SpaceX成功把人送上國際太空站，無法再「壟斷」市場的俄羅斯每年可能損失2億美元

（中央社）美國太空探索科技公司（SpaceX）順利發射火箭送人到國際太空站（ISS），意味俄羅斯長年壟斷太空旅行的情況告終，俄國不再是唯一有能力將太空人送往國際太空站的國家。

《法新社》報導，SpaceX在台灣／香港時間5月31日凌晨3點發射火箭，6月1日約凌晨1點成功以太空船將太空人送抵國際太空站，成為首家成功執行載人太空飛行任務的民間企業。俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）向美國和SpaceX致賀，但專家表示，SpaceX這次發射火箭成功，對俄羅斯聯邦太空總署來說應是個警鐘。

SpaceX成功將太空人送到國際太空站，這是美國2011年終止載人太空梭計畫以來，美國太空人首次利用美國製火箭在美國本土發射升空展開太空飛行任務。

美國2011年終止載人太空梭計畫後，俄羅斯「聯合號」太空船（Soyuz）便成為唯一負責運載太空人往返國際太空站的工具，這些太空人會先在俄國首都莫斯科外的星市（Star City）受訓，並學習俄文，而後才會從哈薩克的貝康諾太空發射場（Baikonur）由火箭送上太空。

Falcon 9 launches Crew Dragon on its first flight with @NASA astronauts on board! pic.twitter.com/FUd0SSRKud — SpaceX (@SpaceX) May 30, 2020

This is the first time in human history @NASA_Astronauts have entered the @Space_Station from a commercially-made spacecraft. @AstroBehnken and @Astro_Doug have finally arrived to the orbiting laboratory in @SpaceX's Dragon Endeavour spacecraft. pic.twitter.com/3t9Ogtpik4 — NASA (@NASA) May 31, 2020

法國國家科學研究中心（CNRS）太空政策專家蘇爾斯・韋爾熱（Isabelle Sourbes-Verger）說：「這類太空飛行提供莫斯科意料之外的機會，能繼續生產聯合號，並在國際太空站議題談判上保有重要話語權。」

俄羅斯聯邦太空總署也藉由運載太空人賺進大筆收入。美國國家航空暨太空總署（NASA）若要在聯合號取得一個太空船位，就需花費約8000萬美元（約新台幣24億元）。

莫斯科齊爾考夫斯基航太學院（Tsiolkovsky Space Academy）專家艾奧寧（Andrei Ionin）說，若SpaceX開始運載美國太空人，俄羅斯聯邦太空總署「每年恐損失超過2億美元」。

艾奧寧說，廣義上來說，像SpaceX這樣的對手出現，對俄國航太業來說應是個「警鐘」。俄國航太業的情況比當局聲稱的還要「差很多」。專家表示，SpaceX等民間企業崛起，恐使俄國望塵莫及。

不過，俄羅斯對於失去太空旅行壟斷權，做出一副不在乎的樣子；並說他們計劃今年試射兩枚新火箭，並在明年重啟登月計畫。

《中央社》報導，近幾年，俄羅斯航太工業問題頻傳，包括失去數枚衛星和其他太空航器。2018年10月，俄羅斯才發生聯合號發射後加速器異常，導致太空人必須迫降的重大挫折。《數位時代》報導，今年4月，俄羅斯聯邦太空總署才為了對抗SpaceX，把太空發射服務的價格削減30%。

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責任編輯：李修慧

核稿編輯：楊士範