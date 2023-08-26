2023/08/26,
社會

男子峨眉湖玩SUP落水溺斃，專家消防呼籲：一定要繫腳繩、穿救生衣

男子峨眉湖玩SUP落水溺斃，專家消防呼籲：一定要繫腳繩、穿救生衣
圖為八里水上運動中心資料照，非當事人。Photo Credit: 中央社

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SUP教練表示，看影片發現男子不僅未穿救生衣，也未套腳繩就上板，沒了「生命線」一旦落水難以自救。新竹縣消防局則呼籲民眾一定要記得穿上救生衣再進行水上活動。

苗栗縣1名23歲江姓男子昨（25）日和朋友至新竹縣峨眉鄉峨眉湖玩立式划槳（SUP），結果未穿救生衣落水，消防人員獲報到場搜救，今日早上尋獲遺體。新竹縣消防局提醒，民眾從事水上活動務必穿著救生衣；一名教練則強調，就算沒有救生衣，也應該要套上腳繩，否則一旦若水就難以自救。

玩SUP突然落水，搜救一天才找到人

新竹縣消防局昨晚發布訊息，指昨天下午3時50分許獲報，1名江姓男子與朋友共約10人到峨眉湖玩立式划槳，江男溺水沉入水中，立即派員前往搜救。

綜合《民視新聞》和《CTWANT》報導，從事後曝光的畫面可見，事發當下江男與其中一名友人正在湖中玩SUP，但他身上並未穿救生衣，划槳划到一半突然一個重心不穩，整個人就掉入水中。起初他還不停掙扎，周邊都是水花，岸上友人趕快呼叫另名正在划槳的友人前去營救，但江男掙扎約30秒後，原本水花四起的湖面就恢復平靜，友人還來不及划過去救援，江男就失去蹤影。

警消獲報後，派遣第二大隊、峨眉、北埔、竹東二重、寶山及橫山車組等人員前往搶救，但昨日晚間一路搜救到9時許，仍未有所獲。警消表示，考量夜間潛水人員下水搜救危險度增加及體力消耗與家屬溝通後，結束搜救勤務，今天一早再繼續搜索。

今天持續搜救後，於上午9時許於湖中發現1名男子，但已無生命跡象。搜救行動結束。新竹縣消防局第二大隊長陳軍佑說，「報案人的同伴表示說，當時溺者是沒有穿救生衣，也沒有綁腳繩，導致他重心不穩落水的時候，無法接觸到他的立板，那可能不諳水性而沉入水底。」

《聯合報》報導，擁有ISA與ASI訓練國際認證的SUP教練鄞偉民說，男子不僅未穿救生衣，也未套腳繩就上板，沒了「生命線」一旦落水難以自救。自己在教學時都會耳提面命提醒學員「腳繩是重要的生命線，是人跟板子唯一的連線」，若不慎入水，人跟板子不會分離，無論在國內或國外都是必備的配備，「沒有套腳繩，根本難以自救。」

新竹縣消防局則在臉書上表示，如果再給一次機會，呼籲民眾一定要記得穿上救生衣再進行水上活動。

《三立新聞》報導，峨眉湖水上活動須事先申請，民眾更不能擅自下水。然而實際搜尋卻發現有許多業者，打著「台版亞馬遜秘境」吸引客人上門，甚至還有業者，推出SUP「套裝行程」、「三合一行程」，3小時體驗1人價格大約落在1800元，包或租板、教學、拍照等服務。業管單位水利署苗栗管理處指出，峨嵋湖所有的水上（下）活動都需要提前申請，民眾也不可私自下水；然而在峨眉湖提供SUP課程教學的業者是否經過申請，安全設備是否合格，恐怕相關單位也要查清楚，避免類似悲劇發生。

《中央社》報導，SUP（Stand Up Paddle），中文名為立式划槳，簡稱立槳，以大型衝浪板（含舵） 加上單槳組成，可自行控制行進速度，以不同視野探索海、湖泊、溪流，適合廣泛年齡層，玩法具多樣性。

根據《好野人》教學，當落水時，要從船尾靠近板子，抓緊靠近板尾的握柄並把板尾向下壓（推）。以抓握柄施力將上半身撐起，然後踢腳打水讓全身上板。保持俯臥在板上以手划行找回船槳，並將其置於板頭與自己前方。從膝蓋開始慢慢找回平衡與中心點，快速站起以繼續划槳。

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責任編輯：李秉芳
和稿編輯：楊士範


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