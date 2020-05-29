《通姦罪》違憲：刑罰無法維繫婚姻，外遇仍要付出民事賠償

司法院大法官會議今（29）日對刑法及刑事訴訟法中的通姦罪相關規定做出釋憲，認為不符合《憲法》中男女平權保障及比例原則，宣告違憲，通姦正式「除罪化」。往後針對婚姻外遇，將以損害賠償、離婚及財產分配等民事糾紛進行訴訟，不以刑事罪名論，司法院和法務部將進行相關修法。

《刑法》第239條通姦罪，違憲

司法院大法官會議今天針對通姦罪，做出釋字第791號解釋。此次大法官解釋共分兩個部分，第一部份是《刑法》第239條通姦罪，對於與配偶以外發生性關係者及第三者處1年以下徒刑，是否違反《憲法》的比例原則及對基本權的保障。

司法院長、大法官許宗力對此說明，通姦行為通常發生在私密空間，不具公開性，調查過程嚴重干預隱私，對憲法第22條所保障之性自主權限制、以及《憲法》第23條比例原則不符，自釋憲結果公布之日起失其效力，

《刑事訴訟法》第239條允許只告第三者，亦違憲

第二部分是《刑事訴訟法》第239條「對於配偶撤回告訴者，其效力不及於相姦人」，允許只告小三、小王，而不告出軌的配偶，是否違反《憲法》平等原則。

大法官許宗力解釋，通姦罪在性質上屬於刑法「必要共犯」之犯罪，即必須有「通姦人」與「相姦人」，犯罪才可能成立，若僅有「相姦人」受追訴懲罰，此差別待遇實屬違憲。

刑罰處於最後手段，雖有嚇阻作用，但對婚姻關係幫助有限，與婚姻關係能否維繫，沒有直接關聯，多數告訴人（元配）在選擇對配偶撤訴時，通常已決定是否延續婚姻關係；僅控告小三、小王，通常只是出於報復心態。

未來對於通姦罪的處置

釋憲後的記者會上有提問指出，未來民眾若欲提告通姦罪，應如何處理？司法院祕書長林輝煌表示，法官應諭知免訴，即是不需審理。

不過，這並不代表不能對外遇提出告訴。《ETtoday》報導指出，配偶若外遇，民眾仍可以通姦為由訴請離婚，請求損害賠償，要求分配財產；由於民事侵權訴訟舉證較寬鬆，只要證明配偶與他人有不當親密舉動，例如擁抱或接吻，即有可能獲判賠償。

另一提問指出，台灣民意以反對廢止通姦罪的比例較高，民眾擔心缺乏法律規範，未來婚姻外遇案例會增加。林輝煌對此舉例，韓國2015年宣告通姦罪違憲，後續調查發現，外遇的比例並未受到影響；呼應本次釋憲內容，婚姻關係以雙方感情為基礎，通姦罪對維繫婚姻實際上並無太大幫助。

法律應與時俱進

《自由時報》報導，我國刑法是世界上少數仍把通姦入罪的法規，法界長期以來都希望廢止，但礙於七成民意反對，「沒人敢修」，而今大法官宣告違憲，可說是為修法鋪平道路。

《聯合報》報導，2002年大法官曾對通姦罪作出釋字554號解釋，當時554號認為婚姻制度具有維護人倫秩序、男女平等、養育子女等社會性功能，國家為確保婚姻制度的存續與圓滿，可制定規範、約束夫妻忠誠義務。

今日釋憲中，許宗力表示，隨著社會自由與多元發展，參照民主國家婚姻法治趨勢，婚姻關係中個人自主的重要性，更受到肯定和重視，配偶性自主權的限制多年來成為重要問題，而法律有與時俱進的必要。

外界反應

對於大法官宣告通姦罪違憲，《下一代幸福聯盟》聲明表示遺憾，認為台灣婦女將離幸福越來越遠，「贊成通姦罪去刑法者主張，去刑法後還有民事賠償可以請求；但是很多東西是沒有辦法用錢解決」；若因通姦罪不能杜絕外遇而要廢止，「刑法也不能杜絕犯罪事件發生，那是否都要廢除呢？」

《婦女新知協會》對通姦除罪化則表達肯定，強調通姦除罪化，並不代表贊同通姦，而是深知刑罰無法將人強留在婚姻關係內，更應關注的是婚姻破滅之後的生活重建，透過民法公平分配財產、妥善扶養未成年子女。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：楊士範