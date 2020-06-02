誰是宗教受害者？從美國《國際宗教自由報告》，淺談馬來西亞若干宗教與族群問題

美國國際宗教自由委員會（United States Commission on International Religious Freedom, USCIRF）於4月發佈的《2020年度國際宗教自由報告》指出，2019年馬來西亞的宗教自由狀況整體而言持續趨向負面發展（trended negatively），並建議美國國務院將馬來西亞列入「特別觀察名單」（Special Watch List）中。

根據美國國際宗教自由委員會的標準，「特別觀察名單」的國家乃「涉入或容許對宗教自由的嚴重侵害」。事實上，自2014年開始，馬來西亞已連續7年被列入美國國務院的觀察名單中。而今年的報告聚焦在馬來西亞官方對伊斯蘭的控制上，指出政府藉官方力量對國內伊斯蘭事務、穆斯林的宗教實踐施以嚴密的控制與規範、並持續對什葉派等「異端」教派進行壓迫。

而就在去年，馬來西亞國內就發生了不少針對少數教派、宗教團體的事件，包括宗教局執法人員在雪蘭莪、柔佛州取締什葉穆斯林禮拜活動、沙巴州立法議會通過《伊斯蘭法刑事條例》修正法案等。

而相關事件的一再發生，也呼應了前述宗教自由報告中所述，馬來西亞的宗教自由情況惡化是整體現象。除了長期「有感」的非穆斯林群體外，也同樣作用在佔多數馬來穆斯林群體當中。如此看來，馬來西亞的伊斯蘭似乎有種「正統」與「異端」之辯的色彩。

什麼是「正統」伊斯蘭

伊斯蘭有「正統」與「異端」之別嗎？這是個學界長期爭論不休的大哉問。從歷史的角度觀之，伊斯蘭是一個學者的宗教，其缺乏像基督宗教那樣具普遍性、中心化的教會權威（ecclesiastical authority）來制定所有信徒共同尊奉的正統信條。各門各派學者往往百花齊放，以其著述、學術圈、政治關係等互相競爭，頗有宗教思想的自由市場之意味。而這也使伊斯蘭世界中的正統與異端往往具有高度的流動性，更易受政治、社會環境影響。「異端書寫」（heresiography）作為中世紀伊斯蘭學術思想中重要的文類便頗能印證這一點：各派學者透過描繪伊斯蘭的教派分裂歷史、對教派進行分類，並藉此籠絡支持，掌握話語權，以建立自身的威信。

而某派思想得以受捧為「正統」，常常也高度仰賴統治者的意志。伊斯蘭研究學者Alexander Knysh就指出在伊斯蘭的歷史上，最有效建立「正統」的方式，便是確保得到政權的支持。站在統治者的立場，宗教派系的選擇，有其鞏固政權、維護權力合法性、平衡派系勢力等現實政治的考量，而學者們也往往樂於在論戰中設法取得統治者的背書，藉此壓制其他勢力。例如，我們今天稱之為「遜尼派」的一些觀念或學說，如尊奉「聖行」（sunna）、強調律法統治、推崇「政治寂靜主義」（political quietism）等，往往因符合統治需求而受到許多政權推崇，漸漸獲得「官方」地位。

簡言之，伊斯蘭的正統與異端，難以與基督宗教式的「政教分離」框架下，更純粹神學意義上的正統與異端劃上等號。學者Brett Wilson正是基於這種概念的落差與誤植，猛烈批判、甚至否定伊斯蘭研究領域內「正統」（orthodoxy）一詞的使用。伊斯蘭世界裡的正統含有更多政治權力運作的成分，政權往往制定何為正統、何為異端，甚至何為「真正的」伊斯蘭上掌握了話語權，並藉助政治的力量強推官方信條、定義出「異端」並打壓之。而在現代國家體制出現後，政治權力對宗教的介入，亦表現在設立宗教部門、將儀式、伊斯蘭法（Shari’a）制度化等舉措上。

Photo Credit：AP/ 達志影像 圖為走在吉隆坡街頭的馬來女性穆斯林

馬來西亞對「正統」伊斯蘭的詮釋

獨立以來數十年間，馬來西亞伊斯蘭與馬來穆斯林主導的政治之間交錯的發展，頗能呼應上述觀點。從1960、70年代開始，受到阿拉伯世界伊斯蘭復興運動（Islamic Revivalism）思潮影響，馬來穆斯林社群間興起了許多宣教（dakwah）團體。而這股思潮最終也滲透、影響了馬來穆斯林的政治圈。其結果是由執政聯盟的巫統與伊斯蘭黨（PAS）等馬來穆斯林政黨之間競相鼓吹「伊斯蘭化」，以回應馬來社群中日益高漲的宗教意識，即政治學者王國璋所言「馬來政治由族群權益轉為逐漸聚焦伊斯蘭」。

1980年代馬哈迪執政時期以降，政府透過馬來西亞伊斯蘭教發展局（JAKIM）、各州宗教局等中央與地方層級的機構，大力推動如「清真認證」（Halal）管制、伊斯蘭金融體系、設立國際伊斯蘭大學（International Islamic University）、穆斯林公務員著裝規範、修憲強化伊斯蘭法的地位、擴張其規範事項等一系列涵蓋行政、經濟、教育、法律等各個層面的「伊斯蘭化」（Islamization）政策。這是由國家權力主導並推動的浩大工程，毋寧是將伊斯蘭宗教體制化、國家化，使伊斯蘭的詮釋、實踐被政權壟斷。

而宗教事務裁決理事會（Fatwa Committee）於1996年發佈，確立遜尼伊斯蘭為正統，同時將什葉伊斯蘭（Shi’a Islam）貶為異端（deviant）的一則宗教意見（fatwa），則更直接地呈現了上述國家權力壟斷宗教論述下催生出的正統與異端之別。人數達25萬左右的什葉穆斯林，其實踐、轉播信仰的權利被限制、打壓。而文章開頭提及的報告中所載種種取締事件、針對性立法，正是在上述官方所定義、強加的「正統與異端」框架下，所產生的對少數群體宗教權利之侵害。

然而，若將目光放回馬來西亞各大媒體，則可發現無論中文、英文、還是馬來文，幾乎都找不到關於今年度宗教自由報告的報導。而報告中所提及去年發生的多起事件，也似乎未獲得馬來西亞中文媒體太多的關注，或是激起華人社群的討論。對許多馬來西亞中文讀者而言，佔人口多數、居政治主導地位、享有憲法保障特權的馬來穆斯林在馬來西亞被打壓，或許是一件難以理解、吊詭的事。那些被稱之為「異端」的宗教社群之存在、作用在穆斯林內部間的種種權力關係、伊斯蘭內在的多樣性等等，更是相對陌生的存在。

這或許與馬來西亞華人長期對國內外伊斯蘭相關議題缺乏關注、認識有關。英殖民時期「分而治之」政策下，各族群之間的疆界固化，生活交集少。族群之間缺乏交流的情況持續到了獨立之後，而在整個過程中，隨著馬來統治者掌握宗教權威、憲法將伊斯蘭與馬來族群定義捆綁等情勢發展，伊斯蘭漸漸成為了劃定族群邊界、建構馬來族群意識不可或缺的元素。伊斯蘭被非穆斯林視為「馬來人的宗教」，既難以、也無意參與由馬來人主導的伊斯蘭論述中，使其成為一種「最好不要多碰」的禁忌話題。久而久之，華人普遍對伊斯蘭保持消極的態度、對相關議題也興致缺缺（除非碰觸到自身的利益）、缺乏敏感度，其認知也容易停留在粗淺的刻板印象上。

因此，若回到前面所述的宗教自由、官方正統打壓異見者等議題上，在華人普遍對伊斯蘭不關注、缺乏了解的情況下，加上「馬來穆斯林」少數群體被噤聲，也無怪乎華人無法看到、聽到這些同時存在於國內的現象。

Photo Credit：AP / 達志影像 圖為在清真寺祈禱的馬來西亞穆斯林

行文至此，你或許會問：即使意識到這些事實，進而檢討、批判之，又有何意義？一份外國公佈、帶有特定企圖的文件又能說明什麼？筆者認為，以上種種討論，毋寧帶出了一種對傘式術語（umbrella term）的反思。正因為我們難以意識到在「馬來穆斯林」這樣的詞語本身所蘊含的的複雜性，才導致我們在面對相關的事件、議題時，往往容易想象出一個均質、固定的群體並預設其具有一致的立場、觀點與行動策略，而難以掌握當中矛盾的、衝突的無數子集之間複雜的互動關係。

而這樣的傘式術語往往在某種程度上與我們對特定群體的刻板印象息息相關。本文中的「馬來穆斯林」，其實可以隨時代換為「東南亞」、「東方/西方」、「X國人」、「外勞」，或是「藍/綠」、「外省/本省」等等，用於不同的國情、民情之中。就此而言，本文嘗試提出一種具有普遍意義的反思，即當我們習慣於使用一以貫之的傘式術語來思考國內外時事議題時，一方面或許意味著我們確實缺乏對宗教的自由與多元、族群政治、人權議題、國際局勢等的認識；另一方面，也可能意味著我們對國家力量將異見者噤聲的論述暴力，或思想、言論上審查已然麻木，難以察覺。

而這樣的我們，也將持續落入政治人物煽動族群、宗教矛盾、國家間對立，或塑造對他者歧視的陷阱之中。這或許是那些「不重要」「與我無關」的事件，及涉及其中的陌生的個體、群體所能給我們的啟示。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元