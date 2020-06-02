歐盟紓困計畫叫「歐洲下一代」，意思就是債務由下一代人買單

文：Bernd Riegert（德國之聲評論員）

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）為未來七年提出的巨額預算方案，可謂是大膽之舉措。值得關注的是，27個成員會對此做出怎樣的反應。各國必須要全票通過這份由救助基金和改革預算混合而成的計劃。接下來的幾周將是艱難的談判，主要議題是各國分別能以怎樣的條件，從這滿當當的歐盟銀庫中得到多少錢。

馮德萊恩表示，自己已經就這部危機應對計劃和各國政府進行了協商，沒有遭到什麼根本性的反對。這也許是因為，歐洲人就經濟復興基金的融資方式達成了默契，找到了一個金融技巧，那就是不讓今天的納稅人買單，而是推給子孫後代。歐盟將會舉債7500億歐元，而且是從2028年才開始償還，並且清償期限長達30年。拿什麼來還呢，就是新的稅收，用歐盟術語來說就是「自有資本」。

其實到目前為止，各成員國對這種自有資本的收取是抗拒的，因為所謂的自有資本，就是自己的稅收，這意味著國家權力，哪個成員國也不願意主動把這份權力上交給布魯塞爾。

開誠布公：誰來買單？

馮德萊恩計劃通過模稜兩可的稅收，來支付從2028年開始需要償還的債務，這些稅收包括對塑料垃圾、二氧化碳排放還有從第三國進口不利於氣候保護的產品等徵稅。這基本上只能說是財政政策上的一廂情願。最終可能還是得由各成員國來搞定。不管怎樣，說到底這些債務都得由歐洲未來的納稅人來承擔。

也許這份計劃的真實想法是，歐盟現在違反其基本協議規定所借貸的債務，也許未來並不會真的償還，而是不斷地進行再融資，然後再往後推。一般來說這也是各國政府的慣用做法。而對於歐盟成員國來說，這次的舉債計劃是，各國無需動用自己的資本，而是提供擔保，這是一個巧妙的解決方案，因為可以避免給本國財政預算造成額外負擔。

也就是說，問題被推到了未來去解決。鑑於新冠防疫措施所導致的經濟危機，歐盟選擇採取這樣的解決方式也是可以理解的。但是歐盟委員會和各成員國應該坦誠地說清楚現在究竟在做什麼。而不是像現在這樣，假稱有朝一日會通過某個含混不清的稅收計劃來償還這筆債務。

馮德萊恩給這部經濟振興計劃起名叫「歐洲下一代」，其實也暗藏玄機：歐洲的下一代要為今天的危機買單。除了國家財政的巨額虧空之外，他們還要面對這筆歐洲共同債務——當然如果進展順利，他們也許能得到一些有意義的投資。

不過對於歐盟本身來說，這是再好不過的結局。今後再想退出歐盟就難如登天，因為這已經是一個債務聯盟，一旦哪個國家要退出，就要付出高昂的代價。歐盟也算是給自己上了保險。

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