疫情遺留的傷害：禁止學生辦成發，將對高中社團造成莫大衝擊

文：葉siu威

前言：疫情遺留之傷害

新冠肺炎疫情自2019年12月騷動以來，除了嚴重地威脅全球人類健康，更影像航空、旅遊、娛樂、體育、石油及金融市場甚鉅。和歐美國家相比，台灣在經歷2003年的SARS風波後，對此次疫情的防範措施較為完善，隨疫情演進，陸續推行各項防疫措施，如：搭乘大眾運輸工具強制配戴口罩、社交距離、禁止多人集會活動等等，截至2020年5月22號，已連續39日無本土病例確診，其成效可圈可點。

但隨著疫情趨緩，過去為防疫而做的調整所衍伸的問題卻一一浮現。筆者為高中康輔社指導老師，以自身帶領社團經驗作出發，想透過這篇文章令大眾了解高中康輔社基本營運模式，進而思考面對防疫措施，學生社團所受到的影響。

Photo Credit: 林俊瑋攝影

高中社團營運：以康輔社為例

康輔社為高中校園常見的動態型社團，在組織架構上，通常由高二幹部負責經營社團，需要處理社務（如：準備社課、公關形象經營）和額外的活動籌劃（如：舉辦迎新、社慶），高一學員則扮演參加者的身分，參與學長姐舉辦的各項活動。

以筆者所帶領的康輔社為例，社團在每年暑假會做新任幹部交接，學員在被授予幹部職稱後，會擁有量身訂做的「幹服」，並參加學長姐所辦理的幹部訓練。從八月開始，陸續會進行招生、迎新，開學後，校方會在課表上額外安排社課活動時間，一學期有七至八堂社課，讓高二幹部準備各式課程（如：社團文化傳統、美工製作、表演編排、公關技巧）令高一學員學習。同時，幹部也會配合學校活動（如：運動會、聖誕週）準備創意表演，在累積社團聲望的同時，也充實各項資本，如：社費、新任成員，使社團可以永續經營。

「社慶」與疫情

學生自高一加入康輔社後，可以透過社課、課外活動了解社團。在升上高二，承接幹部責任後，更需花費額外的心力，思考如何經營社團或追求自身成就、榮譽，雖然會佔去學生許多時間，但卻能學習到許多不同於課堂內的知識，對學生的邏輯思考、團隊合作、社交應對皆有幫助。

在下學期，社團固定會舉辦名為「社慶」的成果發表會（康輔社文化中慣例以社慶一詞稱呼成果發表會，以下皆以社慶稱之），由高二幹部籌劃一個為時半天的室內表演，包含戲劇、舞蹈、帶動唱等動態表演，現場更會邀請親朋好友、校內外的友社同學、社團歷屆學長姊前來共襄盛舉，可說是康輔社最為盛大及重要的活動，在眾人的見證下，高二幹部將展現他們擔任幹部一年來所學到的各項能力，透過「社慶」的活動流暢度、表演精采度檢驗。

Photo Credit: 林俊瑋攝影

「社慶」對於高二幹部來說，是高中生活一大重要成就，有許多人在擔任學員時還害羞怯懦，經過一年幹部生涯磨練後，卻能自信地站在舞台上大放異彩；有些幹部的課業成就並不突出，卻積極參與康輔的各項活動，累積經驗，更擔任社慶負責人，在當天展現出他的嚴謹規劃，讓到場的父母刮目相看。

「社慶」對於社團來說，也是校外友社評價該社團成就的主要來源，同時，幹部也會在社慶籌備期間，觀察學員待人處事的狀況，以做為未來幹部遴選的參考依據。然而，因應今年疫情，政府發布了以下這紙公文。

Photo Credit: 作者提供

雖尊重此舉為防疫考量，但禁止學生成果發表會的辦理，卻對社團造成莫大衝擊。以筆者所在地區桃園市為例，各康輔社舉辦社慶的時間約落在每年四至七月，代表已有社團社慶籌備已進入尾聲，各項金費已支出（如表演服裝、活動刊物印刷），其他社團也著手進行活動內容的發想及規劃，或已公告活動日期，與硬體廠商、場地方洽談完畢。

這紙禁令使得當下已投資許多心力，或正在擘劃夢想藍圖的社團幹部感到無所適從，許多社團更因而停擺營運。而現疫情趨緩，筆者則想延伸思考，取消成發對社團經營埋下的深遠影響。以下將以筆者帶領康輔社的經驗出發，分列討論各項影響。

社慶取消後，社團經營所受影響

學生社團事務參與度下降

上述文章已介紹「社慶」對於高二幹部的重要性。因此，和身旁夥伴共同完成社慶，已成為支撐許多幹部堅守職責，經營社團的主要動力之一。但當社慶被迫被取消，幹部原先做的準備（如：表演編排、場地布置設計）也沒了展現的機會，對投注許多課外時間的幹部來說是其努力的否定。

在缺乏外在動力（如：社團指導老師、學長姊）驅動幹部將注意移轉到社團其他成就感來源時，許多幹部表現出無力及挫折，進而疏遠社團事務，社團營運出現停擺的情況。

社團垂直凝聚力下降

社慶也提供社團內部垂直交流的機會，上述文章提及社慶的各項事務由高二幹部負責籌劃，但在籌備期間，高二幹部會帶領高一學員一起練習表演、製作美宣道具，幹部可以趁此機會，將過往的經驗傳承給學員，無形中令學員累積對幹部的尊重、對社團的認同。

幹部更會親自邀請社團歷屆學長姊回到母校參加社慶，這些在各地讀書、工作的學長姊在社慶當天出席社慶，除了是為了給學弟妹祝福，也是給彼此敘舊的機會，他們坐在舞台下的貴賓席，看著舞台上勁歌熱舞的學弟妹，回想起自己的青春也為辦出一場社慶而努力，此舉使社團更像個「家」。

然而，在社慶取消及學生對社團事務參與度下降的前提下，社團幹部、學員及各屆學長姊原有的緊密連結被破壞了，長遠來看，社團長年累積的人際資本將被削弱－學長姊缺乏關心學弟妹的機會；學弟妹發現問題，卻沒有學長姊可以諮詢。對社團的認同感逐漸潰散，凝聚力也隨至下降。

Photo Credit: 林俊瑋攝影

社團公關交流機會減少

社慶不只提供人與人的交流，更是社團文化間的交流。社慶會邀請各校康輔社成員共襄盛舉，原先康輔社成員在四月到七月的社慶期間，能夠桃園南北跑透透，至各所學校參加該校康輔社的社慶，在認識校園環境同時，也能接觸不同康輔社的文化精神、做事方法和表演風格。

故康輔社成員在高中求學階段，其實就有機會發展出面對不同文化的開闊心胸，在觀察過其他康輔社相異文化後，更能不同觀點以審視自身社團的文化、制度，使社團營運精益求精。

差異是在競爭、比較之下才會產生的，在過去幾年，筆者觀察到學長姐們不斷提高標準，扎實地替幹部驗收活動品質；或幹部發揮創意，挑戰各種不同形式的表演，都是各校康輔社為了吸引更多觀眾到場，進而提高自身社團聲望，無形中也惕勵幹部增長自身規劃、執行能力。但當社慶取消後，此一自我成長的動機也隨之消失，對於幹部、社團的進步也會造成破壞。

Photo Credit: 林俊瑋攝影

結論：挑戰與新生

因應疫情而無法辦理成發，對於高中社團的營運確實為一大傷害，但此一外部影響，卻也指出現今桃園市康輔社的一大問題——社團過度以成發為重心。舉辦社慶雖能替社團完成幹部成就追求、平行及垂直交流、經驗傳承等多項目的，但社團不應該因成發取消的限制就停擺營運，桃園市各校康輔社信奉的傳統及習慣現正受到挑戰，期許各校康輔社能掙脫疫情所帶來的挫折，開創新的形式，繼續傳達各社所相信的康輔精神。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航