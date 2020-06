【Fact Check】美國有最少20條國安法？（下）

上篇:【Fact Check】美國有最少20條國安法?(上)

文:Kayue

Facebook專頁「論_陣」早前發佈圖片,內容指美國有最少20條國家安全法,當中最高刑罰為死刑。[1]另一Facebook專頁「雨林」則以另一張圖片反駁,指「絕大多數都沒有涉及美國平民,有些法令也已經被刪除,甚至有很多其實跟國家安全一點關係都沒有」。[2]

如要把美國涉及國家安全的法例跟近日成為焦點的「港版國安法」比較,應該對比實際條文及政治體制,而非單純看條文數量。以下僅檢視圖片提到的其中10條「美國國安法」到底是否存在(另外10條參閱另一篇)。

由於原圖只有中文,本文參考內容相近、出自5月5日《大公報》的〈美20國安法 條條可濫用〉一文[3]協助判斷指涉的美國相關法例。

11)《外交使團法》——存在

《外交使團法》(The Foreign Missions Act)規管對象為在美外交使團。[1]今年初美國政府把新華社、中國環球電視網等五家在美國營運的中國國營媒體列為「外交使團」,使這些公司受《外交使團法》規管,包括須註冊其物業和僱員等。[2]

12)《關於制裁洩露國家經濟和商業情報者法令》——未找到對應條文

《大公報》的文章僅有一句「國會1988年9月頒布《關於制裁泄露國家經濟和商業情報者的法令》,用判處3到8年的徒刑取代之前的無作為或解僱」,而在網絡上搜尋這條「法令」,也往往只出現類似內容——指美國有20條國安法——的文章。[3]

限制了搜尋結果的時間後,最早兩篇提到這條「法令」的文章分別是來自《每日頭條》的〈連載(三)美國國家安全法演變〉以及題為〈論新形勢下國家安全法律制度的完善〉的論文。[4][5]《每日頭條》的文章同樣指這法令於1988年9月頒佈、判處3到8年的徒刑,至於那篇論文則提到「一項嚴厲制裁洩露經濟、商業情報行為的法令」,指可判處5至10年的刑期。

翻查美國國會記錄,1988年9月並無相關法案通過,若按提及之內容,較有可能是下文提到的《反經濟間諜法》。[6]

13)《軍人間諜罪懲治法》——實為修改美軍軍法

由於未能找到法案的英文名稱,透過《大公報》及上述《每日頭條》的文章內容理解,應為把軍人在和平時期的間諜罪最高判刑提升至死刑的法案。透過搜尋相關字眼,可找到1985年提出的《國家安全保護法案》(National Security Protection Act of 1985),但此法未有通過。

由於《每日頭條》文章提到此法「1986年2月由里根總統簽署生效後寫進美國軍事法」(按︰里根即列根)[7],經搜尋後發現可能指列根於這個時間簽署的《12550號總統行政指令》,內容為修改1984年版《軍事法庭手冊》(Manual for Courts-Martial)。[8]原本的《統一軍法典》(Uniform Code of Military Justice)只提到戰爭時期的間謀罪,這道行政指令加入上述《間謀罪》的內容。[9]

無論如何,這涉及軍中成員,而非針對美國公民。

14)《反經濟間諜法》——存在

1996年通過的《反經濟間諜法》(Economic Espionage Act of 1996)實際上涉及不同條文,有部分為修訂較早前的法案,但主要內容是引入保護商業秘密的法例,把盜用商業秘密的行為刑事化,如有意或明知其行為對外國勢力有益,最高可判處監禁15年和罰款50萬美元,如被告為法人,該機構最高可被罰款1000萬美元。[10]

15)《反情報和安全促進法》——存在

1994年的《反情報和安全促進法》(Counterintelligence and Security Enhancements Act of 1994)屬於美國1995財政年度《情報授權法案》(Intelligence Authorization Act for Fiscal Year 1995)一部分,修訂了《國家安全法》及《外國情報偵察法》。[11]

16)《國家安全教育法》——存在

1991年通過的《國家安全教育法》(National Security Education Act of 1991)成立了相應的國家安全教育計劃,透過增加國民對外國文化和語言的理解,以吸引、招攬和訓練未來的國家安全人才。[12]

17)《國土安全信息共享法》——存在

《國土安全信息共享法》應是指2002年由德州共和黨眾議員阿米(Richard K. Armey)提出的《國土安全信息共享法案》(Homeland Security Information Sharing Act),此法案其後成為《國土安全法》的一部分。[13][14]

18)《國土安全法》——存在

911恐襲後於2002年通過的《國土安全法》(Homeland Security Act)設立了美國國土安全部,並新增一個總統內閣職位——國土安全部部長——是美國自1947年通過《國家安全法》以來最大規模的美國聯邦政府架構重組。[15]

19)《情報改革法》——存在

2004年通過的《情報改革及預防恐怖主義法》(Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act)長達235頁,對美國聯邦的反恐法律有廣泛影響,同時引起人權憂慮,例如當中涉及賦予當局的數據收集、竊聽和監控權力就引起批評。[16-18]

20)《2001美國愛國者法》——存在

911恐襲後兩個月內通過的《美國愛國者法》(USA PATRIOT Act)修改了多項條文,增加執法機關的權力,當中亦有部分條文被批評賦予當局過多權力、侵犯人權,其中一項容許美國聯邦調查局(FBI)無須法庭手令及理由便可搜查電話、電郵、財致記錄的措施症曾被法庭判違憲。[19][20]

簡單來說,圖中提及的20條「國家安全法」當中,有一條已廢除、一條未能找到對應條文。至於存在的條文當中,亦有不少並非針對美國公民的限制︰

《敵對外僑法》針對戰爭時期敵對國家之公民;

《移民法》關於移民限額(已移除);

《外交使團法》規管在美外交使團;

所謂的《軍人間諜罪懲治法》可能是一道修改軍法的總統行政指令,規管對象為軍人;

《國家安全教育法》成立教育計劃而沒有罰則。

此外《國家安全法》、《中央情報局法》及《國土安全法》(和屬於其一部分的《國土安全信息共享法》)跟成立國家安全機構有關,而《保護美國法》、《12333號總統行政指令》、《外國情報偵察法》、《反情報和安全促進法》、《情報改革法》、《2001美國愛國者法》均涉及賦予或增加執法機關權力,即使未有明確禁止特定行為,仍有可能損害公民權利。

最後,《維基百科》英文版有上述多數法案的介紹,有些寫得頗為詳盡,在此列出給讀者參考︰

