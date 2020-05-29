《菸害防制法》修法草案預告：電子煙全面禁止，20歲以下禁止吸菸

國健署今（29）日預告《菸害防制法》修正草案，除了將加熱菸、電子煙通通列為「類菸品」，全面禁止輸入、製造、販售，並將吸菸年齡門檻從18歲提高至20歲，酒吧、夜店也將納入禁菸場所。

草案有哪些重點？

《中央社》報導，這次修法草案中，有幾個重點：

將所有以尼古丁取代菸草為原料的產品通通納為「菸品」。

電子煙等新興菸品歸類為「類菸品」，並明訂全面禁止「類菸品」製造、輸入、販售、供應等。

為了避免加味菸成為青少年吸菸敲門磚，未來菸品不得使用花香、果香、巧克力、薄荷口味或其他經中央主管機關公告禁止使用的添加物。

因應國際趨勢，擬將禁止吸菸年齡及購菸年齡從現行18歲提升至20歲。

酒吧、夜店也將納入禁菸場所。

國健署長王英偉接受中央社記者電訪時表示，近年因電子煙、加熱菸等新興菸品層出不窮，愈來愈多研究顯示對健康影響大，為了避免一有新興菸品出現就得修一次法，索性全部歸類為「類菸品」並全部禁止輸入、製造販售。《聯合報》報導，違法者最高罰緩金額從5萬，一口氣提高至5000萬元。

《華視》報導，美國麻州、密西根州、舊金山州、紐約州、加州、及南韓、印度亦已陸續立法禁止電子煙。

針對年齡部分，王英偉也表示，有鑒於美國已於2019年12月立法通過提高禁止吸菸年齡至滿21歲、新加坡也已從目前的18歲分三年逐步調高到21歲，泰國提高至20歲，且超過82％台灣吸菸者在20歲前開始吸菸。20歲前，大腦仍在邁向成熟階段，易受到尼古丁成癮影響，提高禁止吸菸年齡至20歲。

《中央社》報導，王英偉說，菸害防制法距離上次修法已有長達13年，國健署雖多次提出修正草案，但進入立法院後都無疾而終，盼這次草案出爐後，能希望盡快完成修法，「愈快愈好」，保障民眾健康。

電子煙被明確點名禁止，那「加熱菸」呢？

不過《中國時報》指出，一般來說，菸草需達到600度以上才會冒煙，但加熱菸是透過特殊的方式達到350度就冒煙的效果，雖然原料是菸草，但也已經不算天然菸草。在政府公布的修法草案中，加熱菸的定位仍不明；如果被定為「菸品」，還是可能會開放菸商進口。這也造成部分反對加熱菸的團體如董氏基金會的擔憂，呼籲政府不要低估加熱菸的危害，都該禁止。

對此，國健署簡任技正呂孟穎表示，對於加熱菸的定位，國健署與財政部尚無共識，還無法得知屬於類菸品或菸品，站在國健署的立場，仍傾向將加熱菸歸在「類菸品」，禁止製造與輸入。

修法草案中的定義： 菸品（仍可進口販售）：指全部或部分以菸草或其他含有尼古丁以取代菸草之天然植物為原料，製成可供吸用、嚼用、含用、聞用或以其他方式使用之紙菸、菸絲、雪茄及其他相類產品。

類菸品（禁止進口販售）：指以改變前款所定原料物理性態之方式，或非以前款所定原料製成，得使人模仿菸品使用之相關產品。

調查：青少年吸菸率10年來首升 電子菸使用增5成

（中央社）國健署最新調查發現，去年全台青少年紙菸吸菸率10年來首度攀升，推估全台有逾8萬名青少年吸菸；電子煙使用率也從增加逾50%，推估有5.7萬青少年使用，恐成吸菸敲門磚。

衛生福利部國民健康署昨天召開記者會公布「108年青少年吸菸行為調查結果」，調查顯示，國中生紙菸吸菸率從107年2.8%升至3%、高中職生則從8%升至8.4%，是民國98年菸害防制法新規定實施10年來首度上升，推估有超過8.1萬名青少年使用紙菸。

進一步調查發現，每10名青少年吸菸者中，約有4人使用加味菸，女性使用加味菸的比率高於男性；逾半數吸菸學生第一次吸菸的原因都是因為「好奇」，其次是看到別人抽而跟著抽，第三名為爸媽有吸菸或為紓解壓力。

在電子煙方面，青少年電子煙使用率從107年2.7%攀升至108年的4.2%，增幅超過50%，推出有5.7萬名青少年使用電子煙，高中職生使用電子煙比率是國中生的1倍以上，且男性多於女性。 深究其使用電子煙原因，以「朋友都在吸」居冠，其次是認為口味或味道較好、認為健康危害較低。

另調查發現，併用電子煙與紙菸的高中職生從107年的1.9%升至3.4%，比率也有隨年級愈高、比率愈高的趨勢。

國民健康署長王英偉表示，國內十大死因當中，有6項與吸菸有直接關係，另4項與吸菸間接有關，但近年菸商刻意採用各種行銷手法，設計新穎造型或添加不同香味料的產品，吸引青少年使用，已對青少年形成新的健康危機。

除了傳統紙菸，電子煙也成為青少年接觸菸品的敲門磚。王英偉說，多數電子煙含有尼古丁易致成癮，更有爆炸、致癌等風險，已有國外研究顯示學生吸食後會導致氣喘盛行率上升及上學缺課率增加，經常吸食會使腦中葡萄糖的數量減少，也會破壞凝血因子，比吸菸者更容易引起中風與出血。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）統計，截至今年2月18日已有2807名因使用電子煙而造成呼吸道疾病，更有68人死亡，其中近8成的患者都小於35歲，因此世界衛生組織（WHO）也建議各國對電子煙應「從嚴管制」。

王英偉強調，電子煙在台灣是非法產品，只要形狀類似菸品就可依菸害防制法開罰5萬元；若查獲電子煙含毒品，將涉違反毒品危害防制條例，含尼古丁或宣稱療效則依藥事法辦理，皆有刑責，近期也正推動《菸害防制法》修法，強化對此類新興菸品的管制法源。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範