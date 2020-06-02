【Fact Check】美國有最少20條國安法？（下）

上篇：【Fact Check】美國有最少20條國安法？（上）

文：Kayue

Facebook專頁「論_陣」早前發佈圖片，內容指美國有最少20條國家安全法，當中最高刑罰為死刑。[1]另一Facebook專頁「雨林」則以另一張圖片反駁，指「絕大多數都沒有涉及美國平民，有些法令也已經被刪除，甚至有很多其實跟國家安全一點關係都沒有」。[2]

如要把美國涉及國家安全的法例跟近日成為焦點的「港版國安法」比較，應該對比實際條文及政治體制，而非單純看條文數量。以下僅檢視圖片提到的其中10條「美國國安法」到底是否存在（另外10條參閱另一篇）。

由於原圖只有中文，本文參考內容相近、出自5月5日《大公報》的〈﻿美20國安法 條條可濫用〉一文[3]協助判斷指涉的美國相關法例。

11）《外交使團法》——存在

《外交使團法》（The Foreign Missions Act）規管對象為在美外交使團。[1]今年初美國政府把新華社、中國環球電視網等五家在美國營運的中國國營媒體列為「外交使團」，使這些公司受《外交使團法》規管，包括須註冊其物業和僱員等。[2]

12）《關於制裁洩露國家經濟和商業情報者法令》——未找到對應條文

《大公報》的文章僅有一句「國會1988年9月頒布《關於制裁泄露國家經濟和商業情報者的法令》，用判處3到8年的徒刑取代之前的無作為或解僱」，而在網絡上搜尋這條「法令」，也往往只出現類似內容——指美國有20條國安法——的文章。[3]

限制了搜尋結果的時間後，最早兩篇提到這條「法令」的文章分別是來自《每日頭條》的〈連載（三）美國國家安全法演變〉以及題為〈論新形勢下國家安全法律制度的完善〉的論文。[4][5]《每日頭條》的文章同樣指這法令於1988年9月頒佈、判處3到8年的徒刑，至於那篇論文則提到「一項嚴厲制裁洩露經濟、商業情報行為的法令」，指可判處5至10年的刑期。

翻查美國國會記錄，1988年9月並無相關法案通過，若按提及之內容，較有可能是下文提到的《反經濟間諜法》。[6]

13）《軍人間諜罪懲治法》——實為修改美軍軍法

由於未能找到法案的英文名稱，透過《大公報》及上述《每日頭條》的文章內容理解，應為把軍人在和平時期的間諜罪最高判刑提升至死刑的法案。透過搜尋相關字眼，可找到1985年提出的《國家安全保護法案》（National Security Protection Act of 1985），但此法未有通過。

由於《每日頭條》文章提到此法「1986年2月由里根總統簽署生效後寫進美國軍事法」（按︰里根即列根）[7]，經搜尋後發現可能指列根於這個時間簽署的《12550號總統行政指令》，內容為修改1984年版《軍事法庭手冊》（Manual for Courts-Martial）。[8]原本的《統一軍法典》（Uniform Code of Military Justice）只提到戰爭時期的間謀罪，這道行政指令加入上述《間謀罪》的內容。[9]

無論如何，這涉及軍中成員，而非針對美國公民。

14）《反經濟間諜法》——存在

1996年通過的《反經濟間諜法》（Economic Espionage Act of 1996）實際上涉及不同條文，有部分為修訂較早前的法案，但主要內容是引入保護商業秘密的法例，把盜用商業秘密的行為刑事化，如有意或明知其行為對外國勢力有益，最高可判處監禁15年和罰款50萬美元，如被告為法人，該機構最高可被罰款1000萬美元。[10]

15）《反情報和安全促進法》——存在

1994年的《反情報和安全促進法》（Counterintelligence and Security Enhancements Act of 1994）屬於美國1995財政年度《情報授權法案》（Intelligence Authorization Act for Fiscal Year 1995）一部分，修訂了《國家安全法》及《外國情報偵察法》。[11]

16）《國家安全教育法》——存在

1991年通過的《國家安全教育法》（National Security Education Act of 1991）成立了相應的國家安全教育計劃，透過增加國民對外國文化和語言的理解，以吸引、招攬和訓練未來的國家安全人才。[12]

17）《國土安全信息共享法》——存在

《國土安全信息共享法》應是指2002年由德州共和黨眾議員阿米（Richard K. Armey）提出的《國土安全信息共享法案》（Homeland Security Information Sharing Act），此法案其後成為《國土安全法》的一部分。[13][14]

18）《國土安全法》——存在

911恐襲後於2002年通過的《國土安全法》（Homeland Security Act）設立了美國國土安全部，並新增一個總統內閣職位——國土安全部部長——是美國自1947年通過《國家安全法》以來最大規模的美國聯邦政府架構重組。[15]

19）《情報改革法》——存在

2004年通過的《情報改革及預防恐怖主義法》（Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act）長達235頁，對美國聯邦的反恐法律有廣泛影響，同時引起人權憂慮，例如當中涉及賦予當局的數據收集、竊聽和監控權力就引起批評。[16-18]

20）《2001美國愛國者法》——存在

911恐襲後兩個月內通過的《美國愛國者法》（USA PATRIOT Act）修改了多項條文，增加執法機關的權力，當中亦有部分條文被批評賦予當局過多權力、侵犯人權，其中一項容許美國聯邦調查局（FBI）無須法庭手令及理由便可搜查電話、電郵、財致記錄的措施症曾被法庭判違憲。[19][20]

簡單來說，圖中提及的20條「國家安全法」當中，有一條已廢除、一條未能找到對應條文。至於存在的條文當中，亦有不少並非針對美國公民的限制︰

《敵對外僑法》針對戰爭時期敵對國家之公民；

《移民法》關於移民限額（已移除）；

《外交使團法》規管在美外交使團；

所謂的《軍人間諜罪懲治法》可能是一道修改軍法的總統行政指令，規管對象為軍人；

《國家安全教育法》成立教育計劃而沒有罰則。

此外《國家安全法》、《中央情報局法》及《國土安全法》（和屬於其一部分的《國土安全信息共享法》）跟成立國家安全機構有關，而《保護美國法》、《12333號總統行政指令》、《外國情報偵察法》、《反情報和安全促進法》、《情報改革法》、《2001美國愛國者法》均涉及賦予或增加執法機關權力，即使未有明確禁止特定行為，仍有可能損害公民權利。

最後，《維基百科》英文版有上述多數法案的介紹，有些寫得頗為詳盡，在此列出給讀者參考︰

註︰

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex