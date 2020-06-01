《絕望者之歌》：凶險的負面童年經驗，讓美國「鄉巴佬」得長年與內心的怪物戰鬥

文：孔元廷

《絕望者之歌》（Hillbilly Elegy）作者J. D. Vance是來自美國俄亥俄州的白人，耶魯大學法學院畢業，現年31歲。這基本上是一本自傳，當中包含像是Adverse Childhood Experience（「負面童年經驗」）、Resilient Child（「韌性兒童」）等很有趣的概念和內容。

他的祖父母從肯塔基州沿著公路，因為當年工廠提供較好的工作機會，而移民到俄亥俄州。希望能藉由一份較優渥的薪水及工作，擺脫掉過去的「鄉巴佬」（hillbilly）生活，置身於那些中產階級以上的白人生活樣態。

凡斯說，他的姥姥（阿嬤）邦妮是個曾經想要當為受虐兒童發聲的律師，但成長環境並不允許。而她的火爆脾氣也讓家裡從來沒有人敢惹她。早在她12歲時，她就曾經開槍打傷一個來他們家偷牛的小偷。根據作者所說，如果當時他的舅公沒有出現的話，當年12歲的邦妮．凡斯，早就對著那個小偷的頭再補一槍了。

邦妮的凶惡眾所皆知。高中畢業後的凡斯，在姥姥反對的情況下還是決定從軍。當時來凡斯家中，跟作者的家人解釋凡斯之後在海軍陸戰隊服役狀況的教官，都曾經跟他說，在海軍陸戰隊很苦，但沒有他家可怕。他的姥姥當時身體已經沒辦法好好站著了，但還是一臉堅毅的跟那位教官說，如果他的腳敢跨過門檻，絕對會把那隻腳轟爛。教官評估了一下，相信她所說的。因此從頭到尾都站在門外說明。

作者早年的生活，是在一個非常糟糕且壓迫人的環境。凡斯的母親與第二任丈夫生下凡斯，隨後他被母親的第三任丈夫領養。母親一直不停的交男朋友。光是書中有記載到的丈夫就有五個，其中第五個還被母親偷了家傳寶物拿去買海洛因。男朋友至少也三個起跳。家中的互動方式基本上就是非常野蠻粗暴，稍有意見不同就會打架或非常大聲地吵，摔碗盤。有次凡斯在車上與母親吵架，母親當下把車速飆到時速一百英里（約160公里）以上，試圖同歸於盡。凡斯從前座爬到後座，繫上兩條安全帶試著保命。結果母親更加生氣，將車停在路邊痛揍他。

那次事件的收尾，是他跑過一大片草地，好不容易找到一間房子，跟屋主求助。母親到了那間房子後把門撬壞，硬是拖著他走開。屋主在這段期間打給了警察。警察到了之後，在凡斯的面前壓制住母親，將她逮捕。

類似這樣的事件充斥著一整本書。而作者在就讀耶魯大學法學系的時候，提到自己的生長環境沒有教他的事情太多了。他的資訊根本殘缺不齊。像是耶魯大學號稱「資訊公開透明」，其實就是將大量資訊呈現出來而已。但是當中的細節，像是跟哪個法官做事比較好，跟哪個法官會被電到飛高高還沒有得學等等。這些很難得知，凡斯也不敢問教授。但同學們因為幾乎都來自於中產甚至菁英階級，這些資訊在彼此聊天、社團分享時都可以略知一二。直到最後有個教授願意出手救他，甚至給了他一堆好建議，讓他比較知道自己到底能怎麼做。

那個教授是虎媽蔡美兒（Amy Chua），我得承認我看到的時候對她的印象有加分。儘管下巴差點收不回來。

除了資訊不對等，另一個深刻影響這類成長環境的人，其實是心理問題。在書中，凡斯特別用一章的篇幅寫「與內心的怪物戰鬥」。他提到自己與摯愛的妻子在交往過程中，每次遇到爭執，不是大吼大叫，就是逃避不處理。他在這段過程中彷彿是重演母親與他那眾多男友相處的過程。童年時候保護著他，在壓力期間能夠Fight or Flight（戰或逃）的機制，在當今的生活反而成為一種阻礙。凡斯引用Nadin Burke Harris醫生的話：「如果你在森林遇到一隻熊，這個反應可以救命。但如果這隻熊每天晚上都會從酒吧回家，那麻煩就大了。」

事實上，就算撇開那些「你童年遇到的事情會在你未來的生命中無限循環，而且一次比一次難纏」的說法不談，壓力導致分泌過量的CRF（促腎上腺皮質激素釋放激素）與下游產物ACTH（促腎上腺激素），在目前的理論裡也會破壞大腦中的BDNF（brain derived neurotrophic factor），而BDNF蛋白質基本上會活化大腦中的神經細胞與神經膠細胞，防止這些細胞凋零。而BDNF的量下降，被認為是造成憂鬱症的生物機轉。

在這樣的環境長大的孩子，多數都會走上老路。潛意識中已經把這些「事件─反應」給寫死了。儘管有些人可以走出不太一樣的道路，像是作者、作者姐姐、作者小阿姨、蓋兒表姨。但是他們在親密關係中遇到意見爭執時，或多或少都有用語言將對方往死裡打，罵得一無是處的習慣。

學習與工作細節上的無所適從、心理層面上易起衝突、自卑感，乃至於那些「希望他們可以向上流動」的上層人士，其實都是阻止這些鄉巴佬們向上流動的因素。《絕望者之歌》本身其實並沒有提供一個解套的方式，反而更像是呈現這類狀況出來，希望讀者能夠更加了解，到底是什麼讓社會階層難以流動？甚至有餘裕問這些問題的人，以及沒有餘裕這樣問的人，差別到底在哪裡。

總之，這本是近期內看到最好看的非文學類，但是很像小說的書，強力推薦。

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本文由孔元廷授權轉載，原文刊載於此

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核稿編輯：翁世航