【東南亞週報】泰國加入疫苗研發競賽｜馬尼拉封城放寬｜馬哈迪遭自己創立的政黨開除黨籍

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鍾依吟、黎柏君（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第68期，為讀者挑選2020年5月23日至5月29日期間，有關泰國、菲律賓、馬來西亞、印尼、緬甸、與新加坡等國的六則東協區域大事。

泰國｜泰國加入疫苗研發競賽 進入獼猴試驗階段

由於「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫情未歇，各國競相投入疫苗研發之列，泰國也不落人後地誓言要在2021年以前讓價格更低廉、更利於東南亞鄰國取用的疫苗問世，繼日前小鼠試驗成功後，5月23日開始進入獼猴試驗階段。

泰國高等教育科學研究與創新部長素威（Suvit Maesincee）表示，「總理已下令加速疫苗研發，讓泰國人民均能進行預防接種」。而泰國目前數項研發計畫之中，又以這項由朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）、國家疫苗研究所、醫藥科學局共同執行，使用傳訊核醣核酸（Messenger RNA）為基礎的技術最被看好，藉由將病毒遺傳物質片段注入動物體內，誘發免疫反應。

負責督導當日13隻獼猴注射試驗的泰國國家靈長類研究中心（National Primate Research Center of Thailand）主任蘇欽達（Suchinda Malaivitjitnond）表示，希望「泰國製造」的疫苗能較歐美便宜。身為研發團隊一員的朱拉隆功大學教授Kiat Ruxrungtham也強調，疫苗研發並非營利導向，而是著眼於「可及性」，盼以當地乃至於區域鄰國均可負擔的價格販售。

這次試驗將歷時3個月，預計能在8月底前獲知結果，成功的話研究人員會選用最佳抗體，委由加拿大藥廠製作10,000劑疫苗，並於10月進入人體試驗階段，屆時將招募5,000名志願者，先為30至50名接種以確保疫苗安全性，再為250至500名接種以測試疫苗誘發免疫反應的能力，最後則是為其餘志願者接種以檢測疫苗預防新冠肺炎的效力。

世界衛生組織（World Health Organization）指出，目前全球有超過100種候選疫苗，各處於不同研發階段，其中至少8種已進入人體臨床試驗階段。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 圖為開發武漢肺炎疫苗的示意圖

菲律賓｜馬尼拉封城放寬6月起實施一般社區隔離

在本週，馬尼拉地區的封城時間將超越武漢封城紀錄76天，成為全球封鎖最久的城市，菲國新冠肺炎防疫小組建議杜特蒂可考慮放寬封城措施。杜特蒂5月28日宣布6月1日起放寬首都區的強化社區隔離措施。

儘管菲國在28日單日確診人數達539例，創新高紀錄，杜特蒂當日宣布，自6月1日起逐步放寬馬尼拉地區的封城政策，從強化改為一般的社區隔離措施，目前實施到6月15日，不過部分高風險區域仍維持不開放。

大眾運輸工具將有限度地恢復行駛，但菲國最流行的交通工具吉普尼（Jeepney）不能營運。非必要的商業活動可恢復營業，也允許10人以下聚會；內用餐廳、電影院、酒吧、沙龍及觀光景點則未獲開放。21歲以下、60歲以上的高風險族群仍不得外出。馬尼拉地區居民可旅行到外地，不過國內、國際線班機維持關閉。

至於學校，杜特蒂指出在疫苗發明前，不會冒著風險重新開放學校。菲國新學期將於8月24日開始，學生是否能於8月復學，教育部表示屆時將視疫情情況而定，並研擬線上遠距教學形式。但菲國有上百萬家庭並無電腦，成為遠距教學的一大挑戰。

截至5月29日，菲國確診人數破15,000例，死亡人數921人。

Photo Credit: 中央社 大馬尼拉地區16日起實施「調整版強化社區隔離」措施，允許部分產業50%復工，但購物商場僅部分店家開門

營業，人潮零落景象蕭條。照片攝於27日。

馬來西亞｜前首相馬哈迪被自己創立的政黨遭開除黨籍

馬來西亞土著團結黨（Parti Pribumi Bersatu Malaysia）5月28日發布聲明，由於馬哈迪（Mahathir Mohamad）在上週國會召開時與反對黨坐在一起、被視為反對大馬現任首相及土著團結黨黨主席慕尤丁（Muhyiddin Yassin）的舉動，根據黨規、即刻中止馬哈迪的黨籍。

與馬哈迪同和反對黨坐於一側而遭開除黨籍的還有四人，包括馬哈迪之子慕克里（Mukhriz bin Mahathir）、前財政部副部長阿米魯丁（Amiruddin bin Hamzah）、前青年及體育部長賽沙迪（Syed Saddiq），及前教育部長馬智禮（Maszlee Malik）等。

馬哈迪等五人於5月28日晚間發表聯合聲明指出，他們反對土著團結黨的開除決定，因為這項決定明顯違法，且這等同於奪走他們和土著團結黨的基層黨員的權利。該聲明認為，慕尤丁明顯是在大馬面對疫情和經濟不穩定之中賣弄政治手段，而這反映了慕尤丁的獨裁態勢。

Photo Credit：AP / 達志影像 5月29日，馬哈迪在土團黨總部召開記者會，控訴首相慕尤丁開除其黨籍做法無效。

印尼｜新常態政策逐步解封 地方選舉延至12月

本週印尼政府宣布正在實施的大規模社交距離限制將在6月4日告一段落，逐步恢復經濟活動與封城措施。下週起雅加達地區60多個商場將開始營業，軍隊也部署34萬軍人到雅加達、西爪哇、西蘇門答臘、哥隆塔洛等地區的商場、大眾運輸站，協助民眾落實維持社交距離、配戴口罩的「新常態（new normal）」政策。

面對新常態政策，國內團體意見兩極。公衛學者表示目前疫情未有效獲得控制，重新開放言之過早，像東爪哇地區確診人數急速上升，恐成新溫床，政府也宣布將優先加強東爪哇的檢測人數。工商團體則認為即使有風險，為了生計不能再等。渡假勝地峇厘島經濟受重創，當地政府希望能比國內其他地方更早恢復活動，預計7月開放。

印尼政府5月初宣布原訂今年9月23日舉行的地方選舉將延期，並視疫情發展來決定延到12月或明年。內政部長狄托（Tito Karnavian）本周宣布將選舉日期訂於12月9日，然國內許多專家認為疫情尚未有效獲得控制，應將日期再往後延。

先前衛生部長普蘭多（Terawan Agus Putranto）曾表態建議應等WHO宣告武漢肺炎全球大流行情況結束，再來辦選舉較適當，狄托補充道，內政部已與衛生部、防疫小組討論過，12月是合適的時間。地方選舉將在270地區舉行，選舉州長、市長、區長等職，合格選民達1億人。

截至5月28日，印尼確診病例已破23,000例，死亡人數1,473人。

Photo Credit: 中央社 印尼不採取封城的防疫措施，而採取大規模社會限制政策。開齋節前許多地方出現趕辦過節用品人潮，23日在

雅加達一處成衣市場外，警方勸說小販收攤。

緬甸｜2016年以來首見 緬甸國會刪減軍方預算

自2016年翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）所領導的全國民主聯盟（National League for Democracy）掌權以來，緬甸聯邦議會5月27日首次刪減國防部預算，刪減金額達106億緬元（約新台幣2.26億元）。

緬甸政府2019年10月至2020年9月財政年度的初步預算為35兆2430億緬元（約新台幣7520億元），其中國防部預算佔3兆3850億緬元（約新台幣676.9億元），相較之下高於教育部的2兆6850億緬元（約新台幣572.9億元）、衛生部的1兆1720億緬元（約新台幣250億元）。內閣18日又針對本財政年度的剩餘期間，再提出2兆6600億緬元（約新台幣56.7億元）的補充預算案，並送交聯邦議會審議。

鑒於緬甸政府已經連續五個財政年度均出現預算赤字，加上規劃、財政暨工業部也預測政府開支將隨新冠肺炎疫情紓困計畫上線而增加，導致本財政年度及下個財政年度的預算赤字擴大，因此聯邦議會最終決定刪減3%補充預算，僅同意再編列2兆5700億緬元（約新台幣54.8億元）。

在國防預算上，全國民主聯盟黨籍議員May Win Myint認為軍方所要求的219億9500萬緬元（約新台幣4.69億元）補充預算過高，尤其是國際油價已受疫情波及下跌，運輸成本理應降低，且注意到有部分項目高於原始估算金額的問題，幾經協商後幾近砍半。其預算總額雖仍顯示為增加，但佔比自往年的13%至15%下滑至11%。

除國防部之外，包括規劃、財政暨工業部、農業、畜產暨灌溉部、教育部、及奈比多委員會（Nay Pyi Taw Council）等部會所提的補充預算均遭大幅刪減。

Photo Credit：AP／達志影像 緬甸總統溫敏和國務資政翁山蘇姬。

新加坡｜星國與疫情控制國家磋商「旅行泡泡」 逐步開放必要與商務旅行

新加坡政府5月28日指出，星國目前正在研究與武漢肺炎疫情受到控制的特定國家開闢「綠色通道」或「旅行泡泡」，在確保做好採檢等防疫措施的前提下，初步將開放必要旅行與商務人士出入境，不過針對大眾旅遊恢復還需要一段時間。

星國國家發展部長兼財政部第二部長黃循財（Lawrence Wong）指出，政府和一些國家達成相關「綠色通道」與「旅行泡泡」協議後，將恢復必要與商務旅行，特別是那些在獅城有設立辦公室，以及有員工需要出差洽公的公司。「旅行泡泡」是指疫情相對穩定控制的國家，彼此相互逐漸開放人員出入境。

此外，星國也與馬來西亞探討如何逐步開放邊境人員往來。黃循財強調，由於星馬間除了航空旅行途徑外，還涉及透過陸路交通密切往來兩國的勞工。為了確保安全，雙邊正在研擬相關防疫措施，例如如何採檢以及是否實施隔離檢疫。

新加坡外交部29日發布聲明指出，星國已與中國達成相關協議，將在6月初開放必要公務與商務旅行，中國方面初步開放省市包括上海、天津、重慶、廣東、江蘇與浙江。星國外交部表示，雙邊也希望強化貨運出入海關的效率，以期加快恢復供應鏈，特別是醫療與食品產業。

星國29日確診人數611例，使得獅城總確診病例達到33,860例，多數為移工宿舍感染群。不過29日有1,337名病例康復出院，創下單日新高。目前星國累計康復出院病例達到19,631例。

Photo Credit: 中央社 武漢肺炎疫情延燒後，各國航空旅遊業受邊境管制影響遭重創，圖為空蕩蕩的新加坡樟宜機場第四航廈。照片攝於5月12日。

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範