川普退出WHO各界罵聲連連，對台灣的國際地位又有什麼影響？

美國總統川普（Donald Trump）不滿世界衛生組織（WHO），4月中就揚言暫停對WHO的金援，5月29日更正式宣布「全面終止與世衛的關係」，等於確定停止金援世衛。但無論是聯合國、歐盟、各國領袖還是公衛學者、醫學專家，都不認同川普退出WHO的決定，而台灣的國際地位則會受到正負兩方面的影響。

（中央社）川普不滿WHO處理2019冠狀病毒疾病（COVID-19，簡稱「武漢肺炎」）疫情的方式，近日指示暫停對WHO金援。有專家認為，縱然WHO有錯，但疫情當頭，這樣的舉措並不妥。川普指稱，WHO並未盡到基本責任，且必須為此負責。他批評，WHO呼應中國有關疫情的「不實訊息」，可能是導致疫情進一步擴大的原因。

WHO總部設於日內瓦，美國是最大資金來源國，2019年提供超過4億美元，約占該組織總預算的15%。如今川普宣布暫停對世衛援助，以下是各界反應。

跨國聯盟領袖

聯合國

疫情當頭，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，目前不是減少世衛資源的時候，「現在是發揮團結精神的時候，國際社會要團結合作，遏止病毒並阻止其帶來嚴重後果」。

歐盟

歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）對美國決定中止援助世衛組織深為遺憾。他表示，疫情大流行的此刻，川普此舉不具正當性。

非洲聯盟

非洲聯盟委員會（African Union Commission）主席馬哈馬特（Moussa Faki Mahamat）表示，武漢肺炎疫情大流行期間，川普暫停金援世衛的決定「讓人深感遺憾」，全世界現在比以往任何時候，更要仰仗世衛的領導來指引疫情全球大流行的因應對策。

各國官員

紐西蘭總理

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示，此時「我們需要彼此分享資訊」，也需要獲取可信賴的建議，而世衛提供這類訊息。「我們將會持續支持（世衛），並繼續捐款。」

澳洲總理

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）說，他理解川普對世衛的批評，但同時也強調，世衛作為一個組織，在包括太平洋地區在內的地方做了許多重要工作，澳洲跟世衛有密切的合作。他說，「我們不會不分好壞全盤拋棄」，但世衛並不能免於遭受批評、也不能不求改善。

俄羅斯外交部

俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）說，川普的決定是自私的，會傷害世衛組織。值此疫情險峻當頭，許多國家指望世衛扮演領導角色。

公衛、醫學專家

美國醫師會（The American Medical Association）

美國醫師會會長哈里斯（Patrice Harris）形容川普此舉為「朝向錯誤方向的危險步驟，並不會讓對抗COVID-19變得更容易」，呼籲川普重新考慮。

美國約翰霍普金斯大學衛生安全中心（Johns Hopkins University Center for Health Security）

約翰霍普金斯大學衛生安全中心資深學者艾達佳（Amesh Adalja）表示，世衛確實有錯，也可能需要進行改革，但應等到疫情過去再推動相關工作。他說：「這些並非是全球疫情正夯時該做的事。」

其他

美國聯邦眾議院外委會主席

眾議院外交委員會主席、民主黨眾議員恩格爾（Eliot Engel）表示，在這場越來越嚴重的危機中，隨著日子一天天過去，川普持續展現他的「政治劇本」，包括責怪世衛、責怪中國、責怪政治對手、責怪前朝政府等，這都是為了要轉移川普政府團隊處理疫情不力的焦點。至今已有數以千計的美國民眾不治。

倡議平價醫療的Protect Our Care

Protect Our Care主導人、曾任美國衛生部全球伊波拉疫情協調官的達赫（Leslie Dach）抨擊，川普只不過是想要藉由此舉來轉移外界對他淡化疫情嚴重性以及行政團隊面對疫情準備不周的注意力。

對台灣有何影響？

《中央社》報導，熟悉國際政治事務的民進黨立法委員羅致政接受《中央社》訪問時說，評估美國是目前唯一會退出WHO的國家，包括日本、澳洲等盟友都不會跟進。美方的決定勢必對台灣參與造成正負兼具的影響。

羅致政指出，對台灣的正面影響包括美國可能透過終止參與及金援，進一步對WHO施壓，要求改革制度、讓台灣充分參與。

另一方面，美國終止參與，台灣在WHO體制內的發聲管道和力道勢必受影響，尤其台灣目前仍需透過美國、日本等友好國家在WHO機制內取得國際公共衛生相關資訊。衡量諸多因素研判，台灣不會公開支持美方終止與WHO關係的決定。

至於美國是否可能另起爐灶，成立類似WHO的國際多邊公衛組織，羅致政認為，川普一向對多邊主義持懷疑態度，推斷美國未來較可能透過多重雙邊機制處理相關議題。此外，就算美國號召成立新組織，其他國家是否響應加入，仍是個問題。

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責任編輯：李修慧

核稿編輯：楊士範