全球正面臨「市場消失」的困境，振興券可能無法發揮「振興」的功能

文：Hao Chuang

2009年的消費券我印象深刻，因為我花的方式和所有人都不一樣。

拿到消費券之後我無處可用，過年前該買的東西都已經買齊了，沒有立刻要花錢的機會，而且大部分店家春節期間也都沒有營業，我只買了點日常雜貨。

大年初二的清晨，天微亮的時候，剛開車出門，就見到巷口的大馬路上躺著一隻被車撞了的黃狗，正用力地喘著氣哀號。我趕緊載牠去到最近的動物醫院，春節期間醫院沒有營業，我長按了幾下急診鈴，意料之中地沒有回應，回頭準備找下一間醫院，卻發現牠已經在後座斷了氣。

我連絡了寵物火化場，他們願意處理，所以我載著牠去到了偏遠山區裡的一個無人的角落，火化場的工作人員一會兒之後也到了，他們說可以收消費券，所以我把剩下的消費券全給了他們。

振興券，幾乎完全不可能發揮任何「振興」的功能

民進黨要效法馬版消費券發放振興券，我覺得最好多想想。馬版消費券已經徹底證明是一個無效的、白花錢的錯誤政策。

經濟學家早就清楚指出：消費資本主義的繁榮，來自於債務和「過度消費」，過度消費建立在信心上，只有相信未來會更好的人才會舉債消費。

目前的經濟困境在於信心喪失，原因是「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）導致全球經濟前景晦暗不明，銀行業首先面臨呆帳危機帶來的預期性緊縮，這部份全球政府都用利率和補貼來維持銀行系統的穩定。但企業已經開始大幅裁員，裁員又會導致失業增加，消費力降低，然後回頭影響信心和消費力。然後影響到股市，然後又影響到銀行。

2009年時，花費800多億的「每人3600元」消費券政策，只有杯水車薪的功效。這次面對規模更大的風暴，比上次更少的「每人2～3000元」的振興券，幾乎完全不可能發揮任何「振興」的功能，這樣的結果應該是意料之中的。

不只民進黨，不只台灣，全世界都不知道怎麼辦

那麼，為什麼民進黨還是決定要發錢？

我覺得答案很簡單：因為民進黨也不知道要幹嘛，民間又有「快發錢」的聲音，所以就先發了再說。

至於說，民進黨為什麼不知道要幹嘛？這答案可能更簡單：不只民進黨，不只台灣。全世界都不知道怎麼辦，教科書沒有教，官僚們職業生涯中沒有經驗，學者沒有研究過，企業也沒有想法。

我知道很多人正在思考，有些人可能在等武漢肺炎疫情告一段落再說，更多人在等大神級經濟學家開示。畢竟這次事件不只是台灣的事，整個世界都焦頭爛額。不過，等別人提出辦法不是辦法，台灣的狀況也和世界其他國家不一樣。

如果民進黨執政者們真的不知道怎麼辦，那就多找些人一起討論一下吧！即使沒有結果，也比乾坐枯等、應付著發個2～3000元要更好。

全球正面臨「市場消失」的困境

簡單來說就是全球正面臨「市場消失」的困境。最明顯的例子就是航空業的墜崖。目前美國國內航空客運量只剩下原本的十分之一不到。台灣也是如此，桃機入出境人數只剩數千甚至數百人（5月26日最新數字是入境300多人，出境600多人，合計不足1000人），是去（2019）年每日平均值（12萬人）的百分之一不到。

在這樣的情況下，全球航空公司已經將三分之二的飛機封存或者退役。這直接導致了航空業的失業潮，以及飛機製造公司（例如波音）的業務量歸零，而且很可能在未來幾年內一張訂單也接不到。這等於是宣判了全球航空器生產工業的死刑。

同樣的狀況也發生在觀光產業上，最近兩個月全球觀光業一夕歸零，而且前景非常不樂觀，在疫苗研發成功之前，觀光業可以說完全沒有重啟的可能。而且即使未來還有逐步恢復的機會，一兩年內也會有一半以上的觀光業者倒閉，造成大量失業。台灣過去每年有超過1000萬名外國遊客，帶來數十億美元的消費，帶動上千億台幣的產值。未來這個數字還能剩下多少？

連帶受影響的例如台北捷運，1~4月的營運虧損大幅擴大，北捷已經開始和市府協商租金減免。而捷運人潮同時影響的是周邊商業的營運，沒有人就沒有生意，這些店家不像捷運公司可以向政府要求租金減免，營運出現問題的唯一結果就是停業或者裁員。

這些經濟上潛藏的危機，簡單地從規模上觀察即可知道：比起2008年的全球金融風暴，這次疫情造成的衝擊規模、影響範圍、持續時間都可能是數倍甚至10倍以上。

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本文經Hao Chuang授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航