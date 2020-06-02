遞出橄欖枝還是短兵相接：中共政府工作報告未提「九二共識」該如何解讀？

本年5月22日中國國務院總理李克強，在全國人民代表大會（以下簡稱「全國人大」）進行政府工作報告，其中涉台工作方針僅有108字，為歷屆最簡約內容，並無提到「九二共識」；對照5月20日蔡英文第二任就職演說並未承認「九二共識」，但仍宣稱依據《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務，或有樂觀者認為中共當局對台政策終於轉向靠攏民進黨當局，這是中共當局所釋放善意「橄欖枝」，兩岸對話與協商不再立基於「九二共識」的共同政治基礎，兩岸互動將走向「後九二共識」時代。

但也有論者以為，政府工作報告雖未提「九二共識」，並非表示放棄；且仍提「反對台獨」及「促進統一」，兩岸關係性質仍具「國家同一性」。值得關注是，中共當局在政府工作報告中並未重申「九二共識」，而蔡英文也未在520就職演說詞中回應「九二共識」，這是否是兩岸當局的政治善意？釋放兩岸當局恢復對話不需要預設「政治前提」信息嗎？這可能導致國民黨調整兩岸論述嗎？「九二共識」這一語詞核心內涵代表兩岸關係性質是「一國」、「一中」，若是兩岸可以共同找出另類語詞其意涵也是「一國」、「一中」，是否代表可以放棄「九二共識」而另外搜尋「兩岸共識」嗎？

首先，中共當局在政府工作報告未提及「九二共識」，可能衝擊部分國民黨人堅持「九二共識」的意願，導致國民黨在兩岸路線上出現一些搖擺，對是否堅持「九二共識」有所猶疑。例如國民黨立法院黨團總召林為洲提出「九二共識」已被汙名化，與「一國兩制」連結，現又因香港爆發「國安法事件」，導致「一國兩制」在台灣更沒市場，所以提出「九二共識」此字眼已無法再用，應以另外方式描述現在兩岸現狀，及重新提出國民黨對兩岸政策的看法。當然國民黨尊重《中華民國憲法》及由憲法訂定出的《兩岸人民關係條例》相關規定，此架構並未改變。

問題是，兩岸事務性協商與談判既往的基礎為「九二共識」，即使不用「九二共識」，兩岸事務性工作處理恐須取得新共識替代，且此新共識也必然是兩岸當局所能接受。另外，國民黨改革委員會兩岸論述組也指出，將會在文本中肯定「九二共識」的歷史定位，不會抹滅「九二共識」過去對於兩岸的貢獻。這樣提法，給人感受到國民黨固然肯定「九二共識」的歷史作用，但是否仍舊繼續堅持沿用「九二共識」或另提新共識，不無令人感到懷疑。

其次，李克強發表政府工作報告直指「反獨促統」，儘管未提「九二共識」，但「促進統一」力道更為強大。政府工作報告指出要「堅持對台工作大政方針」，堅決反對和遏制台獨分裂行徑。完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，團結廣大台灣同胞共同「反對台獨、促進統一」。其中，反台獨就是反對和遏制任何形式的台獨分裂行徑，包括「激進式台獨」及「漸進式台獨」。而激進獨派「台灣制憲基金會」推動「制憲公投」，或民進黨立委提案刪除《憲法增修條文》、《兩岸人民關係條例》中「國家統一」字眼等「法理台獨」；以及各種台灣正名活動；以修憲、修法、釋憲、釋法等形式進行的「修法台獨」。

中共當局政府工作報告涉台整個篇幅與字數上縮減，往年報告中所提的堅持「一中原則」、「九二共識」等關鍵字眼，在報告中濃縮為「我們要堅持對台工作大政方針」。「大政方針」涵蓋「一中原則」的統整性表述，涵蓋「九二共識」、「反對台獨」、「一國兩制」、兩岸融合，顯示中國大陸對台政策的基本原則立場並未鬆動。儘管未提「九二共識」，「一中原則」是對台政策核心主張，為不可逾越紅線。中共當局視「九二共識」為兩岸關係和平發展、對話協商的基礎，其實並未改弦易轍。「九二共識」在於指涉兩岸關係性質，核心意涵是一中原則、兩岸一國、兩岸一中、內部關係，「九二共識」這種創造性模糊語詞，給予兩岸當局表述空間與彈性。

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再者，中共當局對台政策具戰略自信及穩定性。儘管政府工作報告中首度未提及「九二共識」、「一個中國」、「和平」及「和平發展」等關鍵詞，但並非代表中共當局已放棄「九二共識」之議。這次政府工作報告對台政策部分的第一句是「我們要堅持對台工作大政方針」，這與2019年3月「全國人大」政府工作報告對台部分的第一句相同，「堅持對台工作大政方針」統領對台政策論述主軸，代表具有原則堅定性及策略靈活性。

從中共當局角度來說，「九二共識」、「一個中國」、「一國兩制」、「和平」、「和平發展」皆可概括承受在「大政方針」中。5月23日全國政協主席汪洋參加民革、台盟、以及台聯界委員聯組會、以及24日參加「全國人大」台灣省代表團審議時，皆提到堅持「九二共識」。5月25日「全國人大」委員長栗戰書進行「全國人大」常委會工作報告時，「一個中國原則」、「九二共識」、和平發展、反台獨此重要的政策核心關鍵詞皆有。

最後，中共當局政府工作報告中未出現「九二共識」，未必代表是政治善意釋放。台灣內部政黨無論是民進黨或國民黨皆有人指出，這顯示中共當局已經放棄「九二共識」，此種認知顯然頗有爭論。無論是從「堅持對台工作大政方針」、兩岸融合及反獨促統角度來看，或者從「全國政協」主席、「全國人大」委員長發言、國台辦發言人皆再度提出堅持「九二共識」。「九二共識」明載於十九大政治報告，仍受此一時期政治綱領影響，中共當局並無放棄「九二共識」必要性。中共當局未提「九二共識」，並不表示是對民進黨讓步，其對台基調未變，仍將在「九二共識」基礎上推動兩岸關係和平發展。

無庸置疑是，「九二共識」為一工具性極強政治語詞，具有彈性、創新性及模糊性、中介性，不必直指「一中原則」、「兩岸一國」、「兩岸一中」，是謂為一種「創造性模糊」表述，允許兩岸當局「各說各話」自我詮釋，創造「同意不同意」的共識。而當中共當局若是放棄「九二共識」運用，不是底線盡現直指「一中原則」嗎？果真不談「九二共識」代表政治善意嗎？這不是兩岸當局政策原則的底線更加「短兵相接」嗎？恐怕台灣所遇到困境，將會是一波波凌厲「反獨促統」攻勢，勢必面臨軍事威逼及外交打擊之壓制，而非是等待恢復兩岸對話與協商之懷柔。

即使中共當局不提「九二共識」，其所堅持「一中原則」也沒有改變，關鍵是「一中原則」而非替代性用詞「九二共識」。國民黨主張「一中各表」，其意在「求一中原則之同、存一中內涵之異」，著重在「內涵」詮釋，故有「一個中國是中華民國」說法。民進黨既往處於反對黨時期所建構「一中是中華人民共和國」、「台灣不是中國的一部分」，恐無法應對中共當局對台政策攻勢。

蔡英文總統主張遵循《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務，那麼從憲法及兩岸條例來應對中共當局「一中原則」始為正道；若民進黨當局的「一中論述」及「一中政策」，對中國大陸界定為是「國家統一前、我國大陸地區」，如此兩岸定位比「九二共識」更為清新，不僅解決兩岸無法對話與協商困境；也無掉入中共當局所提「一中原則」、「兩岸一國」、「兩岸一中」之論述語境及陷阱困境中。

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