「獵鷹9號」火箭升空：美國暌違9年重返太空，民間企業參與太空開發的時代來臨

（中央社）睽違9年後，美國獵鷹9號30日順利將2名太空人送往國際太空站，宣告美國重返太空。在現場見證的美國總統川普表示，「這令人難以置信，這樣的科技，這樣的力量」。

太空探索科技公司（SpaceX）美東夏令時間30日下午3時22分（台灣31日凌晨3時22分）在川普見證下，在佛羅里達州卡納維爾角（Cape Canaveral）順利發射「獵鷹9號」（Falcon 9）火箭，把搭載兩名美國太空人的全新「飛龍號」（Crew Dragon）太空船送往國際太空站（ISS），正式宣告美國在2011年後重返太空，也象徵民間企業正式參與太空開發時代來臨。

川普向在場媒體表示，「這太令人難以置信，這樣的技術，這樣的力量」，他也以美國國家航空暨太空總署（NASA）所有員工的努力為榮。

川普隨後在佛州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）發表演說。他先對發生在明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）事件公開發表談話。當地一名非裔佛洛伊德（George Floyd）被4名白人警察攔下並上銬，他趴在地上，並無武裝，一名警察卻用膝蓋壓制他的後頸超過5分鐘，佛洛伊德最終斷氣。警方對待非裔美國人的方式，在全美各地點燃怒火。

川普說，這起不該發生的悲劇，讓全美各地民眾感到恐懼、憤怒與悲傷。他表達對和平示威者權利的支持，也聽到他們的聲音，但現在在街頭發生的事與佛洛伊德無關，這些暴力與破壞行為正在威脅無辜者，摧毀工作、傷害企業並燒毀建築物，這與正義及和平無關，他堅決反對暴力、混亂與無秩序。

獵鷹9號原先預計27日下午升空，但在最後一刻因為氣候不佳宣告暫停，改到今天發射，讓當天專程前往的川普撲了個空。所幸30日佛州天氣適宜，順利發射，川普也成為尼克森（Richard Nixon）與柯林頓（Bill Clinton）之後，第3位親自看著執行載人任務的太空船發射升空的美國領袖。

對於火箭成功發射，川普讚揚這是美國在太空發展取得領先地位的里程碑，他說，在太空排名第二，就不可能在世界排名第一，因此美國致力於發展太空，成立太空軍種。川普也祝福這兩名太空人安全，旅途一切順利。

《中央社》報導，發射升空的飛龍號與獵鷹9號，都是由創辦人、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的SpaceX製造。這次計畫堪稱NASA歷來賦予民間企業的最危險任務，也象徵民間企業正式參與太空開發時代來臨。

Falcon 9 launches Crew Dragon on its first flight with @NASA astronauts on board! pic.twitter.com/FUd0SSRKud — SpaceX (@SpaceX) May 30, 2020

《BBC中文網》報導，這次的任務名稱為「飛龍號示範2號」（Crew Dragon Demo-2），主要目的是為了對飛龍號進行最後測試。進入太空後，2名太空人將會測試飛龍號的環境控制系統、顯示與控制系統以及推進器，抵達國際太空站後，他們將會繼續對飛龍號進行測試，並完成太空站的其他任務。如果這次的務成功的話，SpaceX將會繼續與國際太空站進行6次實體運作任務。

《CNN》報導，太空船將於美東夏令時間5月31日上午10:29與國際空間站對接。在發射之前，NASA署長布萊登斯汀（Jim Bridenstine）表示，在疫情的危難時期，希望火箭升空能提振民眾精神。

在「美國本土」升空的太空船，美國終於不用再跟俄羅斯「買座位」

《CNN》報導，這次火箭發射成空，代表美國睽違9年，再度從「美國本土」發射能「載人」的太空船。

綜合《華盛頓郵報》和《CNN》報導，由於美國1981年開始的「太空船計畫」（Space Shuttle program）在2011年宣告結束，美國所有能載人的太空船通通退役，但國際太空站仍然需要美國太空人前往維護。因此2011年開始，NASA 付給俄羅斯每趟約8000萬美元的「座位費」，讓美國太空人能夠搭上俄羅斯的 載人太空船「聯盟號」，前往國際太空站。

NASA預算持續縮減，期待太空領域「商業化」

《CNN》報導，這次的發射也象徵民間企業正式參與太空開發時代。 NASA署長 布萊登斯汀 本週接受《CNN》 專訪時曾透露對「太空商業化」願景，他期待 能有許多民間公司投入太空事業，各公司在成本、創新、和安全性上形成良性競爭，讓太空公司成為「供應商」，而NASA的角色則是「客戶」 ，「可以肯定的是，這會替我們省下大筆的長期經費。」 NASA更希望透過與民間企業的合作，實現 2024年將美國太空人送上月球的目標。

美國開放太空領域「商業化」，起因自NASA預算的縮減。《鉅亨網》報導，隨著冷戰結束，NASA的預算一再縮減，1984 年，國會通過了《商業太空發射法案》，允許民間私人發射火箭，並 要求NASA鼓勵太空產業商業化 。2010年，NASA正式開啟「 商業機組計畫」（Commercial Crew Program） ，未來可能將原本由NASA管理的近地軌道（距離地面 高2000公里以下的軌道 ）和國際太空站開放給企業做商業使用。

而這次由SpaceX 製造的 「飛龍號」就是NASA「商業機組計畫」的一環。綜合《華盛頓郵報》和《CNN》報導，2014年，NASA 將製造太空船的計畫外包給民間企業，最後由SpaceX和波音公司 以26億美元和42億美元的價格承包，NASA要求2家公司研發能載送4名太空人的太空船。

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責任編輯：李修慧

核稿編輯：楊士範