川普宣布G7峰會延後到9月後，為了因應中國，還可能擴大為G10

（中央社）美國總統川普（Donald Trump）美東時間30日表示，將推遲原定6月底舉行的七大工業國集團（G7）高峰會至9月，並考慮擴大邀請澳洲、印度、韓國與會；白宮官員表示，希望能討論中國議題。

川普30日在總統專機空軍一號（Air Force One）上對記者說：「我不認為G7能完整呈現全球當前情勢。這是一個非常過時的國家團體。」

川普補充，高峰會可能於9月登場，在聯合國大會（UN General Assembly）前後舉行，也可能在11月美國總統大選之後。

原先傳出川普希望擴大邀請澳洲、印度、南韓與俄羅斯，白宮隨行記者稍後發出郵件澄清，川普未提到俄羅斯，但表示七大工業國集團已不能代表世界現在發生的一切，這是過時的國家集團，他認為G10或G11是個不錯的集團。

白宮主管戰略溝通的官員法拉（Alyssa Farah）表示，這項會議將能匯聚傳統盟友，討論如何因應中國的未來。

英國、加拿大、法國、德國、義大利、日本和美國組成的七大工業國集團每年舉行高峰會，針對國際經濟合作進行討論。今年會議原先預定6月在美國大衛營舉行，但因為武漢肺炎全球大流行而取消，改為視訊會議方式舉行。

不過川普之前表示希望6月底在白宮召開實體會議，已獲得法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）同意，但29日傳出德國總理梅克爾（Angela Merkel）以疫情仍嚴峻為由拒絕這項邀約。

目前不清楚G7會議規劃討論的議題內容，但過去幾個月來，包括新型冠狀病毒疫情發展、世界衛生組織（WHO）存續與改革、香港版國安法，甚至中國華為技術公司、第5代行動通訊技術（5G）等都可能列入議程。外界預料近來對中國、世衛施加重手的川普將會尋求他國支持。

英國在29日就證實英、美有意結合G7及澳洲、印度、韓國組成聯盟。《中央社》報導，29日，英國政府證實，英方正在推動由美國帶頭組成「10國聯盟」合作研發自有5G行動通訊技術，英國提議由10個民主盟邦組成「D10」（Democratic 10）集團，除了G7國家，再加上澳洲和2個亞洲科技大國韓國和印度，而其中一項提案，是引導資金投入10個成員國內現有電信企業，降低對中國5G技術的依賴。

《BBC中文網》報導，七大工業國集團最初是為了討論全球經濟危機於1975年首次會面，當時只有6國領導人，加拿大於隔年才加入，G7正式成形。每年，G7都會舉辦為期2天峰會討論當年重要的問題，去年關注的重點就包括伊朗核危機、中美貿易戰等。

1998年， 俄羅斯曾加入，形成G8，但2014年從俄羅斯吞併克里米亞之後被暫停參與會議。 川普2019年就曾表示，「 應該讓俄羅斯參加談判。 」

G7也的確因為沒能因應全球政治或經濟現狀而飽受批評，比如G7不包含任何非洲、拉丁美洲國家，新興經濟體如印度和巴西也無法加入G7。

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核稿編輯：楊士範