不讀蘇軾導致「靈魂乾涸」？ 「貶謫文學」需要存在，但不該泛濫成災

※圖為頤和園長廊上，蘇軾〈記承天夜遊〉的彩繪。

文：林冠騰｜國立政治大學傳院不分系雙主修中文系大二生

日前因應新課綱的國文教育「去文言化」，國一上下學期都只能各選2篇文言文，導致部分出版社選擇割捨了收錄至少30年的〈記承天夜遊〉，將其改放在課後的應用練習中。對此，有國文老師指出，國中生沒讀到蘇軾，「靈魂會乾涸」，直言「平生不讀蘇東坡，號稱學霸又如何。」

這段話弔詭之處在於，課綱並不是再也不選蘇軾的作品，但蘇軾這篇幾乎成為一代人集體記憶的〈記承天夜遊〉，曾經選錄的價值何在？

〈記承天夜遊〉寫於宋神宗元豐6年，此時距蘇軾因烏臺詩案被貶黃州已6年，全文極短，不足100字，在壯志難酬的苦悶中表現了閒樂自適的心境：

元豐六年十月十二日，夜，解衣欲睡；月色入戶，欣然起行。念無與樂者，遂至承天寺，尋張懷民。懷民亦未寢，相與步於中庭。庭下如積水空明，水中藻荇交橫，蓋竹柏影也。何夜無月？何處無竹柏？但少閑人如吾兩人耳！

通篇讀來，全不見「愁」、「苦」兩字，只寫月夜之美、友人相聚之樂，卻處處透露著貶謫的悲涼心境；文末「閑人」用得巧，展現了不一般的曠達之志，卻也是自嘲，也是懷才不遇的自傷，韻味十足，寄寓深刻。

然而，竟有深刻若此，不讀之，靈魂將枯竭乾涸？

國高中文言選文中的 「貶謫文學」

所謂「文窮而後工」，貶謫文學在文言文作品中，是很常見的一類，更是國高中選文的大宗。從國中的〈記承天夜遊〉、〈陋室銘〉，到高中的〈始得西山宴遊記〉、〈岳陽樓記〉、〈醉翁亭記〉⋯⋯我們從小由這些作品中汲取文豪名士的生命經驗與人生哲學，學習如何「將危機變成轉機」、不被情緒的枷鎖束縛和面對困境時悠然自適的態度。

這些作品縱然筆法不同、境界不一，但都表現著某種「超然」的心志，作者皆試圖透過文章安放這種無處宣洩的苦痛，進而得到精神上的解脫。

然而，筆者從前在讀這些作品時，總感到疑惑，人真有這麼容易得到解脫嗎？為何非得抒發曠達之情才是高遠的人生境界？

當然，貶謫文學不只超脫曠達的這一類，也有感傷哀怨的一類，屈原便是最經典的例子。屈原是中國古典文學浪漫主義的先驅，開漢代以來「士不遇」的文學傳統。筆者記得高中時，課本裡選了〈漁父〉，雖然同是貶謫文學，讀來卻令我備感「新奇」，因為屈原並未在文中展現超脫的意趣。

筆者私自認為，屈原反而活得比較像個「人」，不似選文中的其他作家非得表現「超脫精神」不可（不論是否真正超脫）；現實中人不一定總能在苦難中找到出口，雖然其自殺的行為在現今看來極不可取，但其抒己沉痛、堅持理想的「真」，讓我由衷佩服。

然而，無奈的是，國高中所選的貶謫文學中，大多都是超脫一派，雖然這些作品絕對有其存在的價值及可讀性，但當選文聚焦的要旨大同小異時，令人不禁懷疑，中華民族浩浩蕩蕩5000年的歷史文化，難道只有如〈記承天夜遊〉般超脫的貶謫文學值得一觀？才使靈魂不至「乾涸」？

我想不是的。

貶謫文學有其地位，卻不該「氾濫成災」

首先，應該先探究，貶謫文學，無論超脫與否，其存在的意義是甚麼？

「貶謫」一詞似乎充溢著歷史意味，所謂歷史，便是已然過去的人事物。貶謫是傳統君主專制時代下獨有的概念，在那樣的時代，深得聖寵、得以一展抱負，似乎便是人生中最得意之事，也是許多古代文人窮盡一生追求的理想。反之，只要觸犯聖顏，一聲令下，便要發配邊疆，貶謫地大多天高皇帝遠，像蘇軾就曾被貶儋州（今海南島），而古代交通不便，路途中就可能因疾病、盜匪身亡，即使抵達了，也是滿腔的憂慮苦悶。貶謫就是個晴天霹靂、五雷轟頂的壞消息。

然而，這樣的時代卻早已不復存在，讀書不是唯一的出路，「在朝為官」也不再是普遍的志向，更沒有陰晴不定、掌握生殺大權的君主。貶謫文學作為舊時代的產物，於現今存在的意義，是為了要認識我們民族的歷史文化、欣賞文人的筆法及面對人生的態度。

這些意義都有教育的重要性，但並不是此文類獨有的——貶謫文學不應繼續在國文教育中、在靈魂中「氾濫成災」，文言的選文應朝向多元化邁進，並能與時代溝通，才能使國文教育注入新生命，學生讀的也不再是「死文學」。

從〈茶酒論〉〈自祭文〉 談我理想中「活的」文言選文

筆者目前就讀中文系，教授介紹了許多與過去學習經驗中不同的文言篇章，也帶給我全新的解讀觀點。以下便談談我理想中的文言選文：

如要認識民族的歷史文化，〈茶酒論〉即是有趣且充滿新意的一篇，它將茶與酒擬人化，以問答體記敘兩者間各自誇耀、論辯的過程，最後由「水」出面調停紛爭。文體接近賦體，有用韻、時有對仗，雖然論辯過程中某些細節並不嚴謹，有時茶與酒各說各話，不理會彼此的論點，但整體讀來清新有味、奇趣橫生，可引導學生一窺語言活用的藝術。

〈茶酒論〉的作者不詳，共有六個寫本，「寫本」意指人手傳抄而非印刷的作品，是民間傳遞知識的重要途徑，此處更可介紹中國傳統「寫本文化」的特點，兼有文學及歷史的價值。

而若要一觀作者的人生哲學，陶淵明的〈自祭文〉同樣意涵深刻，不但觸碰到生死價值的議題、更寄遇了作者思想的光輝。〈自祭文〉是陶淵明寫於辭世前夕，為自己所作的一篇祭文，他在文中想像自己死後親友送行弔祭和下葬的情景、懷想自己一生的遭遇與生活、表現理想志趣、抒發自己對死亡的態度。文中結構安排特殊、語言樸實率真，深具啟示意義。

死亡是自古至今人類始終要面對的議題，今日再一讀〈自祭文〉或許可連結至「自殺」、「安樂死」的議題，激起一些思辯和討論：

惟此百年，夫人愛之，懼彼無成，愒日惜時。存為世珍，歿亦見思。嗟我獨邁，曾是亦茲。

這段文字尤其引人深思，人們在有限的時光裡，究竟是為誰辛苦為誰忙？是為了生前的榮寵與尊重還是死後的懷想追念呢？對於陶淵明而言，皆不是，他為的只有自己，所以才可以說「餘今斯化，可以無恨」，自在地來，也要了無牽掛地去。

陶淵明對於死亡意義的闡發，是可跨越時空的界線，而仍與我們切身相關的，這樣的文學就沒有在歷史中死去，反而可以一再品嚐箇中滋味。

我所理想的文言選文，是「活的文學」，是可以從歷史文化軌跡、語言應用藝術、作者人生哲學中找到與現今文化、社會產生連結的文學。

在此並不是否定貶謫文學的價值，我理想中的選文或許和「靈魂乾涸說」都帶有某種主觀的價值判斷，但「去文言化」既已成為趨勢，便應該深入思考選文的多元化，觀念若仍停留在舊時代，或許才是國學教育思想的乾涸。

責任編輯：李修慧

核稿編輯：楊士範