暗中考慮要在香港盡快完成出售大塊土地，以免《聲明》生效後受中英土地委員會50公頃的上限規管，故希望可以6月底才交換批准書。

圖片由作者提供 當年英方因要將《中英聯合聲明》交由國會通過，與及暗中考慮要在香港盡快完成出售大塊土地，以免《聲明》生效後受中英土地委員會50公頃的上限規管。

而中方當時卻多次主動要求早點交換批准書及到聯合國登記，令《中英聯合聲明》早日生效，最後經雙方協訂於1985年的今日進行，故此5月27日，象徵著當年中方希望及早落實《聲明》的意願。

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今天，中國單方面宣佈《中英聯合聲明》已成無效之歷史文件，稱中方亦已完成履行國際義務，從而打破任意修改基本法及奪取全面管治權的緊箍咒，亦正式向世界宣示如何公然違反國際承諾。

圖片由作者提供 批准書中英雙方簽名版本。

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以上相片為中英雙方將《聲明》向聯合國登記時所拍攝。及後，即獲行政局鍾士元恭賀英方有技巧地使中國在聯合國登記成具國際法律效力的條約，但他當年應該也想不到，《中英聯合聲明》會這樣拙劣地被背叛。

圖片由作者提供 行政局鍾士元的恭賀。

參考檔案：

1985 FCO 40 1859 Future of Hong Kong （Hong Kong Agreement Part A）. The National Archives.

1985 FCO 40 1860 Future of Hong Kong （Hong Kong Agreement Part B）. The National Archives.

本文獲本土研究社授權轉載，題目由編輯所擬，原文見此。

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