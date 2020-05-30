《鬼滅之刃》大魔王下弦之伍「累」如果好好被愛，結局會不會不一樣？

最近完結的《鬼滅之刃》這部動漫，是不分男女老少，獲得許多人讚賞的一部作品。這部作品更高居Netflix排行榜第五名，由此可知熱度有多高。

這部動漫看似是一個少年冒險的作品，但其實不然，裡面有許多劇情，在探討著許多做壞事的人，其實原先也是一個善良的人。只是因為各種錯縱複雜的因素，讓他們成為了啃食人類的鬼。

而作為鬼殺隊一員的炭治郎，卻有著極為強大的同理心與慈悲心，他能夠看到這些惡鬼的背後，其實也有善良的一面。雖然他依舊需要斬奸除惡，但卻能在去除他們的同時，拼湊這些悲劇的原貌。

「為了讓被殺的人得以瞑目，為了從今以後不再有人被殺害，我會依舊毫不寬貸，一刀揮向鬼的脖子。」 「但是對身為鬼感到痛苦，對自己所為感到後悔的鬼，我不踐踏他們，因為鬼也曾經是人類，和我一樣，他們曾是人類。」 ──竈門炭治郎，《鬼滅之刃》動畫第21集

正因為有炭治郎這樣的心，才讓這部動漫變得如此值得觀賞。在這裡，我挑選了這部動畫的第19集到第21集，也就是那田蜘蛛山之役，採用依附的角度，帶大家看看一個惡鬼的背後，是經歷了多少的滄桑。同時也讓讀者去反思，如何在真實生活中，避免這些悲劇的發生。

如果你還沒看到這個部分，又怕被暴雷的話，那請自行斟酌是否要閱讀本篇文章。

（防雷：以下含有動漫劇透）

缺乏依附連結，是青少年犯罪的開端

在這三集的動畫裡面，主角炭治郎和鬼中的大魔王之一──下弦之伍「累」──有了一場驚心動魄的戰役。「累」是一個渴求被愛的孩子，他一直很希望自己能有一個羈絆，能夠被好好的愛著。

但是他的成長經驗，卻沒有辦法得到愛：他的身體虛弱，只能一直待在家裡休息，再加上父母對他的照顧，並沒有辦法讓他感受到其中的溫暖。因而選擇接受了鬼王無慘的血液，墮落成為了一個殺人的惡鬼。

其實累的生命故事，反映了許多青少年的生命故事。在1969年，Hirschi針對青少年犯罪提出了所謂的社會控制理論（social control theory）。在他的理論當中認為，一個人如果能夠和社會中的某個部分有著緊密的連結，便能和社會的其他部分也產生緊密的連結。

細究探之，他的意思其實就是說，當我們在出生之時，能夠與主要照顧者有著良好的依附關係，在長大之後才能和老師、同學、伴侶、朋友等等，建立起良好的依附關係。

Photo Credit: 《鬼滅之刃》 炭治郎和妹妹禰豆子之間的羈絆，相當令人感動

在過去的文章裡，我曾經提過親子之間的依附與成人愛情之間的依附。但事實上，根據依附理論提出者John Bowlby的說法，人類的依附系統是終其一生運作不息的：出生的時候，我們會依附我們的重要他人；在進入學校後，我們會開始依附老師、同學；在青春期過後，我們會開始依附伴侶；在老了之後，我們會依附照顧我們的子女或看護。

值得注意的是，依附系統並不會侷限我們只能依附一個人，不會因為我們依附了伴侶，就不再依附父母或朋友。Hirschi在社會控制理論當中便提及，青少年主要的依附對象包含父母、老師與同學；而依附父母、老師與同學，其實是相輔相成的，因為人類具有多重依附（multiple attachments）的本能。

事實上，Hirschi的研究便發現，孩子若是未能和父母建立起良好的依附關係，孩子也比較容易漠視自己和老師以及同儕的依附鍵結，進而討厭去學校上學。反之，當孩子能和父母建立起良好的依附關係時，他們和同學與老師之間，通常也能建立起良好的依附關係。

在累的身上，我們就能看到這樣的特質。因為身體虛弱的關係，他沒能和其他青少年玩在一起，缺少了同儕間的依附關係。而長期臥病在床的他，也沒能獲得父母的良善照顧，使得他長期處於負面情緒當中。

至於老師的部分，由於該動漫的故事背景是在1912～1926的大正年間，因此並沒有接受教育的義務，自然也就沒有同儕與老師可以依附了。由此可知，累是一個缺乏依附連結的孩子，他的內心是多麼的空虛與孤寂。

他們不是什麼醜陋的怪物，鬼是空虛的生物，是悲傷的生物。 ──竈門炭治郎，《鬼滅之刃》動畫第21集

依附的需求，並不會因為無法與人建立關係就不再嗡嗡作響。當一個孩子未能和父母建立起良好的依附關係時，他們的情緒調適能力其實是比較差的。因為依附的本能，事實上就是為了喚起重要他人的安撫與支持。

在我的新書《找回100％安全感：情場與人際的正向依附練習》當中，我不斷地強調依附的重要性：透過依附，能夠讓我們找回安全感，而安全感，將能使我們心中複雜的負面情緒得到撫平。因此，這些未能得到情緒安撫的孩子，便比較有可能做出一些較為衝動、情緒化的行為。

而這些情緒化的行為，在Gottfredson與Hirschi於1990所延伸的自我控制理論當中，將之稱為「低自我控制」。根據譚子文與張楓明在2013年12月發表的研究指出，低自我控制，將導致青少年有較高的機會出現偏差行為。

為什麼這些孩子比較容易出現偏差行為呢？其中有一個原因，正是因為低自我控制的孩子比較容易被同儕拒絕，難以與同儕維持良好的關係。在這樣的情況下，心理學家Chapple的研究發現，這些低自我控制、容易出現偏差行為的孩子，只能聚集在一起互相取暖。

事實上，這就是幫派形成的原因，他們沒辦法在所謂「正常」的社會下生存，但依附的本能卻又不會消失。所以他們只能尋找同樣在苦海中，對這個社會充滿怨懟的同夥們聚在一起，一起做出不被社會認可的「偏差行為」。

累，就是一個這樣的孩子，他渴望能夠獲得羈絆、獲得愛，所以接受了鬼王無慘的血液，讓自己成為了鬼。再透過自己的力量，將其他比較弱的鬼納為扮家家酒式的家人，他將其中一隻鬼命名為爸爸，一隻鬼命名為媽媽，一隻鬼命名為姊姊……就這樣建立起了他心中虛擬的家庭。

Photo Credit: 《鬼滅之刃》 鬼中的大魔王：下弦之伍「累」

只要誰違反他的意願，他就用強大的血鬼術操縱他們，讓他們受苦，好回覆原本應該扮演好的角色。而面對任何要入侵他地盤的人，他一律斬殺去除。

他試圖創造羈絆，創造一個虛擬家庭，但這樣的依附關係卻是虛假的、是活在他的權力之下的。當他看見炭治郎與禰豆子這對兄妹真正的依附關係時，他淚崩了。在他被富岡砍下頭之後，用盡最後一點力氣，一步一步爬向炭治郎，象徵著爬向他所渴望的，真正的依附連結。

重拾依附：好的親子教養，將能減少非行少年的產生

那麼，如果要減少這樣的悲劇發生，減少青少年接觸有偏差行為的同儕，進而做出偏差行為，做為父母和老師的人，到底該怎麼做呢？

許多父母，總以為把孩子監控的越緊密，緊盯他們的交友狀況，孩子就不會接觸壞朋友。所以父母們總是檢查著孩子的通聯記錄、詢問孩子和誰出門，甚至要求孩子把悠遊卡的刷卡記錄給父母看，或是偷偷跟蹤孩子的行蹤。

但是這些行為，反而會讓父母與孩子的依附關係變糟，使孩子們更容易出現低自我控制的情形。進而接觸偏差同儕，最終做出青少年偏差行為，造成適得其反的效果。

事實上，許多研究都指出，父母如果能給予孩子溫暖的照顧、適度的支持，反而能夠培養孩子自我控制的能力。而所謂物以類聚，過去的文獻一致地指出，青少年會選擇和自己相近的人做朋友。因此這些具有自我控制能力的孩子，自然會悖離那些和自己差異巨大的偏差同儕。

那麼，具體上要怎麼與孩子建立依附聯結呢？我在《找回100％安全感：情場與人際的正向依附練習》當中，很詳細地說明了建立安全依附鍵結的關鍵，當孩子遭逢困擾時，父母能夠運用安全感三要素：

適時出現：在孩子有需求時出現在孩子身旁

敏感覺察：了解孩子的困擾是什麼

給予支持：透過物質與心靈上的協助，支持孩子度過難關，成為孩子的安全避風港。

在孩子並未受到威脅的時候，父母則應該放手讓孩子去做自己想做的事情，只針對有可能造成危險的事情做適時提醒。而非以自己的意志操控孩子，成為孩子的安全堡壘。當孩子在學校時，老師也可以用這樣的方式對待孩子，如此一來，才能和孩子建立起和諧的依附關係。

我在前面引述了譚子文與張楓明的論文，他們在論文中，測量依附關係的項目包含了「依附父親」、「依附母親」、「依附教師」、「依附同儕」等四項。其中，依附題目包含了「我覺得很信賴父親」、「我會和母親分享心中的秘密」、「我會主動找老師溝通及聊天」、「整體而言，我覺得老師很信賴我」等等。

從這些問題不難推測，若要讓青少年在這些量表上填上高分，那麼做為父母與老師的，自然應該扮演好孩子的安全避風港與安全堡壘。而非動輒監視孩子、無故處罰孩子、嚴格管控孩子等等。如此一來，你的孩子自然就會往好的方向發展。

請別忘了：抓得越緊的沙越容易流失；適度地輕撫，才能讓沙子停留在掌心。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航