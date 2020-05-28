中國人大通過港版《國安法》，陸委會提「香港人道救援方案」預計1週內完成

陸委會主委陳明通今（28）日到立法院針對香港國安法及人道救援相關議題進行報告和備詢，陳明通表示，政府基於「居留、安置、照顧」3大目標，提出4個處理原則，香港人道救援專案將會在1週內完成，待行政院批准後即可宣布。預計由台港經濟文化合作策進會執行整合，與民間跨部門公私協力。

中國全國人大會議今日閉幕，下午3時表決授權人大常委會制定的港版《國安法》草案，獲得2878票通過，1票反對及6票棄權。香港近日也為此爭議法案，到處發起街頭抗爭，數百人因而遭到港警逮捕。總統蔡英文昨日表示，將針對香港人來台居留、工作等以專案方式協助處理。

陸委會提出4原則，救援方案1周內完成

陳明通在今天到立法院針對香港議題備詢，會前接受媒體採訪時表示，針對香港人道救援方案，政府基於「居留、安置、照顧」3大目標，共有4原則作為香港人道救援行動方案的依據：

政府主導

陸委會跨部會整合

政府成立法人機構，執行整合民間跨部門的公私協力

政府編列預算挹注經費

他在委員會中場休息時對媒體進一步說明，將由台港經濟文化合作策進會負責執行整合。

根據官方網站，台港經濟文化合作策進會成立於2010年5月。現任董事長為財團法人海峽交流基金會董事長張小月，秘書長為大陸委員會港澳蒙藏處處長杜嘉芬。大部分的行政人員都由陸委會各局處的人員兼任。 策進會下設置 「經濟合作委員會」 及 「文化合作委員會」 2個合作委員會，與港方「協進會」下之「港台商貿合作委員會」及「港台文化合作委員會」對口，就臺港經濟、文化及其他合作事宜作交流和討論。

陳明通之後接受民進黨立委王美惠質詢時表示，已提出4原則，香港人道救援行動專案很快就可以開始處理，目前「都差不多了，行政院批准之後我就會宣布了」，經過追問後，他表示盡量在1週之內完成專案。在接受國民黨立委林思銘質詢時，陳明通再度重申專案「1個禮拜之內」可以完成。

港澳條例修不修？陸委會：專案處理不需修法

立院各黨聚焦對《港澳條例》第18條，對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助的條文提出修正案。包括民眾黨、國民黨等都表示會提出相關修法草案，時代力量則要求政府重新檢視法條，看能如何更積極的幫助香港人。

不過對於在野黨的建議，《新頭殼》報導，對此陳明通今天表示，目前認為沒有修法的必要。

《中央社》報導，陳明通表示，《港澳條例》比較特別，是因為政府與港英時期的香港政府有一定往來，在1997年香港主權移交後，「中英聯合聲明」中給予香港高度自治，政府也將香港在政治上看成第三地。因此，港澳條例處理的，不是只有台港人民間的往來，還有處理特區政府與政府的關係，有別於《兩岸人民關係條例》。

《信傳媒》報導，陳明通也指出，目前《港澳條例》第18條已經給予政府很大的空間來協助港人，而目前依據《港澳條例施行細則》所研擬的「香港人道救援行動專案」，甚至不限政治因素、不限示威者，歡迎香港高階人才來台貢獻專長。

民進黨立委沈發惠說，目前《港澳條例》搭配上《香港澳門居民進入臺灣地區及居留定居許可辦法》，已經足以保障港人來台的權益，沒必要修法。陳明通表示認同。

陳明通並強調，《港澳條例》給港人高度尊重，全文中沒有任何「難民」字眼，因此也反對用《難民法》來處理港人來台庇護事宜，陳明通更高聲呼籲，立委及媒體不要用「難民」來形容港人。

《新頭殼》報導，國民黨陳玉珍在質詢時問，目前為止有多少香港民眾提出申請來台並獲得通過的，因為依台權會秘書長施逸翔說法，有20餘名。 移民署長邱豐光表示，有掌握，但不能講。陳明通則透露，台權會講的只是一部分，比這個20餘名多。

《中央社》報導，陳明通指出，港版國安法降低香港特區政府的高度自治，讓香港的「含金量」下降。將來港府所做的決策是基於高度自治，還是奉行北京的指令，這部分對台灣在方方面面有一定衝擊，政府必須加以評估。

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責任編輯：李秉芳

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