人大通過制定「港版國安法」，各界爭議與憂慮什麼？

全國人大會議今（28）日下午在北京人民大會堂閉幕，當中表決有關「港版國安法」草案，獲2878票贊成、1票反對、6票棄權通過。

根據「港版國安法」草案內容，港府被要求切實防範、制止和懲治任何分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動等嚴重危害國家安全的行為和活動，以及外國和境外勢力干預香港特別行政區事務的活動。

「港版國安法」相關法律隨後會將列入基本法附件三，再由香港特別行政區公布實施。而中央政府可根據法例在香港特區設立機構執法，但暫未確定執法者是否香港人。另外，行政長官要定期向北京提交報告。

繞過香港立法會制定，北京：符合《憲法》與香港《基本法》

《蘋果日報》報導，中央政治局常務委員會委員栗戰書在表決議後表示，這次全國人大會議通過「港版國安法」，是作出「建立健全香港維護國家安全的法律制度和執行機制的決定」，為「一國兩制」的「重大舉措」，符合《憲法》、香港《基本法》，符合「包括香港同胞在內的全體中國人民的根本利益」。他又表示，全國人大常委會將依法制定香港維護國家安全的相關法律確保「一國兩制」事業行穩致遠。

根據《基本法》第18條，全國性法律除列於《基本法》附件三者外，不得在香港特別行政區實施。凡列於附件三之法律，由香港特別行政區在當地公布或立法實施。而任何列入附件三的法律，限於有關國防、外交和其他按《基本法》規定不屬於香港特別行政區自治範圍的法律。目前《基本法》附件三，當中包括12條涉及軍事、外交的內地法例。

然而，《立場新聞》報導，港大法律學院教授陳文敏批評中港「唯一明顯分野在司法制度」、「香港的法律一般較仔細，內地法律則留有很多空間」，新法例有機會導致濫捕，侵害香港巿民人身自由。他又指，據普通法精神，法官有權因某條控罪違反人權而宣布無效，但港區國安法立法後，日後香港法院即使有權審理涉及國家安全的案件，質疑能否繼續一貫做法而不引起中央強烈反應有疑問。對於有消息指港區國安法會列明禁止外籍法官審理涉及國家安全的案件，陳文敏批評是嚴重衝擊司法制度，且發出錯誤訊息，令人以為香港法官審訊是基於國籍或政治取向。

急推「港版國安法」，或與23條立法失敗和「反送中」抗爭相關

《南華早報》日前指，北京認為香港在目前的政治氣候之下，立法會根本不可能就23條立法，因此決定由人大負起立法的責任。

再者，香港去年爆發「反送中」運動後，民主派支持度大升，可能在9月選舉取得立法會更多議席，23條立法的機會看來渺茫。

基本法第23條 「23條」指的是香港基本法第23條，列明香港特別行政區應自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密的行為，禁止外國的政治性組織或團體在香港特別行政區進行政治活動，禁止香港特別行政區的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫。港府2003年曾推動立法，引發50萬港人上街後，立法一直擱置迄今。 比較以上「港版國安法」，其中恐怖活動為《基本法》23條所未包涵。《基本法》23條所列的7點內容中，叛國、煽動叛亂、竊取國家機密為「港版國安法」所無。

《東方日報》報導，港區全國政協委員27日會見國務院港澳辦主任夏寶龍時，夏寶龍表示「中央已忍了很久」，準備好抗擊外部勢力的干預。有委員表示，夏重申中央訂立港版國安法的決心，並指出訂立港版國安法三大原因，包括守護「一國兩制」初心、保障香港繁榮穩定、人民生活安定；打擊極少數搞「港獨」、黑暴等亂港分子；香港非法「佔中」、「旺暴」到「黑暴」已觸碰了北京底線，強調中央忍了很久，而港人和14億內地人民都要求中央出手。

美國國務卿蓬佩奧：香港失自治地位、不保證享「回歸前美國賦予待遇」

然而，多名香港民主派議員批評「港版國家法」令港人人權遭嚴重削弱。例如議會陣線立法會議員朱凱廸形容，草案揭示「中共秘密警察名正言順進入香港拉人」，並將引伸一連串問題。第一，朱擔心「秘密警察」的拘捕、審問、拘留過程中，「被捕人是否還受香港相關法例保護？」因為香港法例規定疑犯最多扣留48小時，可保持緘默、可見律師、申請人身保護令；第二，「秘密警察」如施酷刑，「連假的追究機制也沒有」；第三，如果香港人「被失蹤」，懷疑被「秘密警察」逮捕，「家人可以怎樣？報香港警察？」

早前美國總統特朗普（Donald Trump）表示準備就「港版國安法」在本週對中國採取行動。對此，中國外交部表示，香港立法純屬中國內政，不容外來干涉，對於外部勢力干涉，中國會採取必要行動反制。

而於香港時間27號晚，美國國務卿蓬佩奧向美國國會發信，聲明中國不遵守1997年時從英國手上取回香港主權時的承諾，所以「向國會宣布，香港不保證享有像1997年前享有的特別對待」。他強調，「由種種事實而言，沒有人能說香港今日仍從中國手中享有高度自治」。

Today, I reported to Congress that Hong Kong is no longer autonomous from China, given facts on the ground. The United States stands with the people of Hong Kong. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 27, 2020

外界猜測美國有機會重新檢討香港能否繼續持有「獨立關稅區」地位；若失去此待遇，香港的貿易、金融、旅遊零售將大受打擊。

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責任編輯：Alex

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