槓上最愛的推特，川普提行政命令削弱社群平台審查權

推特（Twitter）是美國總統川普最愛使用的社群平台，經常藉推文抒發己見，為推特創造不少流量；但是，推特日前將川普的2條推文標註為「無根據」，提醒讀者查證，使川普顏面無光、大為震怒。川普於當地時間28日簽署行政命令，要求審查對這些社群平台公司的法律保護。

川普為何槓上他最愛的推特？

美國今年11月將舉行總統大選，加州提供選民「郵寄投票（Mail-In Ballots）」的方案；川普在當地時間26日早上發布2條推文，宣稱這種方式會造成選票詐欺、造假、選舉舞弊等現象。

推特很快在這2條推文下方標註「獲得關於郵寄投票的事實」連結，也就暗示了川普這番言論沒有事實根據、可能是虛假陳述。

There is NO WAY (ZERO!) that Mail-In Ballots will be anything less than substantially fraudulent. Mail boxes will be robbed, ballots will be forged & even illegally printed out & fraudulently signed. The Governor of California is sending Ballots to millions of people, anyone..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020

川普回擊稱，「推特正在干預2020美國總統大選」，重批推特扼殺言論自由，「我身為美國總統，絕不允許這種事發生！」

於是，大戰就此展開。

《中央社》報導，白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）在記者會上表示，是時候公開推特跟其他社群平台對川普與保守派的偏見了。麥肯內尼提到，中國官員在3月時透過推特散播陰謀論，稱美軍必須為COVID-19（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）疫情負責，而推特直到今天才對這條訊息加註查核警語。

麥肯內尼質疑，美國大型科技公司對中國處處禮遇，例如Google為了中國市場，甘願為中共設計易於監控的搜尋引擎；臉書和推特放任中國散播掩飾打壓宗教自由和人權的廣告。這些平台處置中國假訊息如此優柔寡斷，對比之下，審查川普和其幕僚似乎就顯得熱切許多。

川普本人也採取行動，昨（28）日簽署行政命令，針對美國「通訊端正法（Communications Decency Act）」第230條，取消對社群平台的法律保護。

網路平台究竟要不要負責？

《中央社》報導，1996年通過的「通訊端正法」第230條規定，互動式電腦服務的提供者或使用者，針對非出於自身的資訊內容，不應被視為出版人及發表人。意即「用戶意見」不代表推特和臉書這類平台的立場，若用戶發表不當內容，這些公司可免責；但公司也有責任制定審查政策，規範平台上呈現的內容。

《衛報》指出，川普在這份行政命令草案中，指責這些社群平台「選擇性」地審查內容，要求聯邦通訊委員會（FCC）對「通訊端正法第230條」做出解釋，變更或取消網路公司的審查權；並邀請聯邦貿易委員會（FTC）協助舉報有偏見的網路審查，並禁止用聯邦政府經費在這些網路平台上投放廣告。

法律要修，但不是川普想像的那樣

《衛報》另一篇文章分析，川普的計劃是削弱「通訊端正法第230條」的保護效力：如果社群平台行使了內容審查和加註標示，就應該對這些審查和編輯行為負起法律責任。川普固然沒有要求明文禁止網路公司進行這些行動，但可能使網路公司為了避免法律責任而放棄規範用戶，造成網路資訊更加混亂，與現行的其他法律也有衝突。

又或者，網路公司將不再花費時間做事實查證，直接採取更嚴格的審查措施，有問題的用戶一律封鎖、有疑慮的內容一律刪除。如此一來，川普想要維護的「言論自由」反而更加受限。

川普這項行政命令毫不意外地引發各界批評，多指責他是在進行政治報復。紐約霍夫斯特拉大學（Hofstra University）公共關係學助理教授阿雷茉（Kara Alaimo）投書《CNN》表示，「通訊端正法第230條」確實需要修改，但是與川普提案的方向完全相反，不應該迫使網路公司放棄審查、或不再負起查核事實的責任，因為網路現在最大的問題之一，就是充斥各種虛假、誤導訊息，不能放任不處理。

審查機制仍是一團謎，但涉種族歧視必刪

網路平台的審核機制至今仍有爭議，例如中國影音平台《抖音》的海外版《TikTok》，被美國質疑有資安疑慮，也被懷疑對用戶上傳的內容進行中國式審查；新聞評論網站《VOX》報導，去年11月，美國紐澤西州一名學生在TikTok上傳3段影片，內容與中國壓迫維吾爾族穆斯林有關，就遭到刪除。

TikTok對此解釋是人為疏失，並強調海外版的伺服器不在中國，在加州另有審查團隊，不會接受中國指示。然而其母公司在中國，公信力仍遭到質疑。

影音平台YouTube近日也出現一項爭議。《自由時報》報導，不少網友指出，若在YouTube留言「五毛、426、支那、共匪」等字詞，都會在15秒內被刪除。

美國科技網站《The Verge》指出，去年就曾發生過類似事件，顯然不是短期問題；YouTube對《The Verge》解釋，原因是「系統出錯」，可能是因為過度仰賴自動過濾系統，篩選掉「會令人反感」的字詞；但YouTube並未詳細解釋系統是如何發生錯誤，或者這些字詞如何成為系統自動過篩的目標。

《三立新聞》對YouTube進行實測，發現只有對中國人帶有歧視性的字詞，例如「共匪」、「東亞病夫」、「支那」等會被刪除；在中國的敏感字眼如「活摘器官」、「六四天安門」、「法輪功」、「藏獨」等仍可正常顯示，推斷YouTube可能是根據反歧視原則，來設定過濾系統。比照其他針對種族的歐美歧視用詞，例如絕大多數的「N-word」，也都會遭到刪除。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：楊士範