「虎爸虎媽、割草機父母、散養父母」這些英文該怎麼說？

單親爸媽跟孩子們的真情告白是不是相當窩心呢?說到「爸媽」,相信大家不難聯想到parent這個字,但你知道它除了名詞之外,也有動詞的用法嗎?生活中常聽到的「單親爸媽」、「直升機爸媽」,英文又是什麼?今天就跟希平方一起一探究竟吧!

parent作為「名詞」

首先,parent大多作為名詞使用,指a mother or father(一位媽媽或爸爸)。所以要指「其中一位爸媽」,英文是a parent,而要指「爸媽、父母、雙親」,則會用複數的parents喔。例如:

Are you still living with your parents?(你仍然跟你爸媽住嗎?) The teacher reminded the students that their report cards should be signed by a parent and returned to her the following day.(老師提醒學生成績單應該由一位家長簽名,並在隔天交回給她。)

而parent(s)可能會因各自的家庭狀況而有不同類別,像是:

birth / biological parent(s) 親生父母

foster / adoptive parent(s) 養父母

stepparent(s) 繼父母

single parent(s) 單親父母

It’s not an easy task to be a single parent.(當一名單親家長不是件容易的事。) Edward was raised by his foster parents; he has never met his birth parents.(Edward 是由養父母撫養長大;他從未見過他的親生父母。)

此外,parent(s)也可能因為教養方式不同而有不一樣的稱呼,常見的有像是:

tiger parent(s) 虎爸虎媽:以高壓方式管教、對孩子抱有高度期待且注重學業表現的家長

helicopter parent(s) 直升機父母:像直升機一樣盤旋在上空、過度控制或干預孩子生活的家長

lawnmower parent(s) 割草機父母:像割草機一般試圖為孩子清除障礙,讓孩子不必自行處理問題的家長

free-range parent(s) 散養父母:給予孩子自由,主張孩子要獨立、自我依賴的家長

Diana’s parents are definitely helicopter parents, always wanting to know the day-to-day details of her life.(Diana的爸媽絕對是直升機父母,總是想知道她每天的生活細節。) Are you more like a lawnmower parent who smooth the way for your children, or are you more of a free-range parent?(你是比較像是幫孩子鋪平道路的割草機父母,還是比較像是散養父母?)

parent作為「動詞」

雖然比較少見,但parent也可以作為動詞喔,意思是「養育...、當爸媽...」。例如:

Most people learn how to parent by watching their own parents.(多數人都是藉由觀察自己的父母來學習如何當爸媽。) People took pity on the skinny kid, who apparently hadn’t been properly parented.(人們很同情那骨瘦如柴的孩子,他顯然沒有被好好養育。)

parenting 作為「名詞」

「養育」作為名詞時,英文是parenting。注意它是不可數名詞喔!那不同管教方式也會有不同稱呼,像是先前提到的不同類型父母,也可以分別對應到tiger parenting、helicopter parenting、lawnmower parenting、free-range parenting......等不同教養方式。來看個例子:

It’s believed that tiger parenting is a method commonly used in Chinese culture.(許多人認為虎媽式教養是華人文化中常見的教養方式。) The danger of lawnmower parenting is that your child may become a mama’s boy, thinking that the whole world revolves around him.(割草機式教養的風險是:孩子可能會成為媽寶,以為全世界都繞著他轉動。)

※ 中文常說的「媽寶」,英文就是mama’s boy喔!

看完今天的專欄後,不妨試著用英文跟朋友聊聊自己的爸媽或家中的教養方式,將學到的詞彙學以致用喔!

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登,原文以〈「單親爸媽」、「直升機爸媽」英文怎麼說?〉為題發表

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航