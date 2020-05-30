取消香港特殊待遇、即刻退出WHO：川普制裁中國，學者憂美中關係「無止盡惡化」

（中央社）美國總統川普指責中國違反中英聯合聲明，隱匿疫情並操縱世衛，造成「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫情全球蔓延。為制裁中國，他在昨（29）日記者會上宣布取消香港特殊待遇，制裁損害香港自治的中港官員，並退出世衛。

川普昨天下午在白宮玫瑰園記者會上，細數中國竊取美國智慧財產權、就業機會、利用世界貿易組織（WTO）發展中國家地位獲益、威脅太平洋地區航行自由與國際貿易自由，並破壞對香港自治的承諾。

再控中國施壓世衛誤導全球，美國即刻「終止與世衛關係」

川普並再次指控中國隱匿武漢肺炎疫情，未向世界衛生組織（WHO）及時通報，還施壓世衛誤導全球，全球因此蒙受苦難，他要求中國給全世界一個交代。

他也對於中國完全掌控世衛再度表達不滿。在呼籲世衛改革遭到拒絕後，川普今天宣布，全面終止與世衛的關係，並將原先規劃提供給世衛的資金轉至其他有需要的地方，滿足目前迫切的公衛需要。

確保美方大學研究安全，限制部分中國人民入境

川普接著表示，武漢肺炎大流行顯示美國經濟獨立、重新分配關鍵供應鏈與保護美國科技進步至關重要。多年來，中國政府透過非法間諜活動竊取美方產業機密，為確保美國重要的大學研究安全，將禁止部分中國人民入境，因為他們可能有潛在的安全風險。

他也表示正在採取行動，確保美國金融體系完整性，已指示總統工作小組研究在美上市的中國企業，並採取必要措施以保護美國投資者。

取消香港特殊待遇與獨立關稅

談及北京強推「香港版國安法」，川普譴責此舉違反1984年《中英聯合聲明》與香港《基本法》。中國近來對香港採取的一連串行動，傷害了香港長久以來引以為傲的地位，這不但是香港民眾的悲劇，也是中國人民與全世界的悲劇。

對於北京宣稱此舉在保護國家安全，川普表示，事實是，香港是個自由社會，安全且繁榮，北京的決定推翻這一切，使香港的自由度下降，香港自治不再，中國將一國兩制承諾變成了一國一制。

因此，川普作出指示，採取措施取消給予香港的特殊待遇政策豁免，包括引渡條約與高科技出口管制。同時也將修改對香港的旅行建議，以反映中國國家安全機構日益增加的監視與懲罰風險，並將採取行動取消香港作為獨立於中國之外的獨立關稅與旅遊地區優惠待遇。

此外，川普也宣布將制裁直接或間接參與損害香港自治的中國與香港官員。

《中央社》報導，在美港人去年9月成立的「香港民主會」（HKDC）執行總監朱牧民昨天發出聲明，對川普宣布的措施表示歡迎，並贊同川普所指任何涉入壓迫香港自由與自治的人士，都必須面臨制裁的說法。

朱牧民表示，這是川普向習近平發出嚴厲的「最後警告」，他們希望藉此能激勵並強化國際捍衛香港的聲量。他強調，若北京仍堅持扼殺香港，只會將情勢導向中國、香港、美國及世界全盤皆輸的局面，「習近平還有時間重新考慮，但時間不多了」。

中國13屆全國人大代表會議日前高票通過有香港版國安法之稱的「全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）」，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前依據1992年「美國－香港政策法」（United States-Hong Kong Policy Act，簡稱香港政策法）向美國國會認證，香港不再符合美國法律自1997年7月以來給予的特殊待遇。

而川普大動作制裁中國，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國國力專案主任葛來儀（Bonnie Glaser）告訴《中央社》，美中關係持續無止盡惡化，川普似乎已經放棄與習近平的個人關係，轉而強調他在面對中國威脅之際，「大力捍衛美國利益」。

葛來儀也指出，川普對香港採取的措施無疑會傷害到一般香港百姓，卻不太可能嚇阻北京不要制定「港版國安法」；葛來儀也認為，美國退出WHO就像「拿槍射自己腳」，讓中國毫無阻礙地持續主宰世衛。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：黃筱歡