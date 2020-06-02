【Fact Check】美國有最少20條國安法？（下）
我們想讓你知道的是
有網絡圖片指美國有「最少20條國安法」，並列出各法案名稱，這些法案的內容到底是甚麼？
上篇：【Fact Check】美國有最少20條國安法？（上）
文：Kayue
Facebook專頁「論_陣」早前發佈圖片，內容指美國有最少20條國家安全法，當中最高刑罰為死刑。[1]另一Facebook專頁「雨林」則以另一張圖片反駁，指「絕大多數都沒有涉及美國平民，有些法令也已經被刪除，甚至有很多其實跟國家安全一點關係都沒有」。[2]
如要把美國涉及國家安全的法例跟近日成為焦點的「港版國安法」比較，應該對比實際條文及政治體制，而非單純看條文數量。以下僅檢視圖片提到的其中10條「美國國安法」到底是否存在（另外10條參閱另一篇）。
由於原圖只有中文，本文參考內容相近、出自5月5日《大公報》的〈美20國安法 條條可濫用〉一文[3]協助判斷指涉的美國相關法例。
11）《外交使團法》——存在
《外交使團法》（The Foreign Missions Act）規管對象為在美外交使團。[1]今年初美國政府把新華社、中國環球電視網等五家在美國營運的中國國營媒體列為「外交使團」，使這些公司受《外交使團法》規管，包括須註冊其物業和僱員等。[2]
12）《關於制裁洩露國家經濟和商業情報者法令》——未找到對應條文
《大公報》的文章僅有一句「國會1988年9月頒布《關於制裁泄露國家經濟和商業情報者的法令》，用判處3到8年的徒刑取代之前的無作為或解僱」，而在網絡上搜尋這條「法令」，也往往只出現類似內容——指美國有20條國安法——的文章。[3]
限制了搜尋結果的時間後，最早兩篇提到這條「法令」的文章分別是來自《每日頭條》的〈連載（三）美國國家安全法演變〉以及題為〈論新形勢下國家安全法律制度的完善〉的論文。[4][5]《每日頭條》的文章同樣指這法令於1988年9月頒佈、判處3到8年的徒刑，至於那篇論文則提到「一項嚴厲制裁洩露經濟、商業情報行為的法令」，指可判處5至10年的刑期。
翻查美國國會記錄，1988年9月並無相關法案通過，若按提及之內容，較有可能是下文提到的《反經濟間諜法》。[6]
13）《軍人間諜罪懲治法》——實為修改美軍軍法
由於未能找到法案的英文名稱，透過《大公報》及上述《每日頭條》的文章內容理解，應為把軍人在和平時期的間諜罪最高判刑提升至死刑的法案。透過搜尋相關字眼，可找到1985年提出的《國家安全保護法案》（National Security Protection Act of 1985），但此法未有通過。
由於《每日頭條》文章提到此法「1986年2月由里根總統簽署生效後寫進美國軍事法」（按︰里根即列根）[7]，經搜尋後發現可能指列根於這個時間簽署的《12550號總統行政指令》，內容為修改1984年版《軍事法庭手冊》（Manual for Courts-Martial）。[8]原本的《統一軍法典》（Uniform Code of Military Justice）只提到戰爭時期的間謀罪，這道行政指令加入上述《間謀罪》的內容。[9]
無論如何，這涉及軍中成員，而非針對美國公民。
14）《反經濟間諜法》——存在
1996年通過的《反經濟間諜法》（Economic Espionage Act of 1996）實際上涉及不同條文，有部分為修訂較早前的法案，但主要內容是引入保護商業秘密的法例，把盜用商業秘密的行為刑事化，如有意或明知其行為對外國勢力有益，最高可判處監禁15年和罰款50萬美元，如被告為法人，該機構最高可被罰款1000萬美元。[10]
15）《反情報和安全促進法》——存在
1994年的《反情報和安全促進法》（Counterintelligence and Security Enhancements Act of 1994）屬於美國1995財政年度《情報授權法案》（Intelligence Authorization Act for Fiscal Year 1995）一部分，修訂了《國家安全法》及《外國情報偵察法》。[11]
16）《國家安全教育法》——存在
1991年通過的《國家安全教育法》（National Security Education Act of 1991）成立了相應的國家安全教育計劃，透過增加國民對外國文化和語言的理解，以吸引、招攬和訓練未來的國家安全人才。[12]
17）《國土安全信息共享法》——存在
《國土安全信息共享法》應是指2002年由德州共和黨眾議員阿米（Richard K. Armey）提出的《國土安全信息共享法案》（Homeland Security Information Sharing Act），此法案其後成為《國土安全法》的一部分。[13][14]
18）《國土安全法》——存在
911恐襲後於2002年通過的《國土安全法》（Homeland Security Act）設立了美國國土安全部，並新增一個總統內閣職位——國土安全部部長——是美國自1947年通過《國家安全法》以來最大規模的美國聯邦政府架構重組。[15]
19）《情報改革法》——存在
2004年通過的《情報改革及預防恐怖主義法》（Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act）長達235頁，對美國聯邦的反恐法律有廣泛影響，同時引起人權憂慮，例如當中涉及賦予當局的數據收集、竊聽和監控權力就引起批評。[16-18]
20）《2001美國愛國者法》——存在
911恐襲後兩個月內通過的《美國愛國者法》（USA PATRIOT Act）修改了多項條文，增加執法機關的權力，當中亦有部分條文被批評賦予當局過多權力、侵犯人權，其中一項容許美國聯邦調查局（FBI）無須法庭手令及理由便可搜查電話、電郵、財致記錄的措施症曾被法庭判違憲。[19][20]
簡單來說，圖中提及的20條「國家安全法」當中，有一條已廢除、一條未能找到對應條文。至於存在的條文當中，亦有不少並非針對美國公民的限制︰
- 《敵對外僑法》針對戰爭時期敵對國家之公民；
- 《移民法》關於移民限額（已移除）；
- 《外交使團法》規管在美外交使團；
- 所謂的《軍人間諜罪懲治法》可能是一道修改軍法的總統行政指令，規管對象為軍人；
- 《國家安全教育法》成立教育計劃而沒有罰則。
此外《國家安全法》、《中央情報局法》及《國土安全法》（和屬於其一部分的《國土安全信息共享法》）跟成立國家安全機構有關，而《保護美國法》、《12333號總統行政指令》、《外國情報偵察法》、《反情報和安全促進法》、《情報改革法》、《2001美國愛國者法》均涉及賦予或增加執法機關權力，即使未有明確禁止特定行為，仍有可能損害公民權利。
最後，《維基百科》英文版有上述多數法案的介紹，有些寫得頗為詳盡，在此列出給讀者參考︰
- 《煽動叛亂法》——Sedition Act of 1918
- 《間諜法》——Espionage Act of 1917
- 《敵對外僑法》——參考Sedition Act of 1918
- 《國家安全法》——National Security Act of 1947
- 《中央情報局法》——Central Intelligence Agency Act
- 《保護美國法》——Protect America Act of 2007
- 《12333號總統行政指令》——Executive Order 12333
- 《外國情報偵察法》——Foreign Intelligence Surveillance Act 1978
- 《移民法》——Immigration Act of 1924
- 《外僑登記法》——Alien Registration Act (Smith Act)
- 《外交使團法》——Foreign Missions Act
- 《反經濟間諜法》——Economic Espionage Act of 1996
- 《國家安全教育法》——參考National Security Education Program
- 《國土安全法》——Homeland Security Act of 2002
- 《情報改革法》——Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act of 2004
- 《2001美國愛國者法》——Patriot Act
註︰
- 22 U.S. Code Chapter 53— Authorities Relating to the Regulation of Foreign Missions
- US designates 5 Chinese media outlets as foreign missions (Associated Press)
- 美20國安法 條條可濫用（大公報）
- 連載（三）美國國家安全法演變（每日頭條）
- 論新形勢下國家安全法律制度的完善（豆丁網）
- 美國國會網站搜尋結果
- 見[4]
- Executive Order 12550 -- Amendments to the Manual for Courts-Martial, United States, 1984 (Ronald Reagan Presidential Library)
- Manual for Courts-Martial, United States, 1984
- 18 U.S. Code Chapter 90—Protection of Trade Secrets (Legal Information Institute)
- H.R.4299 - Intelligence Authorization Act for Fiscal Year 1995 (Library of Congress)
- 50 U.S. Code Chapter 37— National Security Scholarships, Fellowships, and Grants (Legal Information Institute)
- H.R.5710 - Homeland Security Information Sharing Act (Library of Congress)
- 6 U.S. Code Chapter 1, Subchapter VIII, Part I. Information Sharing (Legal Information Institute)
- 6 U.S. Code Chapter 1— Homeland Security Organization (Legal Information Institute)
- S.2845 - Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act of 2004 (Library of Congress)
- Letter to Congress Regarding Conference Report on S. 2845, the "Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act of 2004" (ACLU)
- 9/11 Legislation Launches Misguided Data-Mining and Domestic Surveillance Schemes (Electronic Frontier Foundation)
- H.R.3162 - Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT ACT) Act of 2001 (Library of Congress)
- Judge rules part of Patriot Act unconstitutional (NBC News)
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