2020/06/02, 政治

【Fact Check】美國有最少20條國安法？（上）

【Fact Check】美國有最少20條國安法？（上）
Photo Credit: AP / 達志影像
我們想讓你知道的是

有網絡圖片指美國有「最少20條國安法」，並列出各法案名稱，這些法案的內容到底是甚麼？

文：Kayue

Facebook專頁「論_陣」早前發佈圖片，內容指美國有最少20條國家安全法，當中最高刑罰為死刑。[1]另一Facebook專頁「雨林」則以另一張圖片反駁，指「絕大多數都沒有涉及美國平民，有些法令也已經被刪除，甚至有很多其實跟國家安全一點關係都沒有」。[2]

98056112_3950542068353033_91729523506151
圖片來源︰「論ˍ陣」Facebook
99297683_2972532402813943_74700966062939
圖片來源︰「雨林」Facebook

如要把美國涉及國家安全的法例跟近日成為焦點的「港版國安法」比較，應該對比實際條文及政治體制，而非單純看條文數量。以下僅檢視圖片提到的其中10條「美國國安法」到底是否存在（另外10條參閱另一篇）

由於原圖只有中文，本文參考內容相近、出自5月5日《大公報》的〈﻿美20國安法 條條可濫用〉一文[3]協助判斷指涉的美國相關法例。

1）《煽動叛亂法》——已廢除

《大公報》提到這是1798年的《煽動叛亂法》（Sedition Act of 1798），然而根據此法第四條的日落條款，條文已於1801年3月3日廢除。[4]就算是指第一次世界大戰時期的《1918煽動叛亂法》（Sedition Act of 1918）——這其實是下文提到的《間諜法》之修正案——亦於1920年廢除。[5]

2）《間諜法》——存在

1917年通過的《間諜法》（Espionage Act of 1917）是第一次世界大戰時期的產物，其後經過多次修改。根據現時版本（美國法典第18卷37章《間諜及審查》[6]），可判死刑的條文為第794條「搜集或提供國防資料以協助外國政府」（Gathering or delivering defense information to aid foreign government）涉及的罪名包括[7]

  • 在有意圖或有理由相信會傷害美國、對外國有利的情況下，直接或間接傳送、嘗試傳送跟國防相關的資訊予外國政府、外國軍方（不論美國政府是否承認該國家）或任何外國代表、官員甚至公民等，最高均可判處死刑。
  • 在戰爭時期為敵方「搜集、記錄、發表、通訊或引出」任何跟軍方與國防有關的資訊，可判處死刑或任何年期的監禁。

值得注意的是，如果以第一項罪名判處死刑的話，必須證明涉案資訊︰

  • 引致外國勢力辨認出美國代理人的身份，並導致其死亡；或
  • 直接跟大規模攻擊如核武、戰機、軍用衛星等有關；或
  • 屬戰爭計劃；或
  • 跟通訊情報或加密資訊有關；或
  • 跟任何主要武器系統、國防策略主要元素有關。

近年美國政府以此法起訴著名的洩密者，包括曼寧（Chelsea Manning）、亞桑奇（Julian Assange）及史諾登（Edward Snowden），被批評打壓洩密者、引起寒蟬效應。[8]

American whistleblower Snowden via video link from Moscow regarding International Treaty on the Right to Privacy, Protection Against Improper Surveillance and Protection of Whistleblowers in New York
Photo Credit: Andrew Kelly / REUTERS／達志影像

3）《敵對外僑法》——存在

跟《煽動叛亂法》同年訂立的《敵對外僑法》（Alien Enemy Act of 1798）未有日落條款，至今仍然存在（美國法典第50卷3章《敵對外僑》[9]），但只針對戰爭時期美國境內敵對國家（已宣戰之國家）的公民。

4）《國家安全法》——存在

1947年通過的《國家安全法》（National Security Act of 1947）制定了美國軍方及情報機關二戰後的主要架構重組，包括美國陸軍部、海軍部及當時新增的空軍部統一在美國國防部之下，以及設立美國國家安全會議（ National Security Council）、美國中央情報局（Central Intelligence Agency）等。[10]

5）《中央情報局法》——存在

1949年通過的《中央情報局法》（Central Intelligence Agency Act）就按《國家安全法》（見上）成立的美國中央情報局制訂規定，包括容許中情局保密其財政及行政程序，豁免不少使用聯邦政府經費的限制等。[11]

6）《保護美國法》——存在

2007年通過的《保護美國法》（Protect America Act of 2007）是下文提到的《外國情報偵察法》之修正案，此修正案移除了政府監控「合理相信在美國境外」之外國對象時需要手令，美國公民與對外的聯絡亦可能受到監控，亦被批評對大規模監控缺乏制衡，因此引起爭議。[12]《保護美國法》部分條文設有日落條款，隨後通過的《2008外國情報偵察法修正案》（FISA Amendments Act of 2008）有不少相似的規定，並於2012及2018年兩度延長生效期限。[13][14]

7）《12333號總統行政指令》——存在

由前美國總統列根（Ronald Reagan）於1981年簽署的《12333號總統行政指令》（Executive Order 12333）擴張了美國情報機構的權責，並指示聯邦機構全面配合中情局取得資訊的要求[15]，隨後曾被小布殊（George W. Bush）的兩道行政指令修訂。[16]有關注私隱權的組織指這道行政指令的規定容許美國國家安全局（NSA）大規模監控美國及外國公民。[17][18]

Ukraine NSA Surveillance Airport 監聽
Photo Credit: AP/達志影像

8）《外國情報偵察法》——存在

1978年通過的《外國情報偵察法》（Foreign Intelligence Surveillance Act）針對懷疑間諜及恐怖主義活動訂立搜查及電子監控、收集資訊的程序，根據此法成立的外國情報監控法庭（Foreign Intelligence Surveillance Court）負責審查美國執法部門及情報機關的監控要求，以決定是否發出手令。[19]

自911恐襲後《外國情報偵察法》曾被多次修改，包括上文提到的《保護美國法》。史諾登揭發的美國國安局監控計劃，就以此法的2008年修訂案為法律基礎。[20]

9）《移民法》——存在，已大幅修訂

1924年通過的《移民法》（Immigration Act of 1924）禁止所有從亞州來的移民，並為西半球以外的國民設下移民限額。此法曾於1952年被修訂，容許亞州移民但仍設有限額，後被1965年的《移民及國籍法案》（Immigration and Nationality Act of 1965）取代，並取消了限額制度。[21][22]

10）《外僑登記法》——存在

1940年通過的《外僑登記法》（Alien Registration Act 1940）又稱為《史密夫法案》（Smith Act）除了要求所有成年非美國籍居民登記外，亦禁止提倡以武力或暴力推翻美國政府，違者最高可判監禁20年。

在1950年代末，美國最高法院的判決區分了提倡推翻政府作為立場（例如未有跟任何推翻政府的行動有關）與提倡即時或進一步行動的分別，前者的言論自由獲得保障，雖然未有裁定《史密夫法案》違憲，但大幅限制其可執行的空間。而在1961年兩宗案件後，未有跟此法例相關的重大檢控。[23][24]

下篇：【Fact Check】美國有最少20條國安法？（下）

註︰

  1. 「論_陣」圖片
  2. 「雨林」圖片
  3. 美20國安法　條條可濫用（大公報）
  4. A Century of Lawmaking for a New Nation: U.S. Congressional Documents and Debates, 1774 - 1875, Statutes at Large, 5th Congress, 2nd Session, Ch. 74.
  5. Sedition Act of 1918 (1918) (The First Amendment Encyclopedia)
  6. 18 U.S. Code Chapter 37—Espionage and Censorship (Legal Information Institute)
  7. 為方便閱讀，本文翻譯並非精確法律用語，詳見原文
  8. The Law Being Used to Prosecute Julian Assange (The Nation)
  9. 50 U.S. Code Chapter 3—Alien Enemies (Legal Information Institute)
  10. 50 U.S. Code Chapter 44—National Security (Legal Information Institute)
  11. 50 U.S. Code Chapter 46— Central Intelligence Agency (Legal Information Institute)
  12. ACLU Fact Sheet on the “Police America Act" (ACLU)
  13. Congress extends surveillance law (Politico)
  14. Statement by the President on FISA Amendments Reauthorization Act of 2017 (White House)
  15. Executive Order 12333--United States intelligence activities (National Archives)
  16. Executive Order: Further Amendments to Executive Order 12333, United States Intelligence Activities (National Archives)
  17. Executive Order 12333 (Electronic Privacy Information Center)
  18. Three Leaks, Three Weeks, and What We've Learned About the US Government's Other Spying Authority: Executive Order 12333 (Electronic Frontier Foundation)
  19. 50 U.S. Code Chapter 36—Foreign Intelligence Surveillance (Legal Information Institute)
  20. Fact-checking John Oliver's interview with Edward Snowden about NSA surveillance (PolitiFact)
  21. Immigration and Nationality Act of 1952 (Wikipedia)
  22. Immigration and Nationality Act of 1965 (Wikipedia)
  23. Smith Act of 1940 (1940) (The First Amendment Encyclopedia)
  24. Yates v. United States (Wikipedia)

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex