一名黑人之死引爆美國多地動亂：白宮一度封鎖、明尼蘇達州長頒布緊急狀態

美國明尼蘇達州最大城市明尼亞波利斯（Minneapolis）近日對一名非裔男子執法過當，此事件引發民眾上街示威抗議，在近日演變成搶掠、暴力與縱火的暴力示威。該州州長已於昨（29）日頒布緊急狀態命令，並集結500名國民兵準備恢復社會秩序，總統川普也在推特上譴責。緊張情勢甚至使得白宮一度封鎖。

《自由時報》報導，美國明尼蘇達州最大城市明尼亞波利斯近日爆發執法嚴重失當案，非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警以膝蓋重壓頸部致死，事件引發眾怒，當地近日接連爆發暴力示威，稍早還傳出警局遭抗議者燒毀，該州州長華茲（Tim Walz）昨日頒布和平時期緊急狀態命令，出動國民兵維持秩序。

綜合外媒報導，明尼蘇達州州長華茲在當地時間週四（28日）宣布該州進入緊急狀態，他在聲明中指出，當地抗議示威活動現已演變成搶掠、暴力與縱火的行為，已有多名執法者在衝突中受傷，也有許多商家被砸毀，其中不乏非裔人士開設之店鋪。

執法過當員警被控三級謀殺，民眾示威抗議情勢失控

《中央社》引述《法新社》報導，佛洛伊德遭白人警察蕭文（Derek Chauvin）用膝蓋壓脖子將近9分鐘，導致佛洛伊德窒息送醫不治，蕭文被控三級謀殺和過失致死。

漢尼本郡（Hennepin County）檢察官弗利曼（Mike Freeman）說：「現在已經立案，我們已提出指控。」

佛洛伊德的親屬樂見涉案員警遭拘捕的新聞，並說這是「邁向正義之路的一步」，但也說他們希望能加重指控，並對涉及拘捕和導致佛洛伊德喪命的其他員警採取行動。

《聯合報》報導，憤怒的民眾26日開始上街抗議，即使蕭文和另3名涉案警察已被開除，示威者仍要求政府深入調查給個交代，且4人要負起更多責任，聯邦調查局已著手調查。

原本抗議者呼籲和平理性，但逐漸走調，28日晚間10時多，民眾衝進4人任職的第三分局，火警警鈴大作，建築物隨即陷入火海，警局人員已先撤離。位於分局附近的一排商店街也未能倖免，遭人縱火、砸櫥窗及洗劫商品。該市消防局接獲逾30起縱火通報。

Photo Credit: AP / 達志影像 參與示威抗議者從第三分局建築物上方拍攝示威畫面。

Photo Credit: AP / 達志影像

《Newtalk新聞》報導，另外，一名在暴動現場採訪的CNN非裔記者吉孟內茲（Omar Jimenez），在已向警察表明記者身份後，仍遭警方逮捕。不僅吉孟內茲本人被捕，連他的同仁，包括1名製作人與1名攝影師也被警察戴上手銬。

被捕影片經撥出後，引發更多網民批評，而CNN也呼籲立刻釋放工作人員。依據《CNN》報導，吉孟內茲也於不久後遭警方釋放。

川普推特譴責暴亂，明尼蘇達州國民兵已集結準備「恢復社會秩序」

美國總統川普也相當關心此事件以及後續發展。根據《ETtoday》報導，川普昨日也在推特上發文譴責當地出現的暴亂，他同時透露已跟明尼蘇達州州長華茲溝通過，並表示「美軍會一直待命」、「如果有人開搶，軍隊就開槍」（the looting starts,the shooting starts.）。

當地時間周五（29日）上午12點，明尼蘇達州國民衛隊官方推特發布消息，表示500名國民衛隊隊員已完成集結，並宣布這次行動的主要任務是「保護當地居民和財產，恢復社會秩序」。

緊張情勢蔓延全美多個城市，白宮一度封鎖

《中央社》引述法新社報導，這波緊張情勢蔓延到全美多個城市，紐約、休士頓、亞特蘭大、底特律、拉斯維加斯、聖荷西及曼菲斯等出現抗議活動。白宮對街的公園今天聚集抗議群眾，而總統川普人在官邸，數十名特勤局探員在白宮設立路障。

根據美國《國家廣播公司新聞網》（NBC News）消息，白宮封鎖1個多小時，特勤局為預防起見關閉白宮新聞簡報室大門，指示媒體人員不要離開這個地方。示威群眾為佛洛伊德討公道，部分人士手持標語寫著「停止殺害我們」。

The protest then headed to in front of the White House. A protester was taken by the USSS in front of Pennsylvania Ave into an adjacent federal building. Unclear what he did.A couple men then splintered off from the group and spray painted “F*ck Trump” on the building. @cbsnews pic.twitter.com/OVwPu0PF6X — Fin Gomez (@finnygo) May 29, 2020

而CNN位於亞特蘭大的總部，也遭示威者闖入，CNN的標誌和大樓玻璃遭噴漆塗鴉、砸壞。不過令人不解的是，CNN的立場一向偏左，29日更有記者遭警察逮捕，為何成為此波抗議的攻擊對象，令人不明白。

CNN logo defaced in Atlanta following growing protests outside its headquarters pic.twitter.com/8i8TmumD5B — Fernando Alfonso III (@fernalfonso) May 29, 2020

而美國多地陷入抗議，美國前總統歐巴馬在推特發表聲明，表達對於佛洛伊德之死的關心。歐巴馬表示，這件事情發生在2020年的美國，不應該是「正常的」，也不可能是正常的，「如果要讓我們的孩子，在高度理想化的國家成長，我們必須更好。」

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：黃筱歡