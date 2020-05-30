特朗普取消香港特別待遇、制裁官員：美議員、中方、港官員如何反應？

中國人大通過決定，將為香港制訂國家安全法，引起國際社會強烈反彈。美國總統特朗普（川普、Donald Trump）指責中國違反《中英聯合聲明》，為制裁中國，他宣布取消香港特殊待遇，制裁損害香港自治的中港官員。

（中央社）談及北京強推「港版國安法」，特朗普譴責此舉違反1984年《中英聯合聲明》與香港《基本法》。中國近來對香港採取的一連串行動，傷害了香港長久以來引以為傲的地位，這不但是香港民眾的悲劇，也是中國人民與全世界的悲劇。

對於北京宣稱此舉在保護國家安全，特朗普表示，事實是，香港是個自由社會，安全且繁榮，北京的決定推翻這一切，使香港的自由度下降，香港自治不再，中國將一國兩制承諾變成了一國一制。

因此，特朗普作出指示，採取措施取消給予香港的特殊待遇政策豁免，包括引渡條約與高科技出口管制。同時也將修改對香港的旅行建議，以反映中國國家安全機構日益增加的監視與懲罰風險，並將採取行動取消香港作為獨立於中國之外的獨立關稅與旅遊地區優惠待遇。

此外，特朗普也宣布將制裁直接或間接參與損害香港自治的中國與香港官員。

中國13屆全國人大代表會議日前高票通過有「港版國安法」之稱的「全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）」，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前依據1992年《美國－香港政策法》（United States-Hong Kong Policy Act，簡稱香港政策法）向美國國會認證，香港不再符合美國法律自1997年7月以來給予的特殊待遇。

港官員、中方反應：

《港台》報導，保安局局長李家超回應是否擔心自己出現在美國制裁名單，他說，非常反對美國政府對香港的任何干預，美方嘗試用任何措施壓制或威逼特區官員都不會成功。他表示，在一國兩制和大是大非事情上，相信自己做的事情正確及符合基本法要求。 他又認為，中國崛起後受到美國針對，兩國博弈很早已經開始，香港是開放的城市，美國對中國做任何事都比較容易，他認為這次措施屬於高層面的事情，但以這些手段威嚇政府官員，並不會得逞。 他指出，貿易不是單方面，而是互惠互利，美國每年對香港起碼有300億美元順差，香港的關稅待遇是基本法賦予，亦獲得世貿組織認可，任何制裁行動，雙方都會受影。他表示，香港的發展仍有其他很多優勢，例如人才、經濟開放、低稅率等，他表示，始終對香港有信心。

中國外交部發言人趙立堅昨（29）日也表示，若美國因港版國安法採取行動損害中國利益，中方將堅決回擊。

趙立堅說，美國在香港有8.5萬名公民、1300多家企業，近300個地區總部和400多個地區辦公室，幾乎所有美國主要金融企業都在香港營運，美國對香港貿易順差在過去10年間累計達2970億美元，位列美國全球貿易夥伴首位。一個安全、穩定、繁榮的香港符合美國的自身利益。

他說，美國在香港有重要利益，敦促美方認清形勢，停止干涉香港事務和中國內政。如果美方執意損害中方利益，中方必將採取一切必要措施予以堅決回擊。

《香港電台》報導， 大陸《環球時報》總編輯胡錫進今早社評談到 美方措施 ，說特朗普團隊手中的籌碼，遠沒有對外所說的全面、充裕。香港每年為美國貢獻幾百億美元貿易順差，牽動許多美國大公司的利益，又說如果取消香港居民赴美的簽證便利，必遭報復，產生很多美國人跟著受損的連鎖反應。 社評說，華盛頓正在開啟更大的賭博，質疑對華打擊措施能走多遠，又說中國做好了最壞的準備，美國想往前折騰多遠，中方都將坦然奉陪。

美國議員反應：

在撤銷香港特殊待遇、制裁損害香港自治的官員部分，多數美議員持正面看法，認為藉此可能對中國造成壓力，進而促使北京履行1984年《中英聯合聲明》對香港的承諾。

共和黨籍參議員盧比奧（Marco Rubio）發表聲明表示，中共多年來屏棄《中英聯合聲明》中所允諾香港的自治與自由，他讚許特朗普採取「困難但必要的措施」，以施壓北京履行對香港人民的承諾。

盧比奧說：「在中國再次損害民主之際，我們不能讓北京從違反《中英聯合聲明》及企圖擊垮香港人民中獲利。」

長期關注香港與中國人權議題的共和黨籍眾議員史密斯（Chris Smith）則認為，中國國家主席習近平獨裁統治，對香港人民、中國自身、區域國家及整個世界的生存都構成威脅。

史密斯指出，美國多年來僅口頭訓誡中國侵犯人權，並未拿出任何有意義懲戒措施，習近平才會認為西方國家「只會說不會做」。他說，特朗普開始改變這種情況，並做出多位美國歷任總統沒做到的事。

共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）也推文表示，特朗普宣布將終止香港特殊貿易地位，以回應中國企圖粗暴剝奪香港自治，這是正確的作法。他強調：「（我們）必須對抗中國帝國主義。」

不過，參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）批評指出，去年香港抗爭加劇時，特朗普與習近平站在同一陣線，並說會假裝沒看見中國對人權的侵害，「現在世人將會記得特朗普是失掉香港的總統」。

「美中關係無止盡惡化」

特朗普多項反中措施，猶如對北京「全面開戰」。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國國力專案主任葛來儀（Bonnie Glaser）指出，特朗普顯然放棄與中國國家主席習近平個人關係，轉而強力捍衛美國利益，美中關係無止盡惡化。

特朗普大動作宣布4大反制中國措施，包含：退出世界衛生組織（WHO）；撤銷香港特殊待遇；限制有中國軍方背景學生及研究人員入境；制裁直接或間接損害香港自治的中港官員，以回應北京強推「港版國安法」、施壓世衛傳播誤導疫情資訊，及竊取美國機密技術。

葛來儀向中央社記者分析指出，美中關係持續無止盡惡化，特朗普似乎已經放棄與習近平的個人關係，轉而強調他在面對中國威脅之際，「大力捍衛美國利益」。

對於特朗普針對香港採取的措施，葛來儀憂心表示，這些措施無疑會傷害到一般香港百姓，卻不太可能嚇阻北京不要制定「港版國安法」。

在美港人：給習近平的最後警告

在美港人去年9月成立的「香港民主會」（Hong Kong Democracy Council、HKDC）執行總監朱牧民今天發出聲明，對特朗普宣布的措施表示歡迎，並贊同特朗普所指任何涉入壓迫香港自由與自治的人士，都必須面臨制裁的說法。

朱牧民表示，這是特朗普向習近平發出嚴厲的「最後警告」，他們希望藉此能激勵並強化國際捍衛香港的聲量。他強調，若北京仍堅持扼殺香港，只會將情勢導向中國、香港、美國及世界全盤皆輸的局面，「習近平還有時間重新考慮，但時間不多了」。

談到蓬佩奧向美國國會認證香港不再足夠自治，朱牧民指出，應該沒有人對此感到意外，畢竟這是香港人民自1997年回歸以來就經歷的現實。

朱牧民說，中國全國人大28日決定要制定「港版國安法」，這部法律透過全面禁止煽動叛亂、顛覆國家政權、恐怖主義及外國勢力干預等行為與活動，預計會將大部分政治抗爭定義為犯罪行為。

他指出：「藉著這項決定，中國共產黨等於將香港的日曆翻到2047年。」

《立場新聞》報導，朱牧民是「佔中三子」之一朱耀明牧師的兒子，被認為成功推動美國簽署《人權與民主法案》的國際戰線推手之一。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：黃筱歡