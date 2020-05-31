全美「黑人壓頸致死」抗議持續：至少2人死亡、26個城市實施宵禁

美國明尼蘇達州非裔男子遭警方壓頸致死，掀起全美各大城反種族歧視抗議，部分地區甚至發生槍擊事件，已知至少2人死亡。而目前全美已有26個城市實施宵禁、13州部署國民兵協助執法。對此，川普譴責極左派，並揚言政府將徹底平息暴力抗議。

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）25日在明尼蘇達州遭白人警察壓頸致死，各地抗議活動四起，不少地方由和平示威轉為暴力衝突，也出現趁亂打劫、縱火等亂象，密西根州與印第安納州的抗議活動甚至發生槍擊事件，造成2人死亡。

《CNN》報導，美東時間29日當天晚上11:30，在密西根州的底特律（Detroit）抗議活動現場，警方正與抗議群眾對峙，一名嫌犯開車朝抗議群眾方向開槍，最後一名21歲的男性民眾中彈，送醫後不治。 底特律警方表示，無法確認受害者是否是抗議者，但槍擊事件發生在抗議活動時。

倫比亞廣播公司（CBS）附屬電視台《KIRO 7》報導，印第安納州的印第安納波利斯（Indianapolis）警方也表示，30日晚間的示威抗議中也發生槍擊事件，只知道3人中彈，其中1人不治，但沒有更多詳細的資訊。印第安納波利斯警局局長敦促市民回家，避免在街上逗留。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 30日，事發的明尼蘇達州首府明尼亞波里斯警方持續與抗議群眾對峙。

根據《CNN》台灣時間的31日下午1:50的即時報導顯示，全美至少有25個城市施行宵禁（稍晚舊金山也宣布宵禁），宵禁時間有的地區規定到當地31上午，有的實施至6月1日上午。

加州：比佛利山莊、 洛杉磯、舊金山

科羅拉多州：丹佛

佛羅里達州：邁阿密

喬治亞州： 亞特蘭大

伊利諾州：芝加哥

肯塔基州：路易斯維爾

明尼蘇達州：明尼阿波利斯、 聖保羅

紐約：羅徹斯特

俄亥俄州：辛辛那提、 克利夫蘭、 哥倫布、 代頓、 托萊多

奧勒岡州：尤金、 波特蘭

賓州：費城、 匹茲堡

南卡羅來納州：查爾斯頓、 哥倫比亞

田納西州：納什維爾

猶他州：鹽湖城

華盛頓：西雅圖

威斯康辛州：密爾沃基

且有至少13個州部署了國民兵協助當地執法：

明尼蘇達州

喬治亞州

俄亥俄州

科羅拉多州

威斯康辛州

肯塔基州

猶他州

德州

哥倫比亞特區

德克薩斯州

科羅拉多州

華盛頓特區

加州

Photo Credit: AP / 達志影像 洛杉磯的諾德斯特龍百貨公司在暴動中被破壞，不少物品被洗劫一空。

《中央社》報導，面對各地暴動頻傳，總統川普30日譴責極左派，並揚言政府將「徹底」平息暴力抗議。川普表示：「我們無法、也絕對不容許一小群罪犯和破壞者摧殘我們的城市、糟蹋我們的社區。」川普說：「我的政府將阻止暴民暴力，徹底阻止。」

川普說：「這種暴力和破壞行為是由反法西斯主義運動和其他激進左翼團體主導。」他表示，暴徒讓佛洛伊德事件蒙羞。

根據《路透社》報導，川普呼籲各州和各個城市必須對反警抗議行動採取更嚴厲的措施，否則聯邦政府將介入，包括動用軍隊和出手逮人。

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核稿編輯：楊士範