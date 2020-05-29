台灣國會跨黨派共同「撐香港」：呼籲「超前部署」建立更完整庇護機制

中國13屆全國人大代表會議昨天（28）日以2878：1票，表決通過港版《國安法》，引發台灣各界關注。今天上午立法院朝野黨團發表共同聲明聲援香港，聲明指出政府對於因政治因素而致安全及自由有緊急危害之香港居民，應提供必要協助。

另外立法院跨黨派的48位立委也共同成立「台灣國會香港友好連線」，幾位立委和民間團體都指出，除了現在的專案小組和人道方案，台灣都應該思考如何針對所有受到中國壓迫的人，提供更完善的政治庇護機制。

48位跨黨派立委加入

無黨籍立委林昶佐籌組「台灣國會香港友好連線」，獲得48位跨黨派立委包括時代力量、台灣基進、民進黨、民眾黨、國民黨支持，29日在立法院舉行成立大會。擔任會長的林昶佐表示，希望這屆立委可以成為最支持香港的一屆。

擔任副會長的民進黨立委洪申翰也說，昨天中國通過港版《國安法》，這是對全世界民主國家的挑釁，因此各界如何以跨國、跨社會的連線來回應、反制中國的挑釁很重要。如果這些反制不夠，被視為「紙老虎」，未來恐怕也很難抵擋中國威權持續擴張，進一步滲透民主國家。

洪申翰也說，很多人昨天都說以後香港就會「不ㄧ樣」了，他要對台灣社會呼籲，就是因為如此，更需要思考未來台灣和香港社會、民間是怎樣的新關係，不只是針對抗爭群眾，還包括經貿、文化、能源等方面的交流，都可能會進入新局面。

「香港邊城青年」發言人KUMA對「連線」表達感謝，並以在台港人社群的身份提出幾點訴求，包括謹慎運用《港澳條例》相關條文、考慮擴大認定人道援助的範圍，並立即取消香港的特殊待遇。陸委會副主委邱垂正則表示，目前行政院已成立專案小組處理港人居留、安置、照顧等實質救援行動，陸委會也將進行規劃與跨部會協調，台灣會盡最大的努力協助香港。

連線成員：林昶佐（無）、洪申翰（民）、蘇巧慧（民）、吳玉琴（民）、邱顯智（時）、王婉諭（時）、許智傑（民）、林楚茵（民）、鍾佳濱（民）、趙天麟（民）、陳柏惟（基進）、蔡易餘（民）、賴品妤（民）、王定宇（民）、林淑芬（民）、林俊憲（民）、周春米（民）、沈發惠（民）、李昆澤（民）、林宜瑾（民）、江永昌（民）、何志偉（民）、吳思瑤（民）、吳琪銘（民）、邱臣遠（眾）、邱泰源（民）、范雲（民）、徐志榮（國）、高嘉瑜（民）、張宏陸（民）、莊競程（民）、陳玉珍（國）、陳明文（民）、陳歐珀（民）、陳瑩（民）、黃秀芳（民）、廖國棟（國）、管碧玲（民）、趙正宇（無）、劉世芳（民）、蔡易餘（民）、鄭運鵬（民）、蔡適應（民）、鍾佳濱（民）、賴瑞隆（民）、羅致政（民）、羅美玲（民）、蘇治芬（民）

立委民團齊聲呼籲：「超前部署」完善機制

過去曾協助滯台藏人問題的台灣人權促進會秘書長施逸翔今天也出席成立大會，他表示，看到立法院踏出第一步，成立連線、發表宣言都是好的，但也不能忘記，現在香港人時刻都在面臨暴政攻擊以及政府對人權的侵害，包括民間團體在內，都該問自己：台灣還能多做什麼？對香港的救援工作何時才能上軌道？

施逸翔表示，作為人權團體，他完全同意就跨黨派共同建立最完善機制，中國過去不僅限於對香港的壓迫，像是新疆維吾爾族人、西藏等，未來只可能會影響更多人，而且不分任何種族、膚色。台權會認為長遠之計應該盡快通過適用所有人的《難民法》，建立完整庇護機制，有具體的評估標準，保護被中國壓迫的所有人。

時代力量立委邱顯智也說，庇護機制應該具體明確。現在不管是德國、日本都對政治庇護已有清楚的法規依據、具體流程，設立清楚的法源也讓這些機制有具體法律效果，不會讓來尋求庇護的人處於不確定情況，呼籲立法院盡快討論《難民法》相關細節。

林昶佐上一屆就在國會組成「台灣國會西藏連線」，協助在台藏人解決生活困難，這一屆立法院的「新台灣國會西藏連線」在5月時組成，林昶佐今天表示，過去他協助救援藏人，現在要協助香港人，「變成我辦公室好像是難民救援區。」

Photo Credit: 中央社 今年是西藏抗暴61週年，無黨籍立委林昶佐（前右3）、民進黨立委洪申翰（前右2）、台灣基進立委陳柏惟（前右）等跨黨派立委2月12日共同聲援西藏自由人，西藏台灣人權連線理事長札西慈仁也獻上哈達感謝支持。 中央社記者郭日曉攝 109年2月12日

林昶佐說，他之前和前立委蕭美琴就曾推出《難民法》，他希望這屆立法院可以思考，機制上建立可以怎樣更完善？對於所有需要政治庇護的人，台灣應該做怎樣的準備？現在流行「超前部署」，他要呼籲政府要盡快把這塊做好，包括過去由立委個別協助的個案，未來都能被納入。

另外立法院會今天稍早時也宣讀1份立法院朝野黨團共同聲明，除嚴厲譴責中國嚴重破壞港人治港承諾外，也要求政府應依港澳條例，提供港人必要協助。這份聲明經過昨（28）日下午協商，各黨團今天上午進行最後討論後，10時在立法院會時由院長游錫堃宣讀。

台灣國會朝野共同聲明如下： 一、 基於自由、民主、人權之普世價值，本院堅定支持香港人民捍衛民主自由價值的訴求，對於中國大陸略過香港立法會，逕為制定「香港版國安法」，嚴重破壞「港人治港，高度自治」、「50年不變」之承諾，立法院朝野各黨團皆同表關切，並表示強烈遺憾及嚴厲譴責。各黨團支持港人的民主與自由及「雙普選」，與建立各界的溝通管道，以利迅速恢復香港的安定，俾利經濟持續穩定發展。 二、 我國政府應依《香港澳門關係條例》相關法規之規定，在兼顧國家安全前提下，對於因政治因素而致安全及自由有緊急危害之香港居民提供必要的協助，並在既有的基礎上，積極完善及精進相關救援工作。此外，針對目前在臺就學、就業的香港人士，其有參與實體及線上聲援活動者，於返港後之人身安危，宜透過有關機構提供關懷並適時協助。 三、 本院將持續密切關注香港情勢後續發展，依據中華民國憲法的精神及規範，要求陸委會每季提出「香港特殊地位檢討報告」，評估香港政治、經濟、社會面向之獨立性。並因應時勢變化適時檢視《香港澳門關係條例》相關規定，及監督政府相關部會實際執行情形；在此之前，行政院應積極落實「香港人道援助關懷行動專案」，不停止對於追求香港民主自由受到迫害的香港人依法應給予必要之協助，以具體的行動給予香港人民支持、關懷與協助。

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核稿編輯：楊士範