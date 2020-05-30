不想雨神同行，氣象局專家教你如何使用天氣監測APP

環境資訊中心記者 陳文姿報導

說好的晴天，卻劈哩趴啦突然下起大雷雨，措手不及下淋個落湯雞。多變的天氣下，不想雨神同行，除了「中央氣象局W」APP，你還需要Q！

「中央氣象局Q」是中央氣象局劇烈天氣監測系統QPESUMS APP的縮寫，顯示每10分鐘更新的雷達回波圖。換句話說，就是天空中小雨滴、大雨滴的即時分布狀態，還有動畫顯示，讓你知道大雨正在靠近、或遠離你。這麼厲害的Q怎麼用？氣象局衛星中心技正梁信廣告訴你，W與Q並用的加成密技。

中央氣象局W與Q同時應用，更能掌握即時天氣變化 | 截圖自Play Store

即時雷達回波這樣用更專業

多變的天氣下，手機裡不可或缺的APP就是氣象資訊，「中央氣象局W」綜和即時、預報、甚至是三小時預報、溫濕度、風向和氣壓，該有的都有，為什麼還需要Q呢？

梁信廣解釋，W集各種氣象資料，出門前要知道一整天的天氣，或是前一天晚上要預備隔天行程，都可以參考W。Q則是即時雷達回波，附近有旺盛對流時，會主動提醒使用者注意。中午出外一兩個小時，就很適合參考Q。

進入Q的第一個畫面就是雷達回波圖。梁信廣解釋，空中的雨滴愈多、愈大，回波圖上的顏色愈亮，但這不代表一定會下雨，也有可能雨滴停留在空中沒有落下。一般而言，綠色代表小雨、黃色與橙色是中雨、紅色則是大雨等級。

一般人不會一直盯著APP畫面看，Q的強項是設定推播。不過，回波值的設定也是學問，設定值太低，才小雨就警示不停；設定值定在50，可能已經淋濕了。梁信廣說，這與個人需求有關，如果不在意毛毛雨的話，回波值可設定在20-30左右。

梁信廣進一步說，推播可以自己手機GPS或以特定區域為中心，設定警戒半徑。前者對健行、爬山、騎腳踏車等戶外活動的人很方便；後者可以設定住家，在暴雨前，就提醒家人收衣服。

W+Q，避雨功力更上層

最直觀使用Q的方法還是看雷達回波圖。梁信廣笑說，他自己也常這樣用，如果不知道暴雨區移動的方向，可使用動態顯示功能，從過去移動的方向，來初步判斷回波是朝你而來，還是正在遠離。「對流胞即時監測」也有異曲同工的效果，對流胞圖示代表可能出現劇烈的天氣變化。

左：雷達回波 中：對流胞即時監測 右：警示設定 | 截圖自「中央氣象局Q」APP

梁信廣透漏另一個他個人的用法，就是搭配W的衛星雲圖，查看所在位置的雲量。雲量不多就不用太擔心。

夏天的午後對流通常來得又急又快，甚至造成淹水災情。這些很短時間的氣候變化，未必都能呈現在氣象預報上。梁信廣說，W的預測是綜合許多科學數據而來，可藉此綜關整天的天氣變化，但數小時才會更新一次，有時候無法反應很短時間內產生的變化。Q的雷達回波圖是每10分鐘更新，對民眾掌握短時間的劇烈天氣變化很好用。他推薦W、Q一起裝，掌握天氣變化會更完整。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航