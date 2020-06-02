《你這個娘炮》推薦序：我的異男養成記——陽剛、恐同與「登」大人

文：王宏仁（中山大學社會學系）

人生第一次出現性別意識，是國小一年級的時候。應該是1970年的春天吧！

小一時候，住在台東法院宿舍，旁邊都是水田，宿舍區外有一條石子小路，一頭連接著非常現代的法院，另外一頭則是傳統的墓地。當吹嗩吶的送葬隊伍經過時，小朋友就高喊「趕快躲起來」、「不可以看到棺木」。

我通常是走連接現代化柏油路法院的那一端去上學，而另一端墓園的田埂也可以到校，鄰居大哥大姐曾帶我走過。

某一天，我自己走水稻田的田埂回家，走到半路，一個坐在路邊的小朋友對我說：「你為什麼穿女生的襪子？」我很生氣，回說：「我都是這樣穿，我媽媽都給我這樣穿。」他繼續說：「你襪子上面有一朵花，那是女孩子的。」後面如何，我已經忘記了，不過後來我就不太想穿反摺且有鑲花的襪子了。

回想起來，原來這麼小的年紀就已經有特定的性別意識，而且透過別人的眼睛來「端正」自己的「女性化」行為，就如同最近某個媽媽說，小男孩戴粉紅色的口罩被嘲笑「娘」一樣。

我想，在成長的過程中，大家一定有許多精彩的性／別經驗，例如男性的阿魯巴、看A片⋯⋯，以下我講一些我那個年代的男孩故事，可以跟大家的個別經驗，做個對比，看看過了40年後的台灣，是不是有很大的變化。

一群男人，相偕來逛紅燈區

小二以後搬到台南，住家附近有個地方叫「新町」，印象中，每次白天經過那一區的時候，總是有許多阿姨們坐在低矮房子門口聊天，小學男生之間互相罵對方的時候，會說：「你要去新町相幹啦！」到大學以後才知道，那是紅燈區。大家如果有機會去台南的康樂街、大智街、大勇街附近走動的話，仍可以看到這樣的歷史遺跡：電動遊樂場、按摩店、可以QK的飯店。

大一時，住在學校宿舍，其中一位是退伍後來讀書的大四學長。某一天，這位學長提議去逛當年還存在的公娼聚集地：寶斗里的華西街。當年寶斗里除了紅燈區之外，還有生猛蛇肉、加了高粱酒的蛇血，以及欺騙不明就裡觀光客的遊戲攤（對，我跟一群同學就是受害者）。

出發前，學長們開始討論要注意什麼。一個人說：記得眼鏡要拿掉，要不然小姐會突然搶走你的眼鏡，你就不得不跟她進去！另外一個說：聽說皮帶也要扣緊一點，要不然小姐也會抽走你的皮帶！在旁邊的另外一位學長則說：據說如果是處男的話，她們還會包紅包給你！

大家笑成一團，然後指著我（唯一的大一生）說：你可以拿紅包！

那是我第一次在晚上走進紅燈區，緊張在所難免。大四的學長老神在在，叫我們緊跟著他就是，穿過昏暗的巷弄、兩旁是點著紅色燈的小房間，放眼望去都是阿嬤級的歐巴桑（對一個18歲少年來說，超過40歲的都是阿嬤～）他們偶爾喊：「那個穿牛仔褲的，入來看一下。」也有一些三七仔會走過來問：「少年ㄟ，要不要來看看？」

當然，什麼事情也不會發生，在眾目睽睽之下，沒有人敢脫隊走進木板房子裡。那麼為何大家會很興奮地集體去參觀華西街呢？

對我而言，與其說是對於「性」的好奇，不如說是跟著一群朋友去「探險」。透過「偷窺女性」的集體行動，一方面強化我們這一群男生的團結感、偏離常軌的共同（犯罪）感，同時也排除我們男生之間發展出同性戀情，因為在參觀的過程中，你就已經外顯你對女性的興趣，而非男性，一起的行動也同時在互相監看是否有「非異性戀」行為。

這種「登大人」的活動，在充滿陽剛氣質的軍隊中也很常見。

高雄十八招，軍人「登」大人

我在左營的海軍士校當兩年教官，當時常聽到學生們說，假日他們會一起去左營的「後街」玩，回來後還會傳說，誰得了性病被同學恥笑。

當兵的同梯預官有15人，在快要退伍破百時，突然有人提議，是不是來看一下遠近馳名的「高雄18招」，話語一出，大家紛紛表示激賞，既然來高雄當兵，也要有一些值得紀念的回憶。1980、90年代初的高雄，生猛有力，它是以藍領階級為主的工業城市，文化品味跟「首善」之都台北很不一樣。當年南部發展出來的廖峻澎澎、豬哥亮餐廳秀，都是以嘲弄三台（北）電視品味的娛樂脫口秀，獨樹一格。所謂「高雄18招」，就是女性以自己的私密部位，表演娛樂觀眾的功夫，包括：射飛鏢、吃香蕉、寫毛筆、開瓶子、吹氣球⋯⋯等18種不同的特殊技能。

也不知道是哪一個朋友去聯絡的，反正就是每一個人收200元，包下這個小姐一場40分鐘表演。他們一直問我要不要去，我根本沒有興趣，後來另外一個朋友也說這樣不太好，他不去了，我就順水推舟的拒絕了。

那天晚上結束後，一個朋友跑來跟我抱怨說，非常後悔去看那一場表演。他說：「如果表演者是你的姐妹，你會做何感想？」可是為何大家還是去了呢？那是因為存在一種必須表現男子氣概的集體社會壓力。

集體觀看18招，或大學生集體去逛華西街，可以視為一種男性「成年」儀式。兩種情境都有「女性」，形式上都是男性偷窺女性，但是在這過程中，女性並不重要，她們只是作為「這一群男性的她者」而存在，透過集體觀看低位階女性，男性之間發展出「同性兄弟情誼」。在確定男女位階差異、肯定男性陽剛氣質的同時，也再度確認異性戀的霸權意識型態：我們對女性有興趣，不會去互相搞「玻璃」。這樣的集體行動，複製、強化了主流的陽剛氣質：有能力消費女性身體的男性，以及證明自己不是同性戀的男人。

你這個混跡在水噹噹姐妹裡頭的娘炮！

男人之間，除了「同性情誼」 之外，同時也存在競爭的面向，台灣很常見的拼酒、敬酒、喊酒拳文化，除了聯絡感情外，也是在比賽男子氣概。這多少算是良性的競爭，但是另外一種競爭，則是透過貶抑、歧視「不夠man」而建構自己高人一等的男子氣概。

去年香港反送中抗議如火如荼時，在同學LINE群組中，某位大學教授對於香港學生的抗議，做以下評論：「學生單純的想要公義與關懷，但是坐領高薪的教授，虛有其表的同情、應和憤怒，才是讓香港年輕人遲遲無法平靜、認真向學的關鍵。」

我就取笑他說：「你以為學生都是這麼好煽動啊？你叫你的學生不要翹課就好。對於別人的痛苦，無法身同感受，只能說是植物人了！講風涼話！」

接著他回我：「哈！不就有人擅長混跡在姐姐妹妹水噹噹裡頭，一起打無線電話的嗎？？」

大家會不會覺得，他的回應沒頭沒腦，上下文沒有邏輯！

其實這裡很清楚，他就是在取笑我的同志身份。我在2019年開放同婚的第一天去辦理結婚登記，在這個群組裡頭，收到許多同學的祝福，但是我猜，仍有人打從心裡就覺得，男同志根本就是「不男不女」、「不是男人」。這樣的性別／性傾向歧視，不會公開講，但在男性之間競爭時，異性戀霸權就「理所當然」的成為某些異男的武器，用來攻擊對手不夠 man、很娘，反襯自己的陽剛氣質。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

有人說：「同志可以活到現在，真是個奇蹟！」大家想看看，在一個異性戀霸權的社會中，每天有人在提醒你的肢體動作不能女性化／男性化、講話聲調要低沉／輕柔、服飾穿著要man／lady、身材要有肌肉／苗條、要跟運動男性／閨蜜女性朋友往來、嗜好不能玩繡花針／卡車⋯⋯等，社會之眼不斷規範「異常」的性別舉止，否則就會被恥笑，而這在男性的競爭世界裡頭，特別真實。

或許你們會問我：「那你怎麼可以活到這麼老？」嘿嘿，那是因為我收藏了一隻一萬伏特的皮卡丘：律師老爸。這讓學校老師對我比較關愛，成績比較好，讀大學不需要擔心經濟來源，有餘力可以四處摸索自己的性向。面對別人的歧視攻擊，我有高CP值的寶可夢對抗：社會上的優勢位子。總言之，我的優勢階級位置讓我可以在不同的大小戰役中存活下來。

這表示，社會對於不同階級、種族、性傾向、宗教背景的人，會給予不同的價值判斷，使得每個人會經歷不一樣的性／別壓力。Pascoe的書籍《你這個娘炮》第三章，就精彩的描述，即使都是來自貧窮的家庭、一樣的行為，但主流對於白人或黑人的評價就不同。

一本異國民族誌的男性研究書籍

Pascoe《你這個娘炮》是美國性別研究相當著名的書籍，我在教授大一社會學時，曾經選用第三章，當時只有英文讀本，學生一直哇哇叫，如果再次選讀的話，中文版應該會讓他們讀的津津有味。

閱讀此書時，可以注意一下台美的社會文化差異，例如台灣很少有舉辦舞會的高中，運動明星也不一定成為學校風雲人物，種族差異更不是那麼普遍可見。不同的社會、世代，對於如何學習主流男子氣概，也有不同的要求，例如在我那個年代，打棒球、踢足球，經常跟「頭腦簡單、四肢發達」連想在一起，當時最紅的明星小生：秦漢、秦祥林、劉文正等，都是一副弱不禁風的樣子。已經風靡東亞一陣子的日本 BL 漫畫，美國高中生可能會貶斥為娘炮吧！

大家可以把這一本書當成一部異國民族誌來閱讀，作者文筆非常流暢，許多場景描述就好像活生生的電影在眼前播映。透過美國文化的他者，對照我們自身對於身體、性與男子氣概的理解，我們將可以更知道台灣性別文化的特色在哪裡。

本文經巷仔口社會學授權刊登，原文發表於此

書籍介紹

本文摘錄自《你這個娘炮：校園與同儕如何建構青少年的男子氣概？拆解陽剛氣質、性、身體的社會學新思考》，野人出版

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作者：C．J．帕斯科（C. J. Pascoe）

譯者：李屹

要辱罵一位男性，最髒的字眼就是「娘」。

這個現象不只反映出陽剛至上的父權制度，

更是幫助我們省思性別不平等的起跑點。

「娘炮」是不陽剛的，是陰柔的，

就像一塊燙手山芋，每個男孩都不想要落在自己手上。

男孩在成長過程中，學會了將它烙印在別人身上，藉此證明自己是陽剛的，

於是無數的悲劇發生了，男孩也終於學會了如何壓迫他者。

為什麼我們動不動就愛講哪個男生很「娘」？為什麼性霸凌事件層出不窮？

我們的教育過程裡，不斷被教導「男生要陽剛，女生要陰柔」，這是怎麼發生的？

為什麼男性總愛開一些自以為幽默的「異男玩笑」，騷擾女性而樂此不疲？

男孩天天在「想色色的事」，這件事如何變成培養陽剛氣質的一大重點？

為什麼在學校裡，陽剛女孩大多比陰柔男孩讓人容易接受，甚至會廣受愛戴？

在青少年養成性別認同的過程中，學校是最關鍵的社會化機構。

長年研究性別認同的作者C．J．帕斯科教授，以陽剛氣質為核心概念，在本書描繪出一幅動態的性別認同過程，不但具有學識的原創性，也有助於我們省思以下重要議題：

如何避免在日常生活中不自覺地助長陽剛霸權，導致性別不平等的延續。

如何在家庭、校園等組織中建立一套性別友善的制度與文化，擴展性別的多元認識。

Photo Credit: 野人文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航