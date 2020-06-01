香港民族主義的誕生：經濟以及政治權力的雙重壓迫之下，因應反抗而生

文：王舜民（國立成功大學法律雙主修政治系學生）

民族主義：想像的共同體

在班納迪克・安德森（Benedict Anderson）《想像的共同體》一書中，認為民族主義是一種特殊的文化人造物，是由社會活動所建構，一種想像的政治共同體。民族之所以是想像的，因為就連最小的民族中，其中的成員還是無法認識他們的大多數同胞、沒有聽說過彼此、彼此從未相遇過，儘管如此，他們作為一個民族相互連結的意象卻存在在每個人心中。

民族成員在他們心中存在親密的心理意象：例如，當你的「想像共同體」參與像是奧運比賽、共同反抗殖民者之類大型的事件時，你會與你其他的民族成員分享作為同一民族的感覺。不僅僅是在大型事件上民族有著連結性，相似的生活方式、相似的時空背景，也緩緩型塑了民族作為一個共同體的想像。

總而言之，安德森認為民族是一種從日常事件中緩緩積累的、想像的一種社會共同體。

邊陲民族主義：香港民族主義

蘇格蘭馬克思主義者奈倫（Tom Nairn）主張，邊陲地區民族主義的出現，是全球資本主義「不平均而合併的發展」，資本主義工業化的時間造就了地理上核心和邊陲的差別，核心地區運用優勢的政治經濟地位，支配、壓迫邊陲地區的發展，以保護自身階級利益。邊陲在自身低度的發展之下，自身人民對核心的掠奪產生反抗的情緒，催生了邊陲的民族主義。

香港的角色似乎不同於邊陲民族主義的概念，畢竟香港給人的印象是亞洲的金融中心之一，高度的資本主義化，是世界金融體系中的核心，怎麼會是被排擠的邊陲呢？香港在1997年回歸中國後，成為中國帝國主義之下的一部份，帝國必然不允許自己統御的帝國下還存在一個自治領域，中國透過文化的入侵巧妙的將香港認同轉化為中華認同，爭取香港人認同「文化中國」，更透過經濟上的交流，把握中國國力上升所帶來的商機，訴諸利益來建立對中國的認同感，以「經濟中國」吸引香港人民。

隨著中國的發展，許多經濟大城崛起，北上廣深逐漸影響香港在帝國境內的重要性，香港好像不那麼唯一了，而中國與香港之間的矛盾也漸漸從政治層面（對中共執政當局的不滿）移轉至社區層面，例如爭奪貨品、奶粉、床位、學位等等，「經濟中國」漸漸使香港人得不到好處，反而受到損害，中國建立的中華身份認同在今日的香港已經受到動搖。在中國經濟大城崛起後，香港在經濟上的地位便脫離了原本的核心，儘管香港的經濟未衰弱到邊陲，但經濟並不能反饋到香港人民身上，香港人如今感受的是高物價、高房價，並且必須與鄰近的中國省份爭奪物資。雖然香港經濟表現並非是邊陲，但香港人民的經濟實力已然受到中國的宰割，成為社會中的邊陲。

在政治上，中國干擾特首普選、操弄香港選舉和行政部門、肆意繞過香港立法會而行使立法權，運用國家暴力滅口、殺害抗爭人民，香港人完全沒有能力以公部門的形式，去反抗中國這種獨裁怪獸。因此，香港成為中國帝國中的一個邊陲，而香港人在人民經濟以及政治權力的雙重壓迫之下，在一波又一波的社會浪潮中，催生出了屬於香港的民族主義，而這種民族主義是受到帝國支配、宰制，因為反抗而生的邊陲民族主義。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 反對中國兩會強推「港版國安法」，香港大批民眾5月24日上街抗議。

中國的作用力與香港的反作用力

中研院社會學研究所的吳介民提出「作用力與反作用力」的理論，當崛起的中國帶來自身龐大的影響力，進而操控鄰近國家形成作用力，此時受到影響的國家也會產生社會抵抗（反作用力）。反作用力是作用力激發出來的逆向效果，但這個力量並非自然而然的發生，需要被作用力衝擊到的人們有意識的去接收與分析資料，並且採取行動去對抗。

中國因素的作用力與反作用力彼此對抗、彼此增生，當中國因素施壓，引發社會的警覺與動員，社會抵抗也讓施壓者學習而發生「進化」，再度施壓社會，社會也必須進行改變去因應更加強大的作用力。在這樣一個不斷反饋的過程中，若中國的作用力無法學習、進化，將造成作用力的「萎縮」或「退化」；反之，如果社會的反作用力無法從作用力中學習，將面臨被中國因素的「吸納」與「穿透」。

中國將香港和台灣視為核心利益區，活躍地對兩地進行統戰活動，以經濟、政治、文化、宗教等多個方面向香港與台灣施加作用力，然而，作用力必然伴隨反作用力，台灣和香港處於中國因素受力的一方，並非完全沒有反抗的能力，以台灣為例，2008年的陳雲林事件、2012年的反旺中事件、2014年的太陽花學運，這些社會抵抗，都使台灣民主免於倒退，挫敗了中國因素入侵的作用力。

而香港也從一次一次的社會運動、萬人遊行中，展現了對中國作用力的抵抗，但香港不同於台灣的地方在於，台灣畢竟對於中國是「外國」，中國作用力想影響台灣必須透過迂迴、曲折的方式；但中國作用力對於香港卻是可以使用強制力，甚至國家的暴力機關。中國可以直接操弄香港的選舉、立法、行政部門等等，受到如此強大作用力影響的香港人民也展現了無與倫比的反作用力，2019年的區議會選舉中，泛民派大獲全勝，或許可以反映香港人民堅定的反抗意志。

香港民族主義的完成

與此同時，1949年逃難至香港的中國人，也逐漸融入香港社會中，參與每一次社會的脈動，並在過程中逐漸土著化，認同自身是香港人。於是香港社會成為一個想像的實體，每一次中國的壓迫、每一枚警察的子彈，都構築了香港人彼此的生活經驗，在同一個空間與時間中，香港人共同反抗，這些讓香港認同更加凝聚，而每一次與中國作用力與反作用力的拉扯，更是激發了香港人的民族意識。

香港民族主義於焉成形。

香港的民族主義起源於地位的邊陲化，並且在一次次與中國作用力的對抗中逐漸完善。儘管在結構的壓迫下、中國帝國主義的宰制之下，香港要成為一個獨立的國家，或者說，爭取到有尊嚴的自由，似乎遙遙無期。中國強力的鎮壓和暗殺不斷侵蝕著香港社會和新生的香港民族主義，但是，香港民族主義既然已經誕生了，便不會因為遭受中國的清洗而消失，共同遭受中國迫害的經驗，已經烙印在這輩香港人的記憶中，香港人會一輩子記得，反抗也不會停止，香港民族主義的想像將繼續存在於每個香港人心中。

中研院台灣史研究所的吳叡人在〈賤民宣言〉中認為，在結構的悲劇之下，賤民所能期待的解放，是精神上的自我強韌，以及尊嚴的自我修復，並且要蓄勢，為不可知的未來蓄勢，當帝國崩解或是發生結構性的改變，把握機會從毀滅中發芽、重生。

香港終將獨立，不是現在，那也在未來。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：黃筱歡