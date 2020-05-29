「港版國安法」通過恐引發移民潮，台灣、英國、美國將提什麼幫助？

中國全國人大昨日表決通過「港版國安法」草案，除引發國際輿論譴責，也讓香港社會陷入不安。台灣總統蔡英文昨日透過臉書表示，「我們不會坐視民主、自由、人權在香港倒退」，今（29）日上午也前往前香港銅鑼灣書店店長林榮基在台北開的書店，戴口罩逛書店，表示支持。

蔡英文表示，今天來探望林榮基，主要是來看看離鄉背井到台灣來創業，開了一個非常有特色的書店，來親身體會一下。也表示此次前來，是來了解要來台灣，或者現在已經在台灣的香港朋友，他們需要什麼特別的協助，同時也告訴林榮基和香港朋友，現在政府已經成立了專案的工作小組，來處理並提供協助給香港的朋友。

蔡英文表示，香港人來台相較其他外國人方便許多，很多香港人也在台灣安身立命，和台灣社會融入得蠻好的。現在看到香港的情勢，政府內部討論，前階段將由民間團體提供協助，下一個階段的協助能量可能大一點，將由行政院來主導，由政府機關出面協調各部會，讓居留方便一點，入境台灣後也能提供給香港人更強大的照顧服務。蔡英文說，籌備工作已經開始了，很快就會把工作做好，來看香港所需要的協助，政府會盡力來幫忙。

蔡英文也提到，從去年的反送中以來，香港人爭取自由民主的堅持，很多台灣人都看在眼裡，也感同身受，在香港人需要協助的時候，也願意提供香港人所需。

林榮基則表示，這就是民主的政府和獨裁的政府的差異。也提到很多香港人需要台灣協助，是不是可以考量讓一些香港人從台灣到西方國家去工作。

陸委會主委陳明通日前表示，香港人道救援專案將會在1週內完成，待行政院批准後即可宣布。預計由台港經濟文化合作策進會執行整合，與民間跨部門公私協力。

各國怎麼「撐香港」？

港版國安法通過，各國也出現不同支持香港人的聲音。

英國方面，考慮將放寬持英國國民海外護照港人簽證權。英國外相拉布（Dominic Raab）接受《BBC》專訪時指出，除非中國終止執行「港版國安法」，否則英國將為持有英國國民海外護照（BNO）的香港人民延長簽證權利，將停留英國期限自當前的6個月延長至12個月，預計影響範圍將觸及至少30萬香港人民。根據現行法規，BNO持有人得以免簽入境英國6個月。

美國總統川普日前曾表示，將在本週對中國採取「強而有力的行動」，川普預計今日就中國議題發表談話，外界也關注美國將對中國祭出何種制裁。美國國務卿蓬佩奧27日向美國國會作證時曾表示，香港不再符合美國法律自1997年7月以來給予的特殊待遇，美國是否將取消香港的獨立關稅地位，也成為焦點。

美國國務院也在美東時間28日上午發出美國、澳洲、加拿大與英國的4國聯合聲明，再次對北京決定在香港實施國安法深表關切。聲明表示，香港作為自由堡壘而繁榮，香港的繁榮與穩定對於國際社會的長期利益至關重要。 而北京當局直接立法，而非依據《基本法》第23條規定讓香港透過自己的機構立法，將削弱香港人民的自由，也會大大削弱香港的自治權。

聯合聲明指出，北京決定將新的國安法強加給香港，與具有法律約束力並在聯合國註冊的《中英聯合聲明》構成直接衝突，摧毀一國兩制框架，增加在香港政治檢控的可能性，也損害保障港人權利的現有承諾。

聲明表示，「我們也非常擔心這一行動將加劇香港社會深層分歧；這項立法無助於在香港內部建立相互了解和促進和解。」

而美國7位跨黨派參議員，28日也聯名致函聯合國安理會5月、6月的輪值主席（愛沙尼亞駐聯合國大使朱根生及法國駐聯合國大使黎維埃），呼籲聯合國安理會應對香港情勢給予立即關注，並召開線上會議因應。

不過，在中國通過港版國安法後，德國總理梅克爾尚未就此事發表聲明，也因此受到在野黨與媒體的批評。

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核稿編輯：楊士範