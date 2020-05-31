如何分辨是「訓練」還是「受傷」造成的痛感、不舒服？

文、圖：陳曉謙（物理治療師／肌力與體能訓練師）

「受傷休兩週後開始練，腰還是會覺得緊緊、不舒服。」

「前天硬舉後，屁股已經痛、痠、緊兩天了。」

「不上強度都不會痛，但只要跑超過一定的速度跟時間，腳就開始痛。」

身體為什麼會有痠、痛、緊等感覺？

身體會有疼痛、痠、緊繃、不舒服等，主要是有「外在環境的刺激」，讓身體傳達給我們一個「警訊」。例如手碰到火，身體會傳訊息跟你說「很燙」，要趕快縮手，不然手就焦了。

身體會產生疼痛、不適等感覺，原因大致分為兩類：

1. 機械應力（mechanical stress）

包括外在重量、拉扯、壓力等。像是做蹲時，因為重量超過股四頭肌現有的能力；伸展時，將肌肉拉長到接近極限前。這類不適的特性是，「將外在刺激拿掉後，就不會有感覺」，也就是你把槓鈴放回架上、結束伸展時就不會有剛剛當下不適的感覺。

Photo Credit: 陳曉謙, PT, MSc, CSCS 區別是受傷或訓練的感覺。

2. 化學性刺激（chemical irritation）

當外在刺激超過特定範圍，讓身體組織損害到產生較劇烈的化學反應，通常是「發炎」。這種發炎指的並不是訓練、重訓，製造肌肉微創傷接著休息讓肌肉修復成長的些微發炎。而是明顯的「紅、腫、熱、痛」。不舒服的部位會發紅、變腫、變熱，這類不適的特性是「明明已經在休息了，但還是在痛」。

Photo Credit: 陳曉謙, PT, MSc, CSCS 訓練、受傷時造成的發炎程度不同。

運動傷害（Sports injury）部分的定義就是「有無明顯發炎」，就算已經沒有在做動作（沒有外在刺激）、已經休息了，還是有疼痛（身體還是有感覺），因此第一種區分是不是「受傷」還是「訓練、運動的不適」會取決於「沒有動作下、休息下是不是有疼痛。」

常見範例

1. 當天練完還好，隔天開始痠、緊、痛

大多為「延遲性肌肉痠痛」（Delayed onset muscle soreness, DOMS），常出現在過高、不適應的訓練強度後，有較多離心收縮動作後的新手。因為身體不適應這樣的負荷，而產生類似發炎的狀況。一般在規律訓練後，痠痛持續的時間跟程度會遞減。

Photo Credit: 陳曉謙, PT, MSc, CSCS 延遲性肌肉痠痛：不適感會出現在訓練後的幾天，而非當下。

2. 剛開始動覺得怪怪、不舒服，後來就還好

較常出現在身體還沒完全熱開，可能突然「抽痛、刺痛」一下，可以想像成大腦、身體還沒醒過來，被嚇到的狀況，一般逐漸增加強度或身體熱開後就會緩解。

3. 加到特定重量或運動一段時間，不適感就會出現

這邊需特別注意是「生物力學的問題」，可能有肌肉失衡、動作控制、姿勢、發力方式等問題，在你應該達到的能力（ex. 普遍深蹲可以蹲到自身體重）之前就有不適，這邊會需要專業人員幫你做評估、檢測，否則持續下去容易演變成慢性運動傷害。

Photo Credit: 陳曉謙, PT, MSc, CSCS 在理想的動作、姿勢、發力方式下，可以追求更高的運動強度及表現。

需要停止的情況（給醫療人員檢查）

休息（沒有動作）的情況下會疼痛 （resting pain）：可能已經「發炎」。

（resting pain）：可能已經「發炎」。 晚上會痛醒 （night pain）：睡覺時應為最少外在刺激的，代表身體有較嚴重的狀況。

（night pain）：睡覺時應為最少外在刺激的，代表身體有較嚴重的狀況。 不管任何情況下，有劇烈疼痛 （severe pain）：劇烈的部分，男生可以想像比踢到生殖器還痛，女生可以想像生小孩子的痛。

（severe pain）：劇烈的部分，男生可以想像比踢到生殖器還痛，女生可以想像生小孩子的痛。 沒有疼痛，但有明顯功能喪失 （loss of function）：做完硬舉後聽到啪一聲，沒有痛，但手肘彎不起來，有可能是肌肉或肌腱斷裂。

（loss of function）：做完硬舉後聽到啪一聲，沒有痛，但手肘彎不起來，有可能是肌肉或肌腱斷裂。 有神經症狀（neurological signs）：例如昏倒、失去方向、無法平衡、噴射性嘔吐等，凡是跟大腦、神經有關的問題，請立即給醫療人員檢查。

本文經運動視界授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航