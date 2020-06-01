「警察加入我們！」全美抗爭漏網鏡頭，「單膝跪地」的意義不只一種

美國明尼蘇達州5月25日發生警方暴力執法事件，白人警察用膝蓋強壓非裔男子佛洛伊德（George Floyd），造成他送醫後不治死亡，再度挑起美國國內敏感的種族議題。全美各地的抗議活動越演越烈，截至台灣／香港時間6月1日早晨，警方已在全美22個城市逮捕近1700人。

不過這起因警察暴力致死的運動，也有部分地區的警察選擇與民眾站在同一邊，在遊行中集體單膝跪地，這樣的鏡頭在社群網站上引發討論熱潮。不過這樣的單膝跪地，在美國究竟具有什麼樣的特殊意義？

不少地區美國警察單膝跪地的照片，近日在各大社群媒體流傳。

5月30日，美國德州珊瑚牆市（Coral Gables）一場邁阿密戴德郡警察首長協會（Miami-Dade Chiefs of Police Association）舉辦的活動，來自不同部門的警察加入示威民眾，與他們一同協力單膝跪地祈禱。

Very moving moment here in Coral Gables. A religious leader led the group in prayer. Police officers joined them in taking a knee. This was after a Q&A between protesters and police. @CBSMiami pic.twitter.com/Pc3jRneo9Y — Mike Cugno (@MikeCugnoCBS4) May 30, 2020

同日，加州聖塔克魯茲警察局長安迪．米爾斯（Andy Mills）和該市市長賈斯汀．卡明斯（Justin Cummings）加入了數百名的示威者，一同在路邊單膝跪地。

Chief Andy Mills took a knee to honor the life of George Floyd, who was killed at the hands of now ex-Minneapolis police officers.https://t.co/WJMMusZ36S — KFI AM 640 (@KFIAM640) June 1, 2020

5月31日，密蘇里州佛格森（Ferguson）警局前的示威活動，一名運動領袖在演說後，號召群眾屈膝9分半鐘為佛洛伊德默哀，當地員警不分膚色、族群，也一同加入屈膝默哀的行列，博得眾人掌聲和喝采。

An HIP intern was filming a protest in Ferguson, MO at the police station when this happened.... As the protest leader called for a 9 1/2 minute knee in honor of George Floyd; Ferguson police of every color also took a knee in joint honor with protest. #WeStandTogether pic.twitter.com/6iN0dMroby — Heroic Imagination (@HIPorg) May 31, 2020

同日在紐約皇后區的抗議活動中，身著制服的警察同樣加入了抗議民眾，在大馬路上單膝跪地。突如其來的舉動讓現場民眾幾乎不可置信，也相當受到鼓舞，激動的高喊「謝謝你們」。

究竟這一切是怎麼發生的？

美國不少地區近日的示威運動，都以「單膝跪地」的姿勢弔念逝世的佛洛伊德。

《自由時報》報導，這是以諷刺警察殺害佛洛伊德的手段（以膝蓋壓頸長達數分鐘）。

不過這樣的舉動，也讓人聯想到2016年全美著名的「跪國歌」事件。

2016年8月，舊金山49人隊的四分衛球員柯林・卡普尼克（Colin Kaepernick）在美國職業美式足球聯盟（NFL）季前熱身賽前演奏國歌時拒絕起立，改以單膝跪地，表達他對所見到的種族不平事件抗議。

卡普尼克是「黑人的命也是命」的社會運的支持者。他指的似乎是警方使用致命武力處理「黑人的命也是命」示威者的幾起事件。他曾解釋自己單膝跪地的原因，「和那些受到壓迫的人民站在同一邊。對我來說，這是一定要有所改變的。當我感受到國旗代表的公平正義得以伸張、這個國家做出應有的行為時，我就會選擇（在演奏國歌時）起立。」

Photo Credit: AP / 達志影像 柯林・卡普尼克（Colin Kaepernick）為中間單膝跪地者。

而在2017年9月，美國國家美式足球聯盟部分球員在比賽開場演奏國歌時，不同球隊超過100名球員在奏國歌時單膝跪、手挽手，抗議美國至今仍充滿種族歧視，讓美國總統川普（港譯「特朗普」）氣炸。

photo credit: Mark Konezny-USA TODAY Sports/Reuters/達志影像

單膝跪地對於美國「黑人的命也是命」社會運動來說極具象徵意義，也有網友將正對佛洛伊德施暴的白人警察影像，和單膝跪地的「發起人」卡普尼克的照片對比，影射由於美國至今仍然有黑人因警暴而死，因此這樣的社會運動必須持續下去。

而卡普尼克日前也在推特上發文回應佛洛伊德之死。他說：

當文明導致死亡時，反抗是唯一合乎邏輯的反應。對和平的呼喊就像雨一樣，會落在充耳不聞的人耳裡。因為你們的暴力已招來抵抗。

此外，多地也有警察加入遊行隊伍，如在紐澤西州有警察幫著示威著高舉「讓我們團結一致」的標語，與民眾一同遊行；在密蘇里州堪薩斯城，有黑人與白人警察共同高舉「終止警暴」的標語。

Apparently cops in Kansas City joined the local protest against police brutality. And my first reaction was to say something smart ass. But this is truly a start. pic.twitter.com/e3sUwaR16h — Dylan (@dyllyp) May 30, 2020

而密西根州傑納西縣的警長克里斯・斯旺森（Chris Swanson）在 參加遊行之前對群眾的這番喊話，更引起了歡呼：

我們希望與你們所有人站在一起，我們是認真的。我脫下頭盔，放下警棍。我想讓這成為一場遊行，而不是場抗議。

參加5月30日路邊單膝跪地的哀悼活動的加州聖塔克魯茲警察局長安迪．米爾斯（Andy Mills）日前公開寫道，「我們這一代的警察比以往的更聰明，更了解個人偏見，且 更願意公正地進行警察監督 。」他說，「我們新一代的聖 塔克魯茲 警察對種族更加開明，這將有助於改善我們的警務方式。」

雖然有警民團結的時刻，但紐約、堪薩斯城等地仍然有警察與民眾的衝突發生。

紐約布魯克林的一名婦女被粗暴地摔倒在地；紐約警察局的一輛越野車卻被驅車駛過抗議者人群。一位明尼阿波利斯的記者 疑似被警方發射的橡膠子彈擊中左眼，導致 一隻眼睛永久失明。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範