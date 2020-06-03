Netflix「上癮式消費」大數據演算法，如何改變當代經濟模式？

在「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）肆虐全球之際，各國祭出全民居家隔離的抗疫策略，按下經濟減速暫停鍵，而此際生意不減反增的產業，清一色都是拜隔離在家消費之賜的線上服務。

如亞馬遜大幅增聘員工以因應訂單暴增，而線上影音Netflix流量再創新高，市值之前超過迪士尼。歐盟與法國政府與谷歌、亞馬遜這些網路巨頭在稅務法規上早已糾纏多年，而當下疫情把與Netflix的談判急迫增溫，要求串流平台須將在法國境內的部分獲利投入生產當地影視內容。

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這正點出疫情下經濟更加速朝向數位虛擬轉型，而Netflix正如近年來谷歌，臉書等巨頭的行銷「吸睛」原則，經濟模式大量建築在攫取「注意力」使我們不得不「上癮」的演算法上。我們上癮成為這些演算法的奴隸，慣於被動等待誘惑，注意力消退僅剩短暫的本能衝動，這不僅是個人的痛苦更是社會的失衡。

此時，急需將注意力「經濟」轉向「生態」的思考邏輯，共同關注數位虛擬建構的注意力「環境」，在瘟疫危機之繼，慎重思考集體「精神」環境的危機。

經濟加速向數位虛擬轉型

瘟疫時Netflix的獲利暴增在在應證此危機雖堪稱人類史上新的里程碑，此時談資本主義的崩潰形同天方夜譚，疫情只有更加速經濟的全面虛擬化。危機點出的更是「全球化」的盡頭，資本主義在全球移動尋求降低成本的生產方法已經到了極限，接下來就只有網絡化虛擬化。

當貨幣脫離實質的物質基礎，也就是擺脫等值的黃金儲備，而逐漸過度到虛擬，平台經濟、金融資本主義甚囂塵上，而當下的瘟疫危機過後，經濟並不會回到災難之前，而只有更全面向虛擬轉型，更加速向非物質世界過渡。

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瘟疫之際，網路串流影視放映商業模式的談判更顯急迫，法國政府持著一貫的文化例外原則，要求Netflix等網路巨頭必需遵守法國法規，也就是就地改變其商業模式。如版權法規定必須向編劇和導演提供分紅，又或如投入營業額的四分之一以製作當地法語創作。而法國自家的不同放映渠道（電影院、電視、VOD）上映時間表相關法規，在瘟疫特例期間也被迫暫時改變，因為所有戲院都拉下鐵門，這才讓被迫跳過院線的新片，能「合法地」直接上網路串流平台。

大數據演算法的上癮式消費

而Netflix成功的關鍵也早不是秘密，大數據演算法產生的「上癮式」消費， 無不想要客戶掏出更多時間，沈醉在自己的腦啡、多巴胺、幸福或執爽「感」當中，於是消費者有如不斷地與線上服務背後的人工智慧對弈。

如Netflix著名的互動選單介面中，演算法根據我們的選擇「預測」我們的下一步動作，來個性化「推薦」消費。同一部電影的視覺呈現更會因人而異，因我們之前的消費而在選單上呈現不同的電影海報，演算猜忌佈下個人化陷阱。正如同我們無法停止滑手機，無限向下生長的頁面，面對Netflix的演算法為我們準備的個人黃金滿漢全席，我們很難拒絕不上癮。

不斷更新排山倒海而來的產品，無不促銷上癮肆無忌憚的消費，這對個人慾望的控制和捕獲，特別是基於對神經系統的工業利用，一種新的認知資本主義。GAFAM谷歌，亞馬遜，臉書等巨頭，一方面開發了大量免費服務，旨在吸引用戶上線，以獲取分析這些活動的大數據，也就是我們的行為模式，然後再出售給真正的客戶廣告商。

攫取慾望轉為商品的技術或許不是什麼新發明，但卻從未如當下這般無孔不入。數位成癮和注意力無法集中的問題普遍，甚至導致心理精神疾病，科技所造成的真實慾望運作失靈不僅是個人的絕望痛苦，更可謂社會失衡，精神大環境的危機。

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非物質基礎的注意力經濟

諾貝爾獎得主經濟學家赫伯特．西蒙（Herbert Simon）在1971年提出的「注意力經濟」中指出，信息過多導致了人們的注意力不足。如許多文化產品在網上免費提供，相對凸顯出信息消耗的東西，也就是我們的注意力，可用大腦時間的稀缺性。

在平台經濟、社交媒體時代，注意力更成關鍵。一種完全脫離「物質」為基礎的新經濟，注意力將是第一最稀缺性的價值。如谷歌的經濟模式，已由傳統的生產轉為吸引用戶的注意力。對廣告商而言，當注意力被單純量化時，任何關注都是好的。「讚」按鈕把我們變成點讚工具人，並將媒體內容轉為注意力的遊戲，針對「吸睛」原則調整餵食用的內容，使我們注意力難以集中，極為被動卻衝動地對演算法上癮。

集體排毒，注意力生態

此時，法國學者Yves Citton所提出的「注意力生態」（L’écologie de l’attention）觀念或許是不錯的解藥。他認為我們必須徹底逆轉經濟邏輯，擺脫經濟隱喻中視注意力為一種固定資源的個人主義偏見，將問題從經濟框架轉到適當的環境「生態」邏輯。從個人轉向關係模式，集體關注這個注意力「環境」的問題，重新安排注意力生態環境。

這需要將信息和意義視為「環境資源」，注意力的問題必須以「生態學」的方式處理，也就是說去反思我們關注的「方式」。若說網絡數位科技污染了我們的精神環境，這不單單是個人而是我們集體的「環境」。不只是個人而是我們集體有權利，拒絕污染，保護我們的集體注意力環境 。

集體關注精神「環境」危機

人類注意力總量是有限的，我們的共同命運取決於我們如何構建我們的集體注意力環境。這需要將集體注意力視為一種環境資源，一種共同利益。在面對危機，協議優先緊急事項時，注意力「生態」更顯關鍵。唯有理解和控制我們的集體注意力環境，才有可能集體面對氣候變化等最艱鉅的環境挑戰。因此，瘟疫危機閉關沈迷於如Netflix的上癮式消費之際，也正是汲取教訓，集體思考關注這個注意力精神「環境 」危機的關鍵時刻。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航