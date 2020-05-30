《猛禽小隊》小丑女穿金色連身褲裝，反諷《自殺突擊隊》中不合理的緊身短褲

文：劉家寧（DCFS編輯部）

2016年《自殺突擊隊》捧紅了小丑女一角，前陣子上映的《猛禽小隊》更為小丑女單飛後推出的個人電影。主演瑪格羅比（Margot Robbie）同時擔任該片的監製，從新時代獨立女性的立場出發，講述小丑女與小丑分手後重獲新生的故事。

《猛禽小隊》是為哈莉奎茵（Harley Quinn）量身打造的世界，色彩強烈且鮮明，宛如她那瘋狂又不失純真的病態心理。文內將探討片中專為哈莉設計的華麗服裝風格，一窺小丑女離開小丑後，內心的蛻變與成長。

打造女性劇組，瑪格羅比與閻羽茜的合作契機

Photo Credit: 《猛禽小隊》劇照

妳知道什麼是丑角嗎？丑角的作用就是服務觀眾與主人，丑角少了主人就沒路用，沒人在乎丑角是誰！ ──《猛禽小隊》

作為首位加入DC電影宇宙的華裔女導演，閻羽茜（Cathy Yan）僅憑處女作《死豬》，在日舞影展放映時，成功抓住監製瑪格羅比的注意。

閻羽茜：「這部電影遠不只是第一部女孩為主的超級英雄電影。它具有引人入勝的故事主題，對我來說非常個性化。」近年受「#MeToo」運動影響，她體會到身為女性，在職場上所遭受的不平等待遇，希望能於電影中傳達女權解放的自主意識。

「四部經典之作」為主要參考

前製作業期間，閻羽茜更曾致電詢問《神力女超人》導演派蒂珍金斯（Patty Jenkins）的意見，並參考了多部經典電影，尋求製作靈感。

比如以導演昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）《黑色追緝令》、黑澤明《羅生門》的非線性敘述手法，作為電影的主要結構；盧貝松《終極追殺令》中尚雷諾和娜塔莉波曼之間的師徒關係，以及史丹利庫柏力克《發條橘子》中70年代視覺風格等。

「我們嘗試讓這部電影，看起來不像任何你看過的超級英雄電影，同時將它深深融入現實，以及多年來我深愛的這些電影當中。」閻羽茜道。

告別大男人主義！獨創「哈莉奎茵」風特色服飾

Photo Credit: 《猛禽小隊》劇照

牢記女性真正想穿的衣服，而不僅僅是為了取悅男人而穿。 ──《猛禽小隊》服裝設計Erin Benach

為使哈莉奎茵的形象與生活產生連結，導演和服裝設計Erin Benach以街頭時尚為主要風格，並從許多時裝秀及雜誌中涉取靈感。Benach說：「我不是從漫畫英雄的角度出發，而是從角色塑造的觀點開始，試圖呈現服裝所蘊藏的深度訊息。」

而當她完成一系列全新服飾後，瑪格羅比的回應為：「哦，這就是哈莉。」不再是依附著小丑而生的小丑女，這就是哈莉奎茵。

印有Harley Quinn名字的上衣

Photo Credit: 《猛禽小隊》劇照

「她剛擺脫戀愛關係，我認為她的著裝會與和小丑在一起時有所不同。」瑪格羅比表示。Benach更為她設計了一件「印有哈莉名字」的白色T恤，而不是J先生的，並搭配條紋牛仔短褲和亮粉色運動內衣，以及適合打鬥的白色短靴。

「哈莉的內心有個孩子，我們試圖呈現這一點。」Benach解釋，哈莉的性格無拘無束、不切實際，也不在乎他人眼光：「就像她可以走在街上，恣意把手伸進店家櫥窗，拿走喜歡的東西。我們就是這樣想的。」

利用「警示膠帶」自製的流蘇外套

Photo Credit: 《猛禽小隊》劇照

小丑女的服裝，就和她人一樣有趣、混亂又瘋癲。片中那件衣袖佈滿飄帶的怪異外套，其實是哈莉取自犯罪現場的「黃黑警示膠帶」DIY編織而成。「我彷彿看到她走過犯罪現場，取下警示膠帶的模樣。她才不在乎警察建立的制度。」

Benach表示，服裝團隊原先採用派對彩帶製作，但考量到柚子揮動的聲音過於吵雜，會影響演員表演時的收音問題，因此，他們改以仿照聚會彩帶，但更為安靜、蓬鬆的材料製作，同時也能表現哈莉瘋狂不羈的形象。

為動作場面特製，兼具美感的實用性服裝

Photo Credit: 《猛禽小隊》劇照

我真的只是想讓女性利用自己的力量，去踢敵人的屁股！ ──《猛禽小隊》導演閻羽茜

「對於每套用於戰鬥場景的服裝，我們都會出一個動作版本。」服裝設計Erin Benach為哈莉創造了13套、色彩豔麗又帶點性感的服裝，擁有漂亮外觀之餘，團隊也會針對動作場面，製作出方便特技伸展與活動的不同版本。

Benach解釋，他們會將相同的圖案，印製到彈力織物上，重新製作一個版本，讓演員可以執行踢、跳等動作，完成他們需要做的所有事情，過程相當複雜。

金色皮革連身褲設計

如電影最終的決鬥，哈莉穿著可以保護雙腿的金黃色連身褲裝，藉此反諷《自殺突擊隊》中不合理的緊身短褲。Benach說明：「我們將彈力片嵌入相同的金色印花中，觀眾看不見它，但這全都在演員膝蓋後方，以及所有需要彎曲的地方。」

Benach亦認為這是電影中最具跳戰性的服裝：「我們透過攝影測試了多種顏色，發現刻有鑽石圖案的金色皮革，光線反射得最好。」並採用時裝設計師Jeremy Scott俏皮多元的風格元素，試圖設計出既熱鬧又有趣，符合哈莉世界的服飾。

Photo Credit: 《猛禽小隊》劇照

電影中的許多靈感，都源自於哈莉奎茵。 ──導演閻羽茜

當瑪格羅比談到「男性凝視」觀點時曾表示，不同於《自殺突擊隊》中過於裸露、性感的服飾，《猛禽小隊》小丑女的衣服更具女性自主意識，也更為哈莉奎茵。

「在《自殺突擊隊》中，你看到她的美取決於她和小丑的關係狀態；但在《猛禽小隊》的世界裡，整部電影中角色的外表，皆是由女性創造的。」瑪格羅比道。

「我們真的很想探索沒有小丑時，專屬於哈莉奎茵的版本。以往她透過和小丑的關係定義自己的身份，但當她意識到，高譚市也是這樣定義她的：她是J先生的女友。因此，她想走出那個陰影。」

Photo Credit: 《猛禽小隊》劇照

《猛禽小隊：小丑女大解放》電影預告：

參考資料：fashionista, entertainment, hollywoodreporter, nofilmschool, screenrant, cinemablend

圖片來源：IMDb, hollywoodreporter, insider

本文經影製所 DC Film School授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航