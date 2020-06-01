今敏《千年女優之道》：《藍色恐懼》是錄影帶作品，因此要在作畫用紙上下添加「貧窮寬屏」

文：今敏（Kon Satoshi）

隨著角色設計的拖延，等真正開始畫分鏡時已經是四月了。

我在Madhouse分室五樓製作動畫電影《X》的房間中，以寄居的形式得到了一張桌子，開始進行設定和畫分鏡。《藍色恐懼》的工作人員只有我一個，真是很寂寞。因為擔心周圍的環境，我抽煙也少了。我是寄人籬下悄悄地抽著第三根煙的傢伙。這狀況只是最初幾天。尼古丁、咖啡因、酒精推動著我的引擎運轉。這燃料費有點高啊。

一邊按次序粗糙地畫了四十到五十個左右鏡頭並謄寫原稿，一邊設計著構圖，決定攝影機的移動、表演內容的細節和時間間隔、沒有設定的角色的臉和服裝、還沒有設定的舞臺……這些不做一遍不行的內容實在多，讓我感到非常累，真的非常累。但是，我每天還是以此為樂。由於預算緊張這一現實問題，有時只能含淚放棄一些好想法，有時不得不放棄最理想的機位。明明可以畫下來，為什麼要放棄呢？雖然可以不放棄，但有的畫也不好畫。要用攝影機表達的東西越多，相應的也就更容易出錯。

總之，我沒精力為畫面付出更多時間和勞動，因此我打算在腳本上多費心思，為分鏡付出更多。雖然有時候想法諸多，不知道如何是好，但是一點都不痛苦。這麼快樂又能賺錢，啊，真是蜜月啊蜜月。

我以每週畫五十到六十個的速度來切分鏡（這麼說是因為分鏡和構圖要使用「切」這一動詞）。因為目標在一千個鏡頭以內，所以應該能在八月份完成。A部分的三百二十八個鏡頭實際上只用了一個多月就完成了。這個數字並不差，但是「尺」──業界內將時長稱作「尺」──不合拍，尺長一點都不浪費的情況下，鏡頭加起來共有約三十一到三十二分鐘。這樣的話，我將分鏡畫完後，它就是超過九十分鐘的巨作了。有規定長度要在七十五分鐘之內。總之先去掉一部分，減少尺長。不堪設想。

分鏡慢慢地畫到了B部分。全片分成A、B、C三部分，但是分這幾個部分其實並沒有什麼特別含義，只是圖方便。在我畫B部分畫到一半，也就是故事發展到一半時，開始進行作畫準備，這在術語裡稱為「作畫磋商會」。

近千個鏡頭讓一個人來畫、設計演出是不可能的。當然是由很多人分擔──有原畫師這一職務。最近的動畫作品製作中，多的時候每人畫五十到六十個鏡頭，少的時候少於十個的情況也有。《藍色恐懼》最終有三十位原畫師。

以分鏡為基礎，我要向每位原畫師傳達各自負責的鏡頭的詳細內容，這就是作畫磋商。導演、演出、作畫導演、美術導演、製片人，還有原畫師聚在一起，各自穿上登場人物的衣服，化好妝，像分鏡一樣表演片段；既有值得一看的認真表演，也會有持續一整晚的──這些都是騙你的。

作畫磋商實際上是告訴原畫師們在該鏡頭中登場人物的感情、表演片段、動作時機，確認角色服裝與舞臺設定。劇情發生在白天還是夜晚，光源和影子是朝向哪裡的，底片的處理方法如何，這些就在此時與原畫師討論再決定。負責發言的主要就是導演我，作畫磋商可真是不好辦。雖然向認識的人不斷開玩笑說「那就這個感覺」也可以，但對第一次見面的人就不行了。我害怕見人，又會臉紅，真的很困擾。騙你的。我不怕生，但是在「請多關照」的問候後，雖然我一直在說明「這個作品呢，這樣這樣那樣那樣……這個鏡頭這樣這樣……但是實際上角色心理呢……」，但其實是向著另一個我嘀咕不停。

「哈，你裝模作樣地說什麼呢？」

其實沒有裝模作樣。

一般而言，動畫作品有張數的限製作。張數指的是使用賽璐珞的張數。三十分鐘左右的電視動畫要使用三千張，1997年夏天席捲日本的某優秀動畫據說使用了十五萬張賽璐珞，使用的張數越多，角色的動作就越精細；要是濫用的話，角色動作就會變成如蠕動一般。張數限制取決於預算。一般而言，在繪製分鏡前，我好像就應該知道張數限制。我沒有被告知張數就高高興興地畫著分鏡。但是某天，上級的通知來了──張數限制是兩萬。

「啊──？！欺人太甚！」

非常無情的、令人痛苦的數字。雖然沒有去問張數限制有我的錯，但是不該事後補刀啊。精明的演出松尾先生曾判斷過，《藍色恐懼》至少需要三萬張賽璐珞（這個推算完全說中了）。說到製作規模的差異，旁邊製作中的《X》僅是做櫻花飄散就有一萬張。貧窮真討厭。

回憶起貧窮，我想到了用的紙大小。通常以電視動畫的作畫用紙為標準，動畫電影會使用更大的寬比例紙。紙的尺寸變大是為了在電影院的大銀幕上放映時，讓線條和上色的粗糙之處不明顯。

《藍色恐懼》是錄影帶作品，因此要用錄影帶作品用的、與製作電視動畫時一樣的小紙。正因為《藍色恐懼》是錄影帶作品，很煩人，因為要在標準大小的作畫用紙上下添加黑色遮罩，畫面才會變為寬比例。是因為這種播放形式才讓畫面變為寬屏，這種假裝寬屏的行為叫作「貧窮寬屏」。這徹底是業界用語，是行話了──雖然，我拿到的構圖設計用紙發票上清清楚楚地寫著：

「貧窮寬屏」。

「難道這是正式名稱？！」

好傷心。

書籍介紹

本文摘錄自《千年女優之道》，時報文化出版

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作者：今敏（Kon Satoshi）

譯者：焦陽

1963年10月12日出生於北海道。武藏野美術大學視覺傳達設計系畢業。日本著名動畫導演、漫畫家。一生僅導演了四部動畫電影，但均獲獎無數，產生了深遠影響。處女作《藍色恐懼》受邀參加柏林國際影展，榮獲亞洲奇幻電影節最佳影片。代表作《千年女優》入圍奧斯卡動畫長片獎，與《神隱少女》共獲日本文化廳媒體藝術節動畫獎，名列世界史上絕佳五十大動畫。2010年病逝於東京，年僅46歲。

【關於本書】

本書是動畫教父今敏僅有的自傳性隨筆，記錄了他的執著夢想和坦率生活。在日本出版後盛況空前──英年早逝的他仍然活在大家心中。他以非凡的才華掌控著夢境與現實，顛覆了既定的概念，作品影響了許多後來的導演，如艾洛諾夫斯基的《黑天鵝》，甚至推動了整個電影界的革新。

Photo Credit: 時報文化

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航