【Fact Check】美國有最少20條國安法？（上）

文:Kayue

Facebook專頁「論_陣」早前發佈圖片,內容指美國有最少20條國家安全法,當中最高刑罰為死刑。[1]另一Facebook專頁「雨林」則以另一張圖片反駁,指「絕大多數都沒有涉及美國平民,有些法令也已經被刪除,甚至有很多其實跟國家安全一點關係都沒有」。[2]

如要把美國涉及國家安全的法例跟近日成為焦點的「港版國安法」比較,應該對比實際條文及政治體制,而非單純看條文數量。以下僅檢視圖片提到的其中10條「美國國安法」到底是否存在(另外10條參閱另一篇)。

由於原圖只有中文,本文參考內容相近、出自5月5日《大公報》的〈美20國安法 條條可濫用〉一文[3]協助判斷指涉的美國相關法例。

1)《煽動叛亂法》——已廢除

《大公報》提到這是1798年的《煽動叛亂法》(Sedition Act of 1798),然而根據此法第四條的日落條款,條文已於1801年3月3日廢除。[4]就算是指第一次世界大戰時期的《1918煽動叛亂法》(Sedition Act of 1918)——這其實是下文提到的《間諜法》之修正案——亦於1920年廢除。[5]

2)《間諜法》——存在

1917年通過的《間諜法》(Espionage Act of 1917)是第一次世界大戰時期的產物,其後經過多次修改。根據現時版本(美國法典第18卷37章《間諜及審查》[6]),可判死刑的條文為第794條「搜集或提供國防資料以協助外國政府」(Gathering or delivering defense information to aid foreign government)涉及的罪名包括[7]︰

在有意圖或有理由相信會傷害美國、對外國有利的情況下,直接或間接傳送、嘗試傳送跟國防相關的資訊予外國政府、外國軍方(不論美國政府是否承認該國家)或任何外國代表、官員甚至公民等,最高均可判處死刑。

在戰爭時期為敵方「搜集、記錄、發表、通訊或引出」任何跟軍方與國防有關的資訊,可判處死刑或任何年期的監禁。

值得注意的是,如果以第一項罪名判處死刑的話,必須證明涉案資訊︰

引致外國勢力辨認出美國代理人的身份,並導致其死亡;或

直接跟大規模攻擊如核武、戰機、軍用衛星等有關;或

屬戰爭計劃;或

跟通訊情報或加密資訊有關;或

跟任何主要武器系統、國防策略主要元素有關。

近年美國政府以此法起訴著名的洩密者,包括曼寧(Chelsea Manning)、亞桑奇(Julian Assange)及史諾登(Edward Snowden),被批評打壓洩密者、引起寒蟬效應。[8]

Photo Credit: Andrew Kelly / REUTERS/達志影像

3)《敵對外僑法》——存在

跟《煽動叛亂法》同年訂立的《敵對外僑法》(Alien Enemy Act of 1798)未有日落條款,至今仍然存在(美國法典第50卷3章《敵對外僑》[9]),但只針對戰爭時期美國境內敵對國家(已宣戰之國家)的公民。

4)《國家安全法》——存在

1947年通過的《國家安全法》(National Security Act of 1947)制定了美國軍方及情報機關二戰後的主要架構重組,包括美國陸軍部、海軍部及當時新增的空軍部統一在美國國防部之下,以及設立美國國家安全會議( National Security Council)、美國中央情報局(Central Intelligence Agency)等。[10]

5)《中央情報局法》——存在

1949年通過的《中央情報局法》(Central Intelligence Agency Act)就按《國家安全法》(見上)成立的美國中央情報局制訂規定,包括容許中情局保密其財政及行政程序,豁免不少使用聯邦政府經費的限制等。[11]

6)《保護美國法》——存在

2007年通過的《保護美國法》(Protect America Act of 2007)是下文提到的《外國情報偵察法》之修正案,此修正案移除了政府監控「合理相信在美國境外」之外國對象時需要手令,美國公民與對外的聯絡亦可能受到監控,亦被批評對大規模監控缺乏制衡,因此引起爭議。[12]《保護美國法》部分條文設有日落條款,隨後通過的《2008外國情報偵察法修正案》(FISA Amendments Act of 2008)有不少相似的規定,並於2012及2018年兩度延長生效期限。[13][14]

7)《12333號總統行政指令》——存在

由前美國總統列根(Ronald Reagan)於1981年簽署的《12333號總統行政指令》(Executive Order 12333)擴張了美國情報機構的權責,並指示聯邦機構全面配合中情局取得資訊的要求[15],隨後曾被小布殊(George W. Bush)的兩道行政指令修訂。[16]有關注私隱權的組織指這道行政指令的規定容許美國國家安全局(NSA)大規模監控美國及外國公民。[17][18]

Photo Credit: AP/達志影像

8)《外國情報偵察法》——存在

1978年通過的《外國情報偵察法》(Foreign Intelligence Surveillance Act)針對懷疑間諜及恐怖主義活動訂立搜查及電子監控、收集資訊的程序,根據此法成立的外國情報監控法庭(Foreign Intelligence Surveillance Court)負責審查美國執法部門及情報機關的監控要求,以決定是否發出手令。[19]

自911恐襲後《外國情報偵察法》曾被多次修改,包括上文提到的《保護美國法》。史諾登揭發的美國國安局監控計劃,就以此法的2008年修訂案為法律基礎。[20]

9)《移民法》——存在,已大幅修訂

1924年通過的《移民法》(Immigration Act of 1924)禁止所有從亞州來的移民,並為西半球以外的國民設下移民限額。此法曾於1952年被修訂,容許亞州移民但仍設有限額,後被1965年的《移民及國籍法案》(Immigration and Nationality Act of 1965)取代,並取消了限額制度。[21][22]

10)《外僑登記法》——存在

1940年通過的《外僑登記法》(Alien Registration Act 1940)又稱為《史密夫法案》(Smith Act)除了要求所有成年非美國籍居民登記外,亦禁止提倡以武力或暴力推翻美國政府,違者最高可判監禁20年。

在1950年代末,美國最高法院的判決區分了提倡推翻政府作為立場(例如未有跟任何推翻政府的行動有關)與提倡即時或進一步行動的分別,前者的言論自由獲得保障,雖然未有裁定《史密夫法案》違憲,但大幅限制其可執行的空間。而在1961年兩宗案件後,未有跟此法例相關的重大檢控。[23][24]

下篇:【Fact Check】美國有最少20條國安法?(下)

註︰

責任編輯:Alvin

核稿編輯:Alex