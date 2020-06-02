2020/06/02, 政治

【Fact Check】美國有最少20條國安法？（下）

【Fact Check】美國有最少20條國安法？（下）
Photo Credit: AP / 達志影像
我們想讓你知道的是

有網絡圖片指美國有「最少20條國安法」，並列出各法案名稱，這些法案的內容到底是甚麼？

上篇：【Fact Check】美國有最少20條國安法？（上）

文：Kayue

Facebook專頁「論_陣」早前發佈圖片，內容指美國有最少20條國家安全法，當中最高刑罰為死刑。[1]另一Facebook專頁「雨林」則以另一張圖片反駁，指「絕大多數都沒有涉及美國平民，有些法令也已經被刪除，甚至有很多其實跟國家安全一點關係都沒有」。[2]

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圖片來源︰「論ˍ陣」Facebook
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圖片來源︰「雨林」Facebook

如要把美國涉及國家安全的法例跟近日成為焦點的「港版國安法」比較，應該對比實際條文及政治體制，而非單純看條文數量。以下僅檢視圖片提到的其中10條「美國國安法」到底是否存在（另外10條參閱另一篇）

由於原圖只有中文，本文參考內容相近、出自5月5日《大公報》的〈﻿美20國安法 條條可濫用〉一文[3]協助判斷指涉的美國相關法例。

11）《外交使團法》——存在

《外交使團法》（The Foreign Missions Act）規管對象為在美外交使團。[1]今年初美國政府把新華社、中國環球電視網等五家在美國營運的中國國營媒體列為「外交使團」，使這些公司受《外交使團法》規管，包括須註冊其物業和僱員等。[2]

12）《關於制裁洩露國家經濟和商業情報者法令》——未找到對應條文

《大公報》的文章僅有一句「國會1988年9月頒布《關於制裁泄露國家經濟和商業情報者的法令》，用判處3到8年的徒刑取代之前的無作為或解僱」，而在網絡上搜尋這條「法令」，也往往只出現類似內容——指美國有20條國安法——的文章。[3]

限制了搜尋結果的時間後，最早兩篇提到這條「法令」的文章分別是來自《每日頭條》的〈連載（三）美國國家安全法演變〉以及題為〈論新形勢下國家安全法律制度的完善〉的論文。[4][5]《每日頭條》的文章同樣指這法令於1988年9月頒佈、判處3到8年的徒刑，至於那篇論文則提到「一項嚴厲制裁洩露經濟、商業情報行為的法令」，指可判處5至10年的刑期。

翻查美國國會記錄，1988年9月並無相關法案通過，若按提及之內容，較有可能是下文提到的《反經濟間諜法》。[6]

13）《軍人間諜罪懲治法》——實為修改美軍軍法

由於未能找到法案的英文名稱，透過《大公報》及上述《每日頭條》的文章內容理解，應為把軍人在和平時期的間諜罪最高判刑提升至死刑的法案。透過搜尋相關字眼，可找到1985年提出的《國家安全保護法案》（National Security Protection Act of 1985），但此法未有通過。

由於《每日頭條》文章提到此法「1986年2月由里根總統簽署生效後寫進美國軍事法」（按︰里根即列根）[7]，經搜尋後發現可能指列根於這個時間簽署的《12550號總統行政指令》，內容為修改1984年版《軍事法庭手冊》（Manual for Courts-Martial）。[8]原本的《統一軍法典》（Uniform Code of Military Justice）只提到戰爭時期的間謀罪，這道行政指令加入上述《間謀罪》的內容。[9]

無論如何，這涉及軍中成員，而非針對美國公民。

14）《反經濟間諜法》——存在

1996年通過的《反經濟間諜法》（Economic Espionage Act of 1996）實際上涉及不同條文，有部分為修訂較早前的法案，但主要內容是引入保護商業秘密的法例，把盜用商業秘密的行為刑事化，如有意或明知其行為對外國勢力有益，最高可判處監禁15年和罰款50萬美元，如被告為法人，該機構最高可被罰款1000萬美元。[10]

15）《反情報和安全促進法》——存在

1994年的《反情報和安全促進法》（Counterintelligence and Security Enhancements Act of 1994）屬於美國1995財政年度《情報授權法案》（Intelligence Authorization Act for Fiscal Year 1995）一部分，修訂了《國家安全法》及《外國情報偵察法》。[11]

16）《國家安全教育法》——存在

1991年通過的《國家安全教育法》（National Security Education Act of 1991）成立了相應的國家安全教育計劃，透過增加國民對外國文化和語言的理解，以吸引、招攬和訓練未來的國家安全人才。[12]

17）《國土安全信息共享法》——存在

《國土安全信息共享法》應是指2002年由德州共和黨眾議員阿米（Richard K. Armey）提出的《國土安全信息共享法案》（Homeland Security Information Sharing Act），此法案其後成為《國土安全法》的一部分。[13][14]

18）《國土安全法》——存在

911恐襲後於2002年通過的《國土安全法》（Homeland Security Act）設立了美國國土安全部，並新增一個總統內閣職位——國土安全部部長——是美國自1947年通過《國家安全法》以來最大規模的美國聯邦政府架構重組。[15]

19）《情報改革法》——存在

2004年通過的《情報改革及預防恐怖主義法》（Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act）長達235頁，對美國聯邦的反恐法律有廣泛影響，同時引起人權憂慮，例如當中涉及賦予當局的數據收集、竊聽和監控權力就引起批評。[16-18]

20）《2001美國愛國者法》——存在

911恐襲後兩個月內通過的《美國愛國者法》（USA PATRIOT Act）修改了多項條文，增加執法機關的權力，當中亦有部分條文被批評賦予當局過多權力、侵犯人權，其中一項容許美國聯邦調查局（FBI）無須法庭手令及理由便可搜查電話、電郵、財致記錄的措施症曾被法庭判違憲。[19][20]

簡單來說，圖中提及的20條「國家安全法」當中，有一條已廢除、一條未能找到對應條文。至於存在的條文當中，亦有不少並非針對美國公民的限制︰

  • 《敵對外僑法》針對戰爭時期敵對國家之公民；
  • 《移民法》關於移民限額（已移除）；
  • 《外交使團法》規管在美外交使團；
  • 所謂的《軍人間諜罪懲治法》可能是一道修改軍法的總統行政指令，規管對象為軍人；
  • 《國家安全教育法》成立教育計劃而沒有罰則。

此外《國家安全法》、《中央情報局法》及《國土安全法》（和屬於其一部分的《國土安全信息共享法》）跟成立國家安全機構有關，而《保護美國法》、《12333號總統行政指令》、《外國情報偵察法》、《反情報和安全促進法》、《情報改革法》、《2001美國愛國者法》均涉及賦予或增加執法機關權力，即使未有明確禁止特定行為，仍有可能損害公民權利。

最後，《維基百科》英文版有上述多數法案的介紹，有些寫得頗為詳盡，在此列出給讀者參考︰

註︰

  1. 22 U.S. Code Chapter 53— Authorities Relating to the Regulation of Foreign Missions
  2. US designates 5 Chinese media outlets as foreign missions (Associated Press)
  3. 美20國安法　條條可濫用（大公報）
  4. 連載（三）美國國家安全法演變（每日頭條）
  5. 論新形勢下國家安全法律制度的完善（豆丁網）
  6. 美國國會網站搜尋結果
  7. 見[4]
  8. Executive Order 12550 -- Amendments to the Manual for Courts-Martial, United States, 1984 (Ronald Reagan Presidential Library)
  9. Manual for Courts-Martial, United States, 1984
  10. 18 U.S. Code Chapter 90—Protection of Trade Secrets (Legal Information Institute)
  11. H.R.4299 - Intelligence Authorization Act for Fiscal Year 1995 (Library of Congress)
  12. 50 U.S. Code Chapter 37— National Security Scholarships, Fellowships, and Grants (Legal Information Institute)
  13. H.R.5710 - Homeland Security Information Sharing Act (Library of Congress)
  14. 6 U.S. Code Chapter 1, Subchapter VIII, Part I. Information Sharing (Legal Information Institute)
  15. 6 U.S. Code Chapter 1— Homeland Security Organization (Legal Information Institute)
  16. S.2845 - Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act of 2004 (Library of Congress)
  17. Letter to Congress Regarding Conference Report on S. 2845, the "Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act of 2004" (ACLU)
  18. 9/11 Legislation Launches Misguided Data-Mining and Domestic Surveillance Schemes (Electronic Frontier Foundation)
  19. H.R.3162 - Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT ACT) Act of 2001 (Library of Congress)
  20. Judge rules part of Patriot Act unconstitutional (NBC News)

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex