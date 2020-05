priceless、worthless、valueless、invaluable，是「沒有價值」還是「無價」？

看來只有冷冰冰的文字真的很容易產生誤會呢,譬如說裡面的兩人對於priceless的解讀似乎就不太一樣,今天就讓我們一起來認識這個字和其他看起來很類似的字吧!

priceless

①珍貴的、無價的

在家悠閒躺在沙發上的Peele很可能把priceless解讀成我們平常熟悉的意思「珍貴的、無價的」,所以當他看到這個字並且回傳訊息時才會露出充滿幸福的微笑,真心覺得Key是個體貼、珍貴的好朋友,我們來看個例子吧:

My grandfather has a priceless collection of antiques, but I don't know where he keeps them.(我的祖父有一些非常珍貴的古董收藏,但我不知道他放在哪裡。)

②超級好笑的、荒謬的

另一方面,在廚房裡生悶氣的Key在傳priceless時意思應該是在斥責對方「太好笑了、太荒謬了」,結果看到對方又回一樣的話,整個人氣到罵髒話、說不出話來。因此即使是同一個字,語氣不同傳達的意思也會不一樣。來看個例子吧:

You should have seen his face when I pulled his leg—it was priceless!(你應該看看我開他玩笑時他的表情--真是太好笑啦!)

worthless:沒有價值的、不值錢的

雖然和priceless結構有點像,但要注意worthless指的是「沒有價值的、不值錢的」,基本上是貶義的詞,可要小心別用錯囉!舉個例子:

Because of the coronavirus pandemic, shares in the company are now almost worthless.(因為冠狀病毒造成的全球性傳染病,公司的股價變得幾乎一文不值。) Critics say the director's new film is worthless.(評論家說這名導演的新片一無是處。)

valueless:沒有價值的、不值錢的

和worthless類似,valueless也是貶義詞,表示「沒有價值的、不值錢的」,使用時也要注意囉!舉個例子:

How do you tell a real antique from a valueless replica?(你怎麼分辨真正的古董和沒價值的仿冒品?) I am sorry to say that your lessons are valueless. Please come up with something a bit more innovative next time.(不好意思,您的課真的沒什麼用。請您下次準備有點新意的東西。)

invaluable:非常貴重的、無價的

不過一樣從value衍伸出來的invaluable意思卻是「非常貴重的、無價的」,是有正面意思的詞彙喔,舉個例子:

I believe my experience in product development would be invaluable for the company.(我相信我開發產品的經驗對公司來說會是十分寶貴的。) The research should prove invaluable in the study of human brains.(這個研究在人腦研究上非常重要。)

試著將例句多念幾次,看看這些字會在什麼情況被使用,自然而然就能學會這些字的用法,也不用怕會搞混囉!

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登,原文以〈priceless、worthless 難道不都是「無價的」嗎?〉為題發表

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航