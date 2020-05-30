一名黑人之死引爆美國多地動亂：白宮一度封鎖、明尼蘇達州長頒布緊急狀態
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發生在美國明尼蘇達州最大城，警方對非裔男子執法過當事件，民眾抗議已失控為數日的搶掠、暴力與縱火的行為。州長頒布了緊急命命狀態，並集結國民兵準備恢復社會秩序。緊張狀態也蔓延到全美其他城市，白宮甚至因此一度封鎖。
美國明尼蘇達州最大城市明尼亞波利斯（Minneapolis）近日對一名非裔男子執法過當，此事件引發民眾上街示威抗議，在近日演變成搶掠、暴力與縱火的暴力示威。該州州長已於昨（29）日頒布緊急狀態命令，並集結500名國民兵準備恢復社會秩序，總統川普也在推特上譴責。緊張情勢甚至使得白宮一度封鎖。
《自由時報》報導，美國明尼蘇達州最大城市明尼亞波利斯近日爆發執法嚴重失當案，非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警以膝蓋重壓頸部致死，事件引發眾怒，當地近日接連爆發暴力示威，稍早還傳出警局遭抗議者燒毀，該州州長華茲（Tim Walz）昨日頒布和平時期緊急狀態命令，出動國民兵維持秩序。
綜合外媒報導，明尼蘇達州州長華茲在當地時間週四（28日）宣布該州進入緊急狀態，他在聲明中指出，當地抗議示威活動現已演變成搶掠、暴力與縱火的行為，已有多名執法者在衝突中受傷，也有許多商家被砸毀，其中不乏非裔人士開設之店鋪。
執法過當員警被控三級謀殺，民眾示威抗議情勢失控
《中央社》引述《法新社》報導，佛洛伊德遭白人警察蕭文（Derek Chauvin）用膝蓋壓脖子將近9分鐘，導致佛洛伊德窒息送醫不治，蕭文被控三級謀殺和過失致死。
漢尼本郡（Hennepin County）檢察官弗利曼（Mike Freeman）說：「現在已經立案，我們已提出指控。」
佛洛伊德的親屬樂見涉案員警遭拘捕的新聞，並說這是「邁向正義之路的一步」，但也說他們希望能加重指控，並對涉及拘捕和導致佛洛伊德喪命的其他員警採取行動。
《聯合報》報導，憤怒的民眾26日開始上街抗議，即使蕭文和另3名涉案警察已被開除，示威者仍要求政府深入調查給個交代，且4人要負起更多責任，聯邦調查局已著手調查。
原本抗議者呼籲和平理性，但逐漸走調，28日晚間10時多，民眾衝進4人任職的第三分局，火警警鈴大作，建築物隨即陷入火海，警局人員已先撤離。位於分局附近的一排商店街也未能倖免，遭人縱火、砸櫥窗及洗劫商品。該市消防局接獲逾30起縱火通報。
《Newtalk新聞》報導，另外，一名在暴動現場採訪的CNN非裔記者吉孟內茲（Omar Jimenez），在已向警察表明記者身份後，仍遭警方逮捕。不僅吉孟內茲本人被捕，連他的同仁，包括1名製作人與1名攝影師也被警察戴上手銬。
被捕影片經撥出後，引發更多網民批評，而CNN也呼籲立刻釋放工作人員。依據《CNN》報導，吉孟內茲也於不久後遭警方釋放。
川普推特譴責暴亂，明尼蘇達州國民兵已集結準備「恢復社會秩序」
美國總統川普也相當關心此事件以及後續發展。根據《ETtoday》報導，川普昨日也在推特上發文譴責當地出現的暴亂，他同時透露已跟明尼蘇達州州長華茲溝通過，並表示「美軍會一直待命」、「如果有人開搶，軍隊就開槍」（the looting starts,the shooting starts.）。
當地時間周五（29日）上午12點，明尼蘇達州國民衛隊官方推特發布消息，表示500名國民衛隊隊員已完成集結，並宣布這次行動的主要任務是「保護當地居民和財產，恢復社會秩序」。
緊張情勢蔓延全美多個城市，白宮一度封鎖
《中央社》引述法新社報導，這波緊張情勢蔓延到全美多個城市，紐約、休士頓、亞特蘭大、底特律、拉斯維加斯、聖荷西及曼菲斯等出現抗議活動。白宮對街的公園今天聚集抗議群眾，而總統川普人在官邸，數十名特勤局探員在白宮設立路障。
根據美國《國家廣播公司新聞網》（NBC News）消息，白宮封鎖1個多小時，特勤局為預防起見關閉白宮新聞簡報室大門，指示媒體人員不要離開這個地方。示威群眾為佛洛伊德討公道，部分人士手持標語寫著「停止殺害我們」。
而CNN位於亞特蘭大的總部，也遭示威者闖入，CNN的標誌和大樓玻璃遭噴漆塗鴉、砸壞。不過令人不解的是，CNN的立場一向偏左，29日更有記者遭警察逮捕，為何成為此波抗議的攻擊對象，令人不明白。
而美國多地陷入抗議，美國前總統歐巴馬在推特發表聲明，表達對於佛洛伊德之死的關心。歐巴馬表示，這件事情發生在2020年的美國，不應該是「正常的」，也不可能是正常的，「如果要讓我們的孩子，在高度理想化的國家成長，我們必須更好。」
新聞來源：
- 非裔男遭警壓頸致死引爆眾怒 美明尼蘇達進入緊急狀態（自由時報）
- 明尼蘇達州連三夜示威 放火燒警局（聯合新聞網）
- 國民衛隊壓境 川普警告明州暴民：你開搶，我開槍！（ETtoday新聞雲）
- 美非裔男遭白人警壓頸致死引暴動 CNN黑皮膚記者報導中再被捕（Newtalk新聞）
- 美警暴力／非裔之死抗議潮燒到華府 白宮一度緊急封鎖[影]（中央社）
- 美警暴力／非裔男遭壓頸致死 涉案警察被控三級謀殺（中央社）
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：黃筱歡