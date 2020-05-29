疫情下的國際信息戰：中國應仿傚俄式策略嗎？

文︰王家豪（香港教育大學社會科學系研究助理）、羅金義（香港教育大學社會科學系副教授）

中國政府質疑「武漢肺炎」源頭，透過真假難辨的信息宣傳，試圖推卸早期隱瞞疫情和防疫不力的責任，與俄羅斯的信息戰策略有類近之處。中方曾暗示美軍將病毒帶到武漢、意大利為疫情源頭等陰謀論，獲得外交官及官媒加持。有指北京「大外宣」旨在維穩，將矛頭轉向外國勢力，訴諸民族主義。按此邏輯，中國政府豈須費神製作英文文宣，畢竟國民接觸外國媒體的渠道有限。反之，中國似乎相信時機已到，能在國際輿論上反守為攻。然而觀乎中國「大外宣」引發全球反彈，恐怕中方錯估了國際形勢。中國的抗疫「大外宣」如果參考俄國的假信息策略，對其國際形象有百害而無一利吧？

寄取俄羅斯的教訓

在事實查證（Fact check）年代，假信息經不起時間考驗。多虧近年俄國淋漓盡致的假信息宣傳，使專門進行事實查證和監察假信息的組織應運而生，例如歐盟的EUvsDisinfo。中國外交部發言人趙立堅提出「美軍播毒論」，隨即被揭發他誤引美國極右分子、陰謀論者韋伯（George Webb）的資訊。《環球時報》「引述」意大利專家雷穆齊（Giuseppe Remuzzi），指稱意大利早於中國爆發疫情，也旋即遭到當事人澄清和否認。

參照俄國的經驗，當國家參與假信息宣傳並遭揭發，往往要面對整個國家名譽掃地的代價。在馬航MH17空難中，俄方訛稱烏克蘭軍隊擊落客機，不惜虛構衛星圖像、以假證人作供、動用網軍引導輿論，最終遭受西方經濟制裁、國家聲譽嚴重受損。縱使中國未因肺炎疫情面臨西方制裁或索償，但其治理模式被受廣泛質疑，真假難辨的信息宣傳只會進一步強化對中國的負面觀感。法國總統馬克龍曾批評中國缺乏資訊自由，對中國抗疫方式大有保留。即使是與中國關係較好的俄國也暗批中方隱瞞疫情，所以早已斷然對中國全面封關。

正在崛起的中國應積極維護國際形象，而不是貿然跟隨俄國的信息宣傳策略。國家制定信息戰方針，建基於其國力、國際地位、長遠戰略目標等因素和考慮。觀乎今天的全球政治局勢，俄國相對弱勢，信息戰旨在分化、破壞西方社會穩定，不惜押上自己聲譽與西方國家「攬炒」。相反，中國重視提升國家形象，具備經濟手段影響別國，仿傚俄國之法實屬不智，而且極可能招致反效果。

講好中國故事：老調重彈？

隨着中國駐美大使崔天凱向美國釋出善意，中方看似會故伎重施、轉攻為守，專注向國際推廣其正面形象。在「武漢肺炎」疫情下，中國向外宣揚其抗疫的成功經驗，官媒《中國日報》透過付費專欄在《華爾街日報》、《紐約時報》、《衛報》等西方主流傳媒刊登文章，宣揚中國抗疫勝利；《環球時報》和《中國國際電視台》（CGTN）亦大灑金錢，在Facebook、Twitter、YouTube等社交平台購買廣告，塑造中國領導國際社會齊心抗疫的形象。然而，中南海過度倚賴官媒、未能掌握英語文宣的精髓、正面訊息吸引性偏低等弱點，均嚴重削弱其外宣的成效。

在肺炎疫情下，中國報喜不報憂的陋習揮之不去，招致西方輿論反感。月前中國駐芝加哥總領事館私信威斯康辛州參院議長羅斯（Roger Roth），要求對方表揚中國的抗疫成果，遭到公開猛烈抨擊；中方亦被指曾經向歐盟施壓，淡化對中國進行（假？）信息宣傳的批評。對於疫情引發的國際輿論戰，中方無論攻守皆顯不濟，難道要「佛系」一途才能達到危機控制的效果？

「口罩外交」為何不湊效？

中方向各國捐贈防疫物資等公共產品（public goods），嘗試塑造抗疫領導形象及彰顯大國責任、掀起「感謝中國」運動，可惜成效有限，難以抵銷西方社會對中國的負面情緒。意大利、西班牙、英國政府表達謝意，恐怕只是客套，難以引伸為長遠對華政策的改變。北京機關算盡，卻算漏了醫療物資質量參差所引起的反效果；出口的口罩和快速試劑先後遭到加拿大、荷蘭、捷克等多國因質量問題退貨，進一步打擊「中國製造」的國際形象。中國的「慷慨」滿有政治動機，惹來歐盟警告其爭奪地緣政治影響力的盤算。

俄國的假信息宣傳製造了一種「失敗主義」，讓人感到無法找尋真相的絕望。今天的中國漸漸看似冷戰時期的蘇聯，要向世人提供「另類事實」（alternative facts），唯成果乏善可陳。在疫情輿論戰中，再次凸顯中國國際話語權不足的問題，「中國模式」和「中國製造」也暫難登大雅之堂。「武漢肺炎」過後，中美角力勢必進一步升溫，中方要能扭轉輿論劣勢，蘇式／俄式的信息戰伎倆，不應該是選項之一吧？

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex