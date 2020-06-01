地方創生不能只停留在形象包裝，更要讓品牌成為「衝突平衡」的重要支點

文：劉塗中

連假返鄉沿著台九線行駛，在花東縱谷裡探訪許多「故事」。

從地方文宣「鹿野悠悠趣 漫步找故事」、農村阿嬤壁畫彩繪之 「大全社區82巷故事街」、介紹池上米業的「多力米故事館」、展示飯包品牌歷史之「池上飯包文化故事館」、到兼具生態教育的「蜂之鄉故事館」，這些不同層次面向的「故事」演繹現象，傳達出農業產品、企業品牌與地方意象的行銷策略與故事化需求，同時也顯現故事作為當代「美學經濟」、「感動經濟」或者「體驗經濟」的重要元素之一。

地方創「生」的故事化邏輯

行政院定義2019年為台灣地方創生元年，地方創生已成為各界討論與關注的議題，地方創生與（地方）故事之間的經濟連結與發展詮釋，是值得我們進一步思考的。《遠見》雜誌於2019年11月出版之地方創生特刊，除了解讀地方創生戰略五支箭的政策內涵，包含科技導入、企業投資故鄉、社會參與創生、品牌建立與整合部會資源，也同時走讀了九個正在發展中的台灣地方創生案例。

儘管各個地方所著重的創生議題不同，但創造可持續性的經濟運作模式，卻是所有地方共同面對的核心議題。在強調「商業」重要性之際，這本專刊的一段開場文字，可能簡化了我們對於地方創生的理解：「充滿故事的台灣小鎮，抵不過人口外移的速度，凋零成為可預見的未來。

當地方創生的風吹來，各個地方文思泉湧，訴說著自己的故事，有如蝶舞翩翩各自美麗，同時又交織成一座百花齊放的小花園，遠看、近看都是欣欣向榮的美景。」當然我們樂見各個地方述說自己的故事，但對於發展故事經濟學來說，故事不能只是文字圖像的浪漫傳頌，更重要的要讓故事的感動力驅動經濟產能，使經濟模式的創新本身就是一個等待好故事發生的過程。

如果我們同意美國報導文學家Jon Franklin（2017）的說法「意義是故事的本質」，我們可以問的是：故事化的內容與邏輯是否有可能成為創造各種有意義連結的樞紐？地方創生的故事經濟學如何創造消費者想要或需要的價值與意義連結？日本地方事業投資經營者山木齊（2018）在《地方創生：觀光、特產、地方品牌的28則生存智慧》一書中，提醒了我們：「地方創生應定位為『事業』」與「質疑媒體報導的『地方成功故事』的消費狀況」。

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從經濟面來說，山木齊所謂「事業」就是指能不斷獲利的地方活化經濟團體與相關活動，因為唯有經濟上的自給自足，不是片面依賴政府的補助資源，推動地方創生的事業團體才有可持續的共好能量。如果所有的商業策略的目標都是為了打動人心，如何透過消費創造更多有形與無形的價值與意義，是驅動消費行為的重要關鍵之一。根據漢威士媒體集團（Havas Media）於2019年發布的品牌研究報告，一個有意義的品牌（a meaningful brand）可被定義為能夠透過具功能性（functional）的商品或服務，增進個人與社會集體的幸福感（our personal and collective wellbeing）。

因此，我認為地方創生的各種「事業」所衍生的商業產品或服務，需同時兼具功能性利益、個人利益與集體利益關懷。更進一步來說，地方創生的「事業」應該在功能、個人與集體三個向度上，創造各種有意義的連結。

地方「衝突平衡」的故事化創造

然而，地方、經濟與故事的連結，只是品牌運營與行銷的修辭策略？美國劇作家Robert McKee 與營銷專家Tomas Gerace（2018）在《故事經濟學》（Storynomics: Story-Driven Marketing in the Post-Advertising World）中闡明用故事驅動消費需求，須遵循的原則為：「故事的核心價值必須與品牌的核心價值保持一致」; 更重要的是，在「營銷故事化」與「企業文化故事化」之間，故事化的思維就是以核心價值來衡量故事發展中的每個事件與動作。

對Robert McKee 與Tomas Gerace來說，古往今來故事核心事件是「衝突顛覆生活」（conflict changes life）; 換言之，故事的生命力與渲染力即透過事件主角平衡生活中正負二元對立價值（例如成功／失敗、愛／恨、勇敢／怯懦、擁有／失去…...），經由一系列動態的衝突、行動與反饋，主角得到生活意義的重大改變。

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如果將故事發展邏輯應用於商業營銷與品牌建立，本文想傳達的是：我們對於產品、企業或地方的故事化創造，除了需確定核心價值外，需進一步思考主題行業（特定市場）、確定主角（焦點客群）、衝突事件（生活、生產、生態失衡面向）、欲望訴求（功能、個人、集體之正向利益）、行動（挑戰過程）與反饋（圓滿成果）等故事發展的元素與節奏。

因此，地方創生的故事經濟學關注的不能只停留在地方歷史與文化遺產的美好想像與形象包裝，更重要是讓（產品、服務、企業或地方）品牌，成為衝突平衡（城鄉差距、生態破壞、產銷失衡、食安危機、能源危機、人口減少、文化傳承……）的重要支點，在功能、個人與集體三個向度連結上，創造出最豐富的共感意義與價值需求。

因此，對於發展地方創生的故事經濟來說，我們或許應該思考的是：故事應用的思維與策略，是一個地方創生事業或企業連結目標客群，地方問題與品牌價值的加值過程；所謂精彩動人的故事化策略，必須有效編織著（產品／服務／場域）功能性利益、（消費者／企業）個別利益與（產業／社會／文化／生態）集體利益關懷。更重要的是，在「營銷故事化」與「企業文化故事化」之間，讓消費與創業都成為地方創生故事裡的好「英雄」，共同成為解決地方問題與相關衝突平衡的重要支點。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航