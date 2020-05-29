520文化部長交棒：鄭麗君爭取「紓困」即是挑戰，如何「振興」更是李永得肩膀上的重擔

520就職大典之後，最受矚目的交棒該屬文化部長鄭麗君的卸任以及李永得的接棒。這位曾經讓民間發起挽留行動，兩天內就收集到1500份聯署的「前」文化部長，既有最棒部長的美譽，也有文化恐怖份子的戲稱。

過去，文化部長被認為是一酬庸職銜，但在鄭麗君之後已然改觀。鄭麗君聲量奇高，也因此被勸進參選台北市長的新聞，但本人表示暫無此規劃。在個人社群專頁留下千字離別文後回到家庭，留下一句：「未來追求理想的道路還是會相遇」供人尋味。

究極核心關懷：不該是治理文化，而是「文化治理」

鄭麗君出身哲學系，這是一個在台灣社會文化往往被忽略價值的學術領域。然而，政治與政策的設置與推動，需要高度邏輯和思辯，或許我們可以認為，鄭麗君用她的成就，證明了哲學的訓練對社會進步的價值。

在學生時期即展露對公民運動的熱忱與行動力，在校素來離群獨立的她卻積極參與社會運動。任職立法委員時期，她讓太陽花運動參與者上備詢台陳述意見，讓當時陳為廷嚴辭抨擊教育部長蔣偉寧十五分鐘。只因她堅持學生是公民，有權陳述公民意見。

鄭麗君任職文化部長後，解凍多項文化部預算，多是她在立法委員時期所凍結。看似突兀，但文化圈的人都明白，過去文化部預算多用以建造大型設施，若不接地氣，真的會有「蚊子館」、「冷氣室」等疑慮。但她任內卻爭取到超過總預算1%的預算金額，成為有史以來最高的文化預算金，並改將預算花用在營運及法律義務，這樣的改變對文化圈的鼓舞不言而喻。

「部部都是文化部」更是極有創見的舉動。鄭麗君認知到文化本質具整體性、同時影響力廣泛。在臉書上寫下：「文化是每個人的事」後，要求中央跨部會固定舉行文化會報。此舉乃是文化治理的基石。用意在於促進、鼓勵各地文化局和文化部破除僵化的官僚體系，產生跨部會、跨局處的合作，才能真正落實文化治理。

任期間，鄭麗君相關政策的推行都十分細緻。在文化資產保護法中，提出了「沒有人是局外人」的觀念，先確立文化資產對整體社會的價值。後續在全國文化資產全國大會提出了文資法的修訂，以「容積銀行」的方式，由政府收購來解決古蹟自燃與強拆的問題，次年也有相關價構的配套措施。一手推動的文策院絕非虛設，揭牌時即推行兩個百億計畫，決心推動台灣本土影視文化企圖心可見一斑。

Photo Credit: 中央社

符合國際潮流，構建台灣文化內蘊

走向國際的台灣品牌，是鄭麗君任內的重要方向。近年來台灣影劇佳作頻傳，《想見你》、《我們與惡的距離》、《俗女養成記》、《誰是被害者》、《你的孩子不是你的孩子》等等，聲量與品質皆受好評。鄭麗君提出：「文化是國家的靈魂」，但她也深知：「一個國家就算沒有文化部，依然有文化。」意思是文化的定義就是眾人生活的總和。每個人的創造與分享就能交織出豐盈與多元。政府的角色並非生產而是建立支持系統，支持每一個人和台灣整體文化生活能夠得到系統性的支持並健全發展。鄭麗君任為，當這些文化創作能夠自然地向上發展，就會自然走到國際上的能力。

由此可知，在施政上重資支持創作者，目的不僅是打造優良影視節目，更是要讓台灣文化健全發展出國際化的趨勢與水準，來墊定台灣本土影視文化的品牌內蘊及底氣。無怪乎鄭麗君提起這些節目的優秀成績，難掩驕傲地表示，這些戲劇亮眼的成績和優質內容，不就是台灣影劇立於全球時，已經能夠以文化來產生與其他國家影劇差異性的證明嗎？

Photo Credit: 《誰是被害者》劇照

為族群融合扛下的一巴掌

鄭麗君積極推動台灣認同的文化築構，包含重建台灣藝術史。其中包含像是接受「順天美術館」許鴻源博士家族652件藝術作品的捐贈，讓一世紀的台灣作品「回歸台灣」。也包含她讓倡議20多年的「國家電影及視聽文化中心設置條例」法制化，編列預算重建影視音史、建立片庫，讓1萬多筆影像、2萬多筆廣播資料等珍貴資產，正式回歸全民所有。

文化的整頓實為不易，人們普遍找同溫層相處的今日，使我們很容易遺忘，台灣島上其實有許多不同生長背景的族群。中正紀念堂的處理就是見證族群衝突的重要案例。比起是否直接將中正紀念堂更名，鄭麗君更重視歷史的面對與否。

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鄭麗君的立場是，不應該直接「去蔣化」，國民政府是台灣人該共同面對的歷史。由於處理這個議題，鄭麗君在2019年1月出席關懷資深藝人餐會，被資深藝人鄭惠中以不該「去蔣化」的理由，狠甩了一巴掌。

此事引起譁然，雖然受到了污辱性、教訓性質的暴力，但面對各界鼓勵不應該與暴力妥協，應該提告施暴的鄭慧中，此一作法鄭麗君並沒有採納。原因是她理解鄭惠中代表的是台灣島上的某一族群，因為復興本土文化是她要的，但是「讓在台灣每個人都不應該是異鄉人」，也是她要的。

受到掌摑當日，鄭麗君亦有自費捐獻演藝人員基金會，對資深藝人也多有尊重。足見鄭麗君對台灣島上擁有多元族群及文化有認知也有尊重，文化要尋根，沒有人該被落下，這一巴掌，可以說是鄭麗君為了台灣文化的進步與融合，用高度的理解力扛下來。

翻看文化部的補助對象，不只新興影劇，表演團體亦從寬補助，而接在鄭麗君之後上任，李永得說明自己是「惶恐又幸運」。確實，鄭麗君已經成功坐實了文化部的重要性，更建立了各部會擁有文化意識以及推動各項文化政策的共識。然而在鄭麗君「最強部長」的光環之下，李永得如何延續，又該如何被看見？

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公視、華視董監事名單與媒體轉型

鄭麗君奠定了對文化創作的支持系統，建立了各部門的文化意識，推廣了台灣的文化品牌。鄭麗君突破了先鋒者的困難，說是讓文化部的存在有了革命性的發展也不為過。然而，開創固然不亦，守成延續及發展更是難事，接手的李永得就是要面對這樣的課題。

細數鄭麗君留下的議題，幾乎都和轉型和優化相關。媒體的轉型是一個，例如公視董、監事改選難產，這是鄭麗君任職期間少見的大型風波。

公視第六屆董事會在2019年9月25日任滿，文化部提出了董事候選人21人、監事候選人五人的名單經過跨黨派的審查後，被認為理想性質過重，商業實務的可能性過低，甚至被說是史上最弱名單。僅僅通過舒米恩、陳湘琪、盧彥芬、徐瑞希、王燕杰，以及另外一名監事黃銘輝等八人。

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鄭麗君對此名單態度堅決，在520離職前，一直都沒有再提出新的董監事名單。中間即使立法院重組了公視董監事審查委員會，文化部也並未送來的新董監事候選人名單，態度十分強硬。因為這樣的堅持，這份名單也被暱稱為「鄭友友」，即鄭麗君的友人之意。

鄭麗君態度採硬，過去文化部在於戲劇上的優秀政績，很可能是鄭麗君堅持這份名單的自信來源，也可能是對轉型的決心與堅持。然而要突破既有建置，文化部的溝通及手腕確實不足，再者，名單有力人士不足所產生的疑慮確實應該面對，公視還可以靠政府挹注。但華視因為收益的渠道不同於公視，對商務能力及名單上需要具備有力人士，不管是經濟上的考量或是營運上的政治問題，其實都在能夠理解的範圍。

轉型並非易事，公視、華視由於長期沒有完整董監事名單，業務推廣長期處於不穩定狀態。產出完整的董監事人選，甚至促進媒體轉型，將是李永得即將面對的一大挑戰。同時，媒體本身的型態也在改變，新媒體包含YouTube、Podcast等等蓬勃崛起，影響力直逼傳統媒體，這些新媒體如何推廣及建置，以及相關公民意識、媒體識讀，也期盼新任文化部長能有所建樹及重視。

武漢肺炎的重創度過之餘，是否能成為台灣的新機會

鄭麗君在任內爭取到紓困，面對認為申請金額過高的質疑，鄭麗君自信的說「我本來還要申請更多」的英姿令人印象深刻。紓困本身即是挑戰，李永得可以說是馬上面臨考驗，許多藝文團體表示尚未領到紓困金，或是金額不足、申請過程繁瑣難懂等，李永得目前也在5月25日承諾四天內就會撥款。

行政上的處理已非易事，令人擔憂的是後續的振興，5月26日疫情指揮中心宣布口罩禁令將從六月開始取消，陳時中部長本人也開始振興觀光。因此，藝文活動的復甦與振興，就是壓在李永得肩膀上的挑戰與困難。

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藝文活動的推廣原來就是文化部的難題，經濟和收益是最大的難關。受到疫情無情的打壓，大型活動紛紛取消或免費線上直播，是否會重創觀眾進場或付費觀念？5月24日國家音樂廳舉辦的「公視+一起聽音樂：NSO沙發音樂廳《管絃織音》」活動開放500名免費入場，似乎是讓觀眾回流的策略，但因為政府補助產生的免費入場，長遠來看到底是好是壞呢？ 同時，各地興起了一些關於地方創生的聲音，希望用文化小旅行、文化觀光來振興地方觀光的議題，新部長要如何因應、扶植與推廣呢？也是極積面臨的轉型挑戰。

將眼光放至全球，台灣在這次抗疫中獲得佳績，而許多國家尚且不知道何時能從疫情中復甦，台灣也因此提升了國際知名度。前文化部也降低了許多藝術方面的營業稅，過去執牛耳但已經落寞的Art Tapei，是不是有振興的可能呢？也是藝文界期待看到的表現與局面。

是延續還是過度，中正紀念堂的促轉來見端倪

轉型需要理想，也需要手腕。或許這是中正紀念堂及轉型正義一直面對的難題，即便現在屬於本土政權幾乎是完全執政的狀態，中正紀念堂的促轉還是要照顧到多數人的感受和權益。這是一件歷史大事，是台灣人共同的傷痕與教訓，如何使族群融合，而不是更多的衝突與撕裂，都是處理中正紀念堂促轉的嚴峻挑戰。

李永得具有爭議的背景，接續在聲量高漲的文化部之後，是否能以精明手腕加速台灣文化的優化與轉型，還是下一步棋走動之前要拆掉的臨時便橋，都還須時間對台灣人民交待與證明。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航