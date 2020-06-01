把「逆時中」當成預警危機的金絲雀，而非唱衰台灣的烏鴉嘴

文：陳炯廷

面對全球新冠肺炎疫情肆虐，台灣迄今交出亮眼的抗疫成績單，這也讓防疫期間高度曝光、主持防疫大局的流行疫情中心指揮官陳時中人氣和聲望與日倶增。起初柯文哲那帶有嘲諷的一句「現在都要順時中，不要逆時中」，轉眼已成為朝野之間的共識，也佔據民意和輿論主流的意向，甚至形成某種不容被輕易冒犯的言論界線：一旦發言「逆時中」，或對政府的防疫決策有所質疑或異議，就會淪為眾矢之的。假如社會不能對「逆時中者亡」的輿論氣氛加以省思，恐怕會讓社會失去監督的力量，錯失某些警示性的哨音。

當風向開始「順時中」

在新冠肺炎疫情擴及台灣之前，民眾恐怕並不清楚掌管醫療、社福、公衛、食安等重大民生事務的衛福部長是誰？但疫情以來，民眾也許仍搞不清楚衛福部的職能有哪些，但恐怕已無人不識陳時中。

自農曆新年迄今這三個多月來，由防疫指揮官陳時中每日親自主持的疫情記者會，不但成為台灣最受注目的「直播節目」，不但被解讀為台灣抗疫成功的原因之一，也是以陳時中為首的防疫團隊贏得民心的重要媒介。

「當災難時期，社會越是混亂，公眾越是想透過媒體，了解發生什麼事」，中正大學傳播系副教授管中祥向本刊表示，由政府主動說明疫情、澄清或釐清謠言，有助降低人們對疫情的恐慌。而陳時中在這段時間的媒體曝光，加上整體台灣的抗疫表現，無疑已讓他成為扮演穩定民心的代表性人物。

管中祥認為，即便陳時中不願意成為那個被「造神」的對象，但外界還是會把所有目光放在他身上。這不見得是官方有意為之的結果，可能是某些人的人格特質或能力，自然容易被凸顯。但當防疫的焦點過於集中在個人身上時，值得社會和官方有所反思的是，我們是否忽視了整個集體的運作和努力，例如那些在公務體系中一個個默默的無名英雄。

有關「順時中」的社會氣氛是如何形成，管中祥認為，這是社會處於緊急、危難狀態下，很容易發生的事情。因為防疫是個集體抗疫的過程，需要人民與政府間的互信配合。當政府防疫表現好的時候，人們會產生對政府的信任及認同。在這種情況下，若有「逆時中」的異議或質疑出現，人們就會以為這是在否定他們對政府的信任感。

Photo Credit: 中央社

「防疫做得好，相信他不是天經地義的嗎？」管中祥表示，民眾的信任也不是沒來由的。他指出，在這份信任與支持的背後，也存在某種選舉的心態，既然「這個人做得好，我就支持他，沒有什麼不對的？」從這個角度來看，不能說民眾都是盲目的支持。然而，「對政府的效忠或過度信任，長遠來看，當然不是件好事」，管中祥強調，身為傳媒和公民，仍是必須對執政者保持某種批判性的距離，不能只是期待政府的防疫不會出問題。

此外，管中祥認為，媒體和民眾習慣用個人，而非集體的角度來看待事情的發展，也造就了「順時中」社會氣氛。從敘事的角度而言，相較於個人，集體的故事確實比較難寫。這是不論台灣媒體或國外媒體都有的通病。例如在探討台灣防疫成績時，美國有線電視新聞網（CNN）和《富比士》雜誌聚焦於蔡英文，日本《每日新聞》則是陳時中。這些外媒對台灣防疫成績的報導，更進一步會讓人們對台灣官員防疫表現的好感，產生某種加乘效果。

「逆時中」就沒有發言權？

管中祥坦言，在「順時中」的社會氣氛下，對於異議空間的限縮，不僅會發生在疫情記者會的媒體發言上，可能會讓有的記者，因此不太敢問某些「逆時中」問題，類似的情況，也存在於其他領域。他舉例，立法院在審查「紓困條例預算」時，國民黨一開始提出「凍結」80%的預算提案，就引發非常大的反彈，最後也讓國民黨不再堅持凍結。

事實上，國民黨的凍結提案，並非是在反對紓困的預算，只是想藉「凍結」的手段，要求政府把具體紓困怎麼做講清楚，這是過去在立法院內常見的監督預算手段。管中祥認為，即便國民黨給人的觀感「很廢」，但在這件事情上，它就是在扮演在野黨的監督角色，不該被輕易撻伐。

有關媒體在疫情時期的角色，管中祥指出，協助政府傳達資訊本身並沒有問題，但媒體的職責不只是負責當傳聲筒。假如只是傳聲筒，在網路時代，政府部門的「小編」就能做好這份工作。他強調記者的工作更在於檢視、監督政府的言行，唯有記者將自己與官員視為對等的關係，才可能避免淪為傳聲筒的角色。

Photo Credit: 中央社

「逆時中」不等於唱衰台灣

對於當前高度限縮異議的社會氣氛，管中祥認為，不論是官員或社會大眾，在涉及公共議題的討論上，還是得就事論事。面對質疑與異議，首先應有的態度就是，不要假定這是「來亂的」，應先聆聽再下判斷。媒體的質疑可能是為釐清問題，或有助於政府發現問題，而不同意見，也可能只是從不同的角度，要讓事情能做得更好。

儘管要戰勝病毒，人們有賴於政府的領導，以團結社會力量共同抗疫，但這絕非等同領導者或政府，就此便獲得免於監督、糾錯的「免疫力」，集體抗疫的內涵也不該輕率被簡化為「順時中」或「聽政府的就對了」。

總結來說，任何有道理和依據的發問都應被正視，納入防疫思考。退一步言，就算毫無道理的發問或質疑，不也是給了政府發揮影響力，可藉機正視聽，紓解恐慌嗎？不論是官員或心繫疫情的民眾，都應該把防疫的質疑和異議，視為礦坑裏預警危機的金絲雀，而非唱衰台灣的烏鴉嘴。相信任何身為生命、健康共同體的同船成員，其不論是肯定或質疑防疫團隊，其初心本意都是希望台灣不要翻覆或淹沒於疫情洪流中。

本文獲多維新聞授權轉載，原文發表於《多維TW》月刊054期。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航