從「奶茶聯盟」到#TweetForTaiwan，台灣可響應「印太戰略」發揮數位外交軟實力

文：胡家瑜

全球肺炎疫情肆虐之下，台灣傑出的表現屢獲國際讚賞，今（2020）年520蔡英文就職更得到各方關注，其中最受人矚目的，是美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）藉AIT祝賀我國總統就職，他在聲明中表示「蔡總統帶領活力民主台灣的勇氣和願景，堪稱印太地區及全世界的表率。」

蔡英文在就職演說中也提到，「希望讓台灣在印太地區的和平、穩定與繁榮，扮演更積極的角色」，顯見台美關係在印太戰略的框架下，是未來值得關注的發展方向。

從四月中台港泰的「奶茶聯盟」到五月初美國國務院的#TweetForTaiwan，以及近期印度網友的熱情響應，更顯見推特等社群媒體上的跨國社群串連運動，正蓬勃地響應印太戰略下台灣與美國、印度區域合作的民間實踐。

台灣應積極標誌印太戰略地位，軟實力與價值同盟是重點

美國川普（Donald Trump）政府於2017年提出「自由與開放的印太願景」，並在接下來的兩年間陸續公布更多有關印太地區之戰略與願景，目的是在中國附近整合一個制衡中國的「面」，以印太聯盟淡化中國角色與影響，強調應該要以印太取代亞太，納入更多方的合作，並接著指出在這其中，印度扮演的角色尤其重要。

印度作為南亞區域大國，與周遭國家一直都保持著穩定的關係，唯有對中國在長期邊境問題採取對立立場，當美國提出「印太戰略」重視印度，而中國提倡的「一帶一路」戰略在歐亞地區持續推進，也讓印度感覺到需要倚靠多邊關係與美國的力量，協助制衡中國在印太區域中不斷擴增的勢力。

在激化的中美霸權爭奪下，印太區域國家不避免的會被要求選邊站，我們應秉持著主動參與的心態，以自身的民主自由和經濟發展，標誌台灣在印太戰略中的地位。全球化發展下，爭取夥伴盟友、發展區域合作勢在必行，除了深化外交、國防軍事等硬實力之外，發展軟實力與連結推崇共同價值的國家，更是區域合作重點。

「奶茶聯盟」作為印太戰略第一個民間實作框架，印度是重要夥伴

四月中旬推特的中泰大戰後，在推特上出現台、港、泰等抗衡中國「奶茶聯盟（Milktea Alliance）」，以及美國國務院於五月初發起支持台灣參加WHA的#TweetForTaiwan推特活動，皆是在社群平台上串連跨國公民的軟實力外交實踐，更成為印太戰略的民間實例。

Special thanks to #India, we are impressed by your passion. As President @iingwen stated, #Taiwan promises to “make contributions to peace, stability, and prosperity in the #Indo-Pacific region”. Tag your friends to spread this love.#Taiwan520 #HindiTaiwaniBhaiBhai @hiro_hamakawa pic.twitter.com/gL3VuBBAfk — Digital Diplomacy Lab (@digidiploTaiwan) May 20, 2020

值得關注的是，近期中印邊境問題再度爆發，印度網友大舉加入推特社群運動的價值同盟。根據印度國際關係雜誌專欄作家Amal Sinha的數據指出，五月中轉推#TweetForTaiwan相關貼文者即有高達兩到三成是印度人，僅次於發起該運動的美國。

台灣數位外交協會於520在推特上呼應「奶茶聯盟」，發布蔡英文總統和印度總理莫迪（Narendra Modi）高舉奶茶乾杯的台印友好圖片，更得到印度網友的超熱情響應，短短幾小時內便有超過2000個讚和七百多次轉發。在推文下方留言的絕大多數都是表示支持台灣的印度網友，也有日本網友將推文翻譯成日文和更多人分享，連網紅阿滴都在自己推特帳號幫忙分享。

一位任職於美國知名智庫Brooking Institute的印度國際關係學者Tanvi Madan更轉推指出，從來沒有看過印度人公開在社群媒體上和台灣有這麼多的互動。研究中國與東南亞的經濟學家Antonio Graceffo更欣慰的表示，很開心看到台印之間的友誼被這麼多人分享。

印度國際關係學者Tanvi Madan（左）與經濟學家Antonio Graceffo（右）轉推奶茶聯盟｜Photo Credit: 台灣數位外交協會

在疫情衝擊後的緩步復原狀態下，社群媒體上的跨國串連與數位外交不落人後，印太戰略下的奶茶聯盟更不斷電。推特不只是戰場，更是台灣連結跨國人脈、開展跨國串連合作的場域，也是民間在呼應台灣參與印太戰略之下，以生活化、易親近的方式實踐的可能。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航