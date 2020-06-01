新冠肺炎對清邁數位遊牧者的影響：簽證是最大麻煩，遠距工作趨勢卻可能帶來正面效應

在武漢肺炎（COVID-19）疫情爆發之後，為了防堵疫情擴散，居家隔離、在家工作成為保持安全距離的新生活秩序（new normal）必要措施。這對朝九晚五上班族來說是新考驗，但視遠端工作為常態的自由工作者而言，沒有適應問題。那麼，旅居異國的遊牧數位工作者們，又會遇到什麼狀況呢？

泰國在疫情開始之初，病例增加數字和台灣不相上下。約莫2月底、3月初，泰國政府當時尚未關閉邊境和國際航班，只要求外籍旅客入境須出示健康證明，從被政府列入「危險地區」返國的泰國旅客必須居家自主隔離14天，直到一位從拳擊場出來的超級傳播者，讓確診病例數字飆升，泰國政府遂開始陸續頒佈禁令。

3月中起，曼谷、清邁兩大城市相繼公告關閉服務業與娛樂場所，接續，全國所有商場、市集徒步街、娛樂場所等暫停營業至4月中旬，餐飲限外帶外送。再過兩天，全國進入緊急命令並同時公告宵禁（目前為23:00-04:00），以及跨省府的交通往返管制，國內航班、長途巴士也都喊停。緊急命令從原本4月底延到5月底，最近公告再延至6月底。

Photo Credit : 女子@清邁 限令所有餐飲外帶時期，商場於中庭集中點餐、取餐處。

因此，無論是以咖啡館為名或單純提供共享工作空間的場所也必須暫時歇業，一直到5月上、中旬餐飲店家和商場解禁後，共享工作空間才得以再次開門。但仍須嚴守宵禁以及安全距離、消毒清潔、戴口罩等規定。在咖啡館與工作空間暫時歇業期間，數位遊牧工作者頂多轉待住處工作，地點改變不是大事。

Photo Credit : 女子@清邁 解禁前，清邁尼曼明路僅剩外送平台機車在巷弄間移動。

遠距工作不是問題，搞定簽證為先

旅居清邁約四年多的H是網站工程師，因為手上的工作一直都是遠端交付工作、線上會議等，就工作上並沒有被疫情影響。他說，對於已經習慣移動（relocated）的遠距工作者來說，在工作的安排上本來就可以自我調整。除非有接案行業別與疫情相關，不然對於多數自由工作者沒有太大差別。只有在真正的「移動」上受到限制。

據悉有些人在3月初前，在家鄉尚未有太多病例前離境返國，短期內應該也無法回來。有些是到鄰國旅遊，但回程遇上各國封鎖邊境，加上泰國政府不斷延後外籍航空入境時間（目前至6/30），只能滯留該區無法返回清邁。也有些在2、3 月間南下躲泰北霧霾，遇上跨省府交通管制與宵禁，也都得暫留在當地，不然就是回清邁後準備14天自主隔離。

在交通移動限制下，另一個需要留心的就是簽證問題。這些自由工作者持旅遊簽證或語言學習簽證居多（註1），在停止國際航班入境後，倘若有上述在關閉邊境前出境，結果遇到已屆續簽日期但仍無法在之前入境辦理的話，則必須先回國或轉往第三地等待開放外籍旅客入境後，再重新辦理簽證。至於許多仍在境內，但簽證即將到期的外籍人士，在各國關國境之初也進退兩難，直到4月初，泰國移民局公告，無論持何種簽證入境，若因疫情滯留在泰國，只要簽證有效期限在3月26日之後，皆自動延長至7月31日，且在此期間不需申辦延簽以及90天報到（註2）。

圖片來源 : 翻攝網路 泰國移民局提供外籍人士的自動延長簽證公告。

共享工作空間競爭仍熾

在所有商場以及餐飲場所暫停營業期間，所有的共享工作空間也得拉下大門。在5月初陸續恢復營業之後，有些共享工作空間在暫停後重振旗鼓，有店家直接揮手說再見，也有新空間在此時投入營運。

在清邁最多分駐點、採會員制的「Punspace」的營運長暨財務長 Non（พงศธร "นน" รักถิ่น）表示，多數數位遊牧工作者為年輕族群，受到此次疫情影響程度相對低，而且目前泰國並非疫情傳染危險區域，他相信即便疫情之後，在工作上不致於有太大影響。但由於國際交通仍封鎖的狀況下，許多在疫情前離境的人們暫時無法回到清邁，「Punspace」回流的會員並不如封城之前，在暫停營業的一個半月後恢復營運，大約只有40%會員回來。

至於在疫情之後，Non信心十足的認為，就環境條件，清邁當然還是數位遊牧民族的最佳選擇，這包括超值的生活花費、好天氣（除了一年兩個多月的霧霾季）、友善的人們及周邊自然景點等。對於市區日益增加的工作空間，他則認為，開始一個空間看似容易，但要維持營運並非易事。

Photo Credit : 女子@清邁 咖啡館重新開幕後內部座位調整，顧客進出幾乎如常，僅缺遊客。

5月中旬甫在清邁尼曼明路一帶開幕的「Draper Startup House」是跨美、亞兩洲的十家駐點之一，不僅提供共享工作空間也有住宿，同時提供新創企業者顧問等服務。選擇在此時加入此艱困戰場，區域經理Lily Bruns表示，團隊相信未來的新遠距工作方式以及新創者的全球化勢必增加，在疫情期間，數位遊牧工作者或新創者對於可提供一定品質的軟硬體服務要求更高，「雖然可預期對旅館業的負面影響，但從長遠來看，遠距工作的趨勢可能對我們的業務產生積極影響。」

Lily Bruns認為，目前清邁是對數位遊牧工作者相對友善的城市，即便來年旅客和遊牧工作者的數量勢必減少，共享工作空間的生存更不易，但這也意味著不能只提供一張辦公桌與無線網路，還必須有更多附加價值。她表示，新創生態系（startup ecosystem）在清邁仍然為較新的概念，且本著該團隊在矽谷以及其他駐點的聯繫和專業支援、服務內容的差異，Lily認為仍有其市場空間。「而且5月中旬開放合作辦公空間以來，每天都有客戶進門，因為大家仍有社群交流的需求。而支持新創企業是我們的目標。」

註釋：

對外國人而言，除旅遊簽證之外，申請學生簽證是所有長期停留的簽證選項中門檻相對低的選項，其中又以語言學習為多。單張簽證有效期為一年，限單次進出，每三個月需到移民局申請續簽。 在泰國持有長期非旅遊、移民簽證的外籍人士，必須每90天到居住地的移民局報到，離境後入境的24小時內，也必須再前往移民局申報確認居住地點。此次雖公告於疫情期間不需90天報到，但根據清邁移民局的實際施行狀況，如果可以前往移民局申辦90天報到，移民官還是建議前往辦理。至於，持有被自動延長簽證者，則在離境前申辦取消簽證即可。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒