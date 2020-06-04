《北京零公里》推薦文：堅持徘徊在「活貨哪吒城」裡爬梳歷史、大膽直言的陳冠中

文：石芳瑜

讀《北京零公里》：堅持徘徊在「活貨哪吒城」裡爬梳歷史、大膽直言的陳冠中

2013年春，陳冠中交出他的小說作品《裸命》，我受出版社和雜誌之託，對他進行了一篇專訪。在這之前，2009年他先出版了反烏托邦的諷刺性寓言小說《盛世：中國2013》，小說中人人都吸入了一種氣體，時間消失了一個月，中國步入「盛世」，大夥都都沉浸在一片「嗨賴賴」的幸福感中。小說中最有趣的一句話是：「在好地獄，人們還知道自己是在地獄，但在偽天堂久了，人們就習慣了，並以為已經在天堂了。」大膽諷刺在2008年之後，中國瀰漫的盛世之說，只是故意將時間往後推了幾年，並加入了科幻元素。

而《裸命》則赤裸描寫性愛，藉一名西藏青年的肉體覺醒，大膽觸及漢藏之間的關係，再次挑戰敏感的禁忌議題。

接著2015年他交出《建豐二年》，設定國共內戰國民黨獲勝，歷史改寫，「中華民國」在大陸，建構出一段新中國的烏有史。他左右開弓，共產黨與國民黨皆批評。註定了幾本小說都無法在中國出版。

要說陳冠中是華語世界最敢於批判中國現象的小說家絕對不為過。只是那年訪問，最讓我印象深刻的是，一頭灰髮、溫文儒雅的他，看上去並無憤怒或叛逆之氣。如此敏感地諷刺中國，但意外的是他對中國其實有著期許而不是絕望。2000年時他搬到北京，搬去的目的就是想寫中國，想看看中國的「大戲」，參與中國這場大變局。

當然他對中國的期許，也為他引來一些非議，即使在港台，也沒有掩飾他的態度。2016年他再次來到台灣，擔任東華駐校作家，並展開一些演講行程。由於被視為香港作家，有學生在台下問他對雨傘運動的看法，他其實不太同意抗爭者的做法，該名學生當場憤然離去。

學生的失禮或許是出於真性，但當時我真想拉住他，建議他先讀讀《盛世》或《裸命》，因為年輕的學生並沒讀過他的作品，只是對他的回答失望。

事實上，陳冠中原籍寧波，上海出生，香港長大，也曾住台北六年。這樣的身分背景，使得他的中國認同並非不合理。然而身為文化人，他企圖不斷直言，而非順從、歌頌，則是他的憂心與傲骨。他不是香港的那群反抗者，他似乎想做「吹哨者」或是「忠諫者」。倘若非如此，他恐怕無法立身於中國，繼續他的小說志業。

而他的小說註定無法在中國出版，更不可能改編成電影，想必也不是為了出書帶來的利。我記得專訪時他說：「《盛世》一出版，隨即受到注意，許多報章媒體大幅報導。接著有讀者把書全文打成簡體放上網路供人下載，也有些人透過網路買港台版，這樣的情況持續了幾個月。雖然沒有辦法（在中國）出版紙本，但受到注意，被人在網路上下載，對我來說，這也很足夠了。」

這一次他交出了《北京零公里》。居住在北京一、二十年，他研讀、考察出整部北京史，藉由一個在六四天安門事件中意外身亡，墬入「活貨哪吒城」，終日流連於「魔方圖書館」爬梳資料，追問那些冤死者事實真相和感受的虛構故事，立志做一位歷史學家的少年的口中托出。而這個題材對作者、對中共當局，無疑又是一項破天荒的挑戰。

小說的設定固然全是虛構，但由少年描述的歷史卻都有憑有據。陳冠中博覽群書，無疑是為讀者整理出一部相當完整的北京史，並細數幾位值得一探的人物。而北京作為元明清至今的中國首都，也算得上是千年的中國史。

小說分為內篇、外篇和密篇。內篇最長，且仿古書形式，只用頓點且幾乎不分段地一路從遼金北京建城，寫到現今中國。雖然排版緊密壓迫，但是文字清晰易讀。而這份壓迫感，也讓北京的殺戮史讀來更加沉重。

「活貨」便是亡靈。而活貨死前多半帶著恐懼、憤恨、情迷等精神狀態，他們都是強迫症患者，各有不同的我執。「只有一種沒有我執的活貨，就是那些橫死前已經癡呆的可憐人，北京城可說比其他地方更盛產這樣的活貨。……他們離世那刻腦中一片空白、名副其實的萬念俱灰……」陳冠中這段描述實在夠尖銳且心酸。

陳冠中大概不想萬念俱灰，於是他奮筆疾書，化身為活貨哪吒城裡唯一的歷史學家。而他對中國抱持著期待，也使得一些反對中國的人對他質疑。

陳冠中究竟是一個怎樣的人？或許我們該試著去讀他的作品，並試著去了解他想要傳達的聲音。他試圖傳遞出更多的真相，核心的思考或許是：中國人特別是知識分子該如何思考與自處？彷如唐吉軻德般書寫著他的小說。

《北京零公里》的〈內篇〉中，他對明代思想家李贄著墨不少，對這位「不信道，不信仙釋，見道學先生則尤惡」，而後被理學迫害，入獄後自刎的文人，頗有推崇。當然著墨最多的還是從晚清開始到文革期間，細數共產黨鬥爭的腥風血雨。

雖然內篇有如讀史，而不像讀小說，但或許這些真實事件、人名更值得保留與探究。我自己便在閱讀時不斷上網搜尋，增添不少歷史知識。

而〈外篇〉則補述了少年死亡的真相，這部分多少有些諷刺，就留給讀者自己閱讀。〈外篇〉是一位癡肥老饕（少年的哥哥）的自白，他細數京城味兒，頗有飲食指南的實用性，同樣旁徵博引，且讀來另有一種趣味。

最後的〈祕篇〉，又與〈外篇〉相連，內容如推理小說般敘寫一代狂人毛澤東之腦死後處理的祕辛。

綜觀這本小說，竟包含了歷史書寫、飲食指南、以及科幻、推理小說。

曾經在香港創辦《號外》雜誌，90年代中期在北京擔任《讀書》月刊的海外出版人，並在1995年於台灣參與創辦了「超視」。而陳冠中選擇2000年定居北京，展開他的「退休生活」，並且說他就想寫小說。為何鍾情於小說？或許是因為藉由虛構的呈現，往往可以更貼近事實；在斬釘截鐵的評論之外，小說往往可以藏著更多的聲音。一個文人的心願，在大時代下，顯得既崇高又微小。

書籍介紹

《北京零公里》，麥田出版

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作者：陳冠中

《北京零公里》是一本上下北京千年的血淚史

只有一種沒有我執的活貨，就是那些橫死前已經癡呆的可憐人，

北京城可說比其他地方更盛產這樣的活貨。

集權之所在、也是暴力和殺戮之所歸——一方「北京零公里」地標，埋葬數代亡魂。

一二八三年一月，宋朝抗元名將文天祥被磔於北京刑場柴市口（今東城區交道口）

一六三○年九月，明朝抗金名將袁崇煥被凌遲於北京刑場西市（今西城西四）

一九四九年二月三日，北平舉行解放軍盛大進城儀式

一九八九年六月，北京發生六四天安門事件，解放軍以武力鎮壓爭民主而示威的群眾及學生

……

詩人徐志摩稱北京為死城。

文人林語堂說北京最大的動人處是平民，是拉洋車的苦力。

作家謝冰瑩說住在北平時還不覺得怎樣，一旦離開她，便會莫名其妙地想念起她來。

活在北京城枉死在文革裡的作家老舍說，生命就這麼沉浮在有講究的一汪死水裡，活出一片天。

「從此、我和陽間告別、回不去了、糊裡糊塗、進入了一個陌生的世界、換了一個沒人說過存在的存有形態、如果人生原是夢、那麼活貨的存活也只是另一場夢罷了、夢私密、夢不分享、夢只能是個體的、夢是永恆的孤獨、我如哪吒城的其他活貨、各顧各終日夢遊、在一個時間停止、異常擁擠的異度領域裡、我們的夢境從不交結、夢中的我受了詛咒、遇到魔障、只聽從一個主旋律、歷史學家、我要成為歷史學家、身不由己、遺形忘性、如蠅吮血、再也沒有自由意志、猶如其他活貨沒有自由意志、活在自己離世的一念中、直到永遠、或者直到派對結束、活貨哪吒城的末日」

「活貨是不需要時間的、他們永遠活在自己一念的當下、只有歷史學家離不開時間、史家的工作之一是建構線性順時紀錄、靠雕刻時光來說事」



這裡是活貨哪吒城，非現世的北京城。

《北京零公里》小說的零公里標誌，是一個國家或者城市幹線公路的象徵性起點，也是一個城市中心點的象徵。然而，位在天安門廣場的零公里地標，又堆積隱藏多少朝代的血淚故事？

《北京零公里》全書以炯炯如火的目光，照亮歷史的黑暗處，入荒蕪之地，重新爬梳，擬想真實，成就一部具時代思索的獨特著作。

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航