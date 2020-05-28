中國兩會閉幕：李克強重申「反對台獨」外，怎麼回應香港國安法和中美關係？

中國第13屆全國人民代表大第3次會議今（28）日下午舉行閉幕會，國務院總理李克強在隨後舉行的總理記者會上表示，對台方針依然是堅持「一個中國」原則、堅決反對台獨。值得注意的是，原本22日提出的工作報告並未提到「和平統一」和「九二共識」，引發各界議論，但李克強在今天強調，願在「九二共識」基礎上推動兩岸和平發展。

李克強今天在中國第13屆全國人民代表大會第3次會議閉幕式後舉行總理記者會，《旺報》記者詢問，臺灣剛剛經過520蔡英文第二任就職，在民進黨繼續執政的情況下，對台政策的總體考量為何，以及未來將如何推進兩岸關係發展。

李克強說，對台的大政方針是一貫的。「一個中國」原則、「九二共識」都要堅持，同時要堅決反對「台獨」。在這個政治基礎上，大陸願意和台灣各政黨、團體和人士就兩岸關係和民族未來對話協商，推動兩岸和平發展，促進國家和平統一，「我們願意盡最大誠意和最大努力。」

李克強說，

我們可以說盡最大程度和最大努力。台灣是中國的內政，我們從來都是反對外來干涉。中華民族有智慧、有能力解決好屬於自己的問題。 大陸視台灣同胞為手足，血濃於水，始終是重視台灣同胞的福祉。這次疫情發生後，不少台灣同胞留在大陸。但是經過大家共同努力，沒有在大陸的台灣同胞因感染相關肺炎而失去生命。「我們也祈福，兩岸同胞都平安健康」。

工作報告未提「和平統一」引發議論

李克強22日發表政府工作報告時，內容未如往年提到「九二共識」，且提到「促進統一」時，並非像去年提到的「促進和平統一」，因為少了「和平」用詞，引發部分人士議論。

在《BBC》報導的採訪中，全球台灣研究中心（Global Taiwan Institute）主任蕭良其（Russell Hsiao） 分析，同時消失的還有「九二共識」，北京丟給蔡英文的訊息應是台灣若不接受「九二共識」，那麼「和平」統一的基礎也將不存在。但同一篇報導也提到香港浸會大學教授高敬文（Jean-Pierre Cabestan）認為，不需要對於「和平」二字消失反應過度；在華盛頓的智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）高級研究員葛來儀（Bonnie Glaser）也說，不用「和平」二字不代表中國放棄和平統一之選項。

《中央社》報導，官媒央視新聞日前對此事則發表評論，指事情沒那麼複雜，今年兩會在疫情未散的背景下召開，會期縮短，政府工作報告篇幅也是近年最短，從往年的1.5萬個字，變成今年的1萬多字。在力求「實幹為要」下，涉台部分自然也刪減字數。

評論指，從20日中國國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光對總統蔡英文就職演說的評論，就可看出「九二共識」、「和平統一」、「一國兩制」和「推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一」等詞未曾離開。

李克強還談了什麼？

在長達1個半小時的記者會中，李克強也針對各家媒體提出中美關係和剛剛通過的香港《國安法》議題做出相關回應。

針對中美關係因疫情而趨於緊張的問題，《中央社》報導，李克強表示，中美兩個主要經濟體脫鉤，對誰都沒有好處，也會傷害世界。中方從來都主張摒棄冷戰思維，中美之間的商貿合作應該遵循商務邏輯，由市場來選擇。他也強調，中國和美國，一個是世界上最大的發展中國家，一個是世界上最大的發達國家，有不同的社會制度、文化傳統、歷史背景，存在矛盾分歧不可避免，問題在於怎樣對待。

針對香港鳳凰衛視記者提問「港版國安法」及「一國兩制」相關問題時，《中央社》報導，李克強也回應，「一國兩制」是中國國家的基本國策。中央政府始終強調，要「全面準確」地貫徹「一國兩制、港人治港、高度自治」，嚴格按照憲法和基本法辦事。支持特區政府和行政長官依法施政，這是一貫的。

他指出，中國全國人大剛通過的有關維護國家安全的決定，表明中央要使「一國兩制」行穩致遠，維護香港長期繁榮穩定。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範