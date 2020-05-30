5年內超過1400人因妨害婚姻家庭判有罪：通姦除罪化之後，各黨立委怎麼看？

大法官昨（29）日宣告《刑法》通姦罪違憲失效，法務部長蔡清祥表示遺憾及尊重，將發通函給各檢察官依法辦理。根據法務部統計，全國監所共有5人因法條宣告違憲失效獲釋。

（中央社）對於大法官宣示通姦罪違憲，法務部長蔡清祥昨晚表示遺憾及尊重，將發通函給各檢察官依法辦理。根據法務部統計，全國監所有5人因法條宣告違憲失效，昨晚獲釋。

司法院大法官會議昨天做出釋字第791號解釋，認為《刑法》第239條通姦罪以刑罰干預人民的性自主權，其手段、目的有失均衡，違反比例原則而違憲。《刑事訴訟法》第239條但書，有關對通姦人撤回告訴，其效力不及於相姦人的規定，違反憲法第7條保障平等權的意旨而違憲，且因通姦罪經宣告違憲失效而失所依附。兩規定均自即日起失其效力。

法務部長：在監共有5人因釋憲結果獲釋

就通姦罪違憲部分，蔡清祥表示，他代表法務部表示遺憾，法務部主張，《刑法》的通姦罪是否應刑事處罰，這是具有民意基礎的立法機關權限範圍，而不是司法解釋的範疇，但是司法院已經做了解釋，也予以尊重。

蔡清祥指出，雖然通姦不再有刑事處罰，不過，基於對婚姻的忠誠，如果違反的話，還是有民事責任，至於《刑事訴訟法》239條但書，對於通姦提出撤回告訴，不及於相姦人部分宣告違憲，法務部表示贊同。

蔡清祥表示，會把法條違憲失效的訊息，用最快的速度發通函給各檢察官要求依法辦理。

近5年因妨礙家庭與婚姻罪章起訴人數有多少？男女比又是如何？

此外，法務部統計，妨害家庭與婚姻罪章（第237條至第245條，含《刑法》239條通姦、重婚、和誘、略誘及其他罪）偵查中案件數，截至今年4月底共計355件。

另在監執行共33人（含通姦及其他罪名），男性25人、女性8人，其中有5人為單純犯《刑法》第239條通姦罪，將於昨晚獲釋。

近5年地方檢察署辦理妨害婚姻及家庭罪案件人數統計如下：

偵查新收人數 偵查終結起訴人數 裁判確定有罪人數 男 女 男 女 男 女 2016年 1636 1549 308 327 145 182 2017年 1688 1612 295 317 160 187 2018年 1613 1549 278 304 171 171 2019年 1643 1557 280 268 159 170 2020年 1-4月 626 611 76 89 44 49

各黨立委怎麼看？

大法官昨（29）天宣示通姦罪違憲。律師、時力黨團總召邱顯智說，支持除罪化的方向；律師、民進黨立委周春米認為，這將對社會造成不小衝擊，但通姦屬侵權行為，配偶權受損時可用民法尋求救濟。

民進黨立委周春米：立法政策可考慮引入「懲罰性賠償金」

對此，立法院司法及法制委員會召委、民進黨立委、律師周春米表示，通姦罪主要保護的對象，是婚姻中的「情感」與「家庭價值」。在台灣傳統上，也已經習慣將「情感」與「家庭價值」透過刑法來做約束，大法官將其解釋為違憲，勢必造成不小的社會衝擊。

周春米補充，即便將通姦除罪化，但通姦仍屬於侵權行為的事實，因此《民法》還是有提供配偶權受侵害時的救濟管道，像是侵權行為應負損害賠償責任，夫妻財產離婚時的分配、裁判子女親權等。立法政策上，也可對通姦行為制定懲罰性賠償金的相關規定，像是之前就有修法倡議，要在《民法》第195條之1引入懲罰性賠償金的概念，這也是可以討論的方向。

同黨籍的立委蔡易餘也在臉書發文，表示《刑法》第239條是婚姻關係中被害者用來保護自己的利器，但實務審判中「通姦罪」卻很難成案。「根據法務部與司法院提供的資料，近十年來，通姦罪判刑大多是無罪、不受理或是易科罰金，根本幾乎沒有人是直接判刑徒刑並且入獄服刑。」 蔡易餘表示「婚姻中懲罰性賠償」是他接下來的重要任務之一，希望透過相關條文在民法親屬篇的增訂，「可以讓婚姻中的被害人與弱勢，有尊嚴的請求法院判決婚姻中不忠的另一伴與侵權行為人，賠償被害人在這段關係中所受的委曲與痛苦。」

國民黨立委林思銘：通姦行為以刑事告訴處理，不會有好的效果

律師、國民黨立委林思銘認為，他在執業過程中發現，通姦行為透過刑事告訴來處理，其實對於夫妻間的相處，並不會造成好的效果，因為抓姦反而會加速破壞感情，且在無意間涉犯妨害祕密等罪。

林思銘說，從世界潮流以及多國立法例中可以發現，民眾在情感出軌時，已無用刑罰處罰的必要，大法官做出這樣的解釋，符合現今世界潮流，他也贊成通姦除罪化。

時代力量立委邱顯智：支持除罪化，通姦罪容易成為報復工具

律師、時代力量立法院黨團總召邱顯智說，支持除罪化的方向。他也指出，通姦罪容易造成報復的工具，因為根據《刑事訴訟法》第239條規定，可以撤回對配偶的告訴，但相姦人不能撤回。

此外，也要考慮到刑事法院處理那麼多的家事糾紛案件後，是否會對其他重大刑事案件造成排擠效應。

台灣民眾黨立法院黨團總召賴香伶也表態支持，並表示先前在這類型的訴訟案件中發現，女性受害者比例偏高。後續如果需要進行修法，民眾黨團願意盡速提出相關版本。

不過，也有一些不願具名的立委認為，不少年長或傳統選民不是很認同通姦除罪化，擔心無法完整保護婚姻關係。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：黃筱歡