商經局成立專責小組「檢討香港電台管理」[1]，用共產黨的語言，就是派出調研工作組，進駐香港電台，查找不足，整風肅反。

干預之心，路人皆見；商經局砌辭謂，要跟進審計署建議。有關衡工量值，審計署每個部門輪流做，又不見政府各局僭越審計署，派工作組親自插手？論資源運用，商經局早應認真管管海洋公園，死到臨頭還要要脅納稅人倒水續命，商經局又為何不一早派工作組調查海洋公園管理？

論節目標準，有通訊局監管，不用商經局多事。若計算違規多寡，香港電台多年來規行矩步，投訴成立者稀，只是最近一次遭「嚴重警告」與一次「警告」；反觀TVB過去十年因違規賣廣告，有約二十次「嚴重警告」及「警告」，而且屢勸不改，商經局又為何不派出工作組到TVB查過究竟？

最近，英國通訊管理局裁定中央電視台旗下CGTN英文大外宣頻道[2]，報道香港反修例運動時，偏頗片面，嚴重違規，面臨罰款。提提通訊局，香港電台有一條33台，轉播中央電視台節目，包括新聞聯播等，按道理極有可能違規。最近TVB與NowTV都有重新包裝中央電視台的一面倒節目《另一個香港》[3]，在自家頻道播放，商機局是否又要關注調查一下？

商經局究竟要調查香港電台什麼？新聞稿說，不會參與任何節目製作及編輯決定。

明白的，現時要審查傳媒內容，不需要出手指點，不需要直接告訴什麼可以做什麼不能做。就正如今天要鎮壓反對聲音，不需要出動坦克機關槍，太血腥太難看，現在出動法律武器，透過行政組織各種規章，就可以整治你。

那麼商經局要檢視香港電台什麼呢？是「行政管理，包括財務管制、人力資源管制及採購事宜」。

這些字眼，看來平常、略帶沉悶枯燥，正是癥結，操控的關節點所在。拙作《二十道陰影下的自由》，正是談論這些手段。

簡單而言，特區政府一路增加港台節目時段，卻不提供相應人力資源，一步步「陰乾」；要整港台，操弄「人力資源管制」，正是要利用政府的繁瑣行政程序與不合時宜的規定，減低聘請人手的彈性；也會從賞罰升遷著手，舞弄人事安排，安插聽命之輩，掌握制高點；所謂財務管制，則由框限經費分配著手，操控節目所得資源；當然亦會藉機會增添制衡與審稿的繁文縟節，增添節目製作關卡。透過行政操控手段，就可控制節目形態、種類、主題。

類似的調研工作組，不會只得港台受寵幸，順我者生、逆我者國安法。風再起時，每個人，請在自己的崗位上，站穩腳步。不負我城，不負此生。

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