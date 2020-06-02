台灣的經濟爛到只剩下房地產：有土斯有財，沒土的人只能去吃土

文：章定煊

這星期四（5月28日）剛受邀去政大信義房地產研究中心，線上演講空屋的問題（本來是現場演講，因為疫情改為線上演講），在演講前剛好就碰到囤房稅與空屋的議題爆發。時代力量主張課囤房稅，內政部認為囤房稅會傷害經濟。演講題目題目是早就定好的，跟這次爭議無關。

這十多年來房價翻了一倍以上，現在的房價也超過了2015年房價的最高點，但是台灣的經濟什麼時候好過？現在碰房價一下政府大喊會傷害經濟，台灣經濟也未免太脆弱了。如果政府願意拿出數據來，說明台灣的經濟只剩下房地產了，其他都爛光了，也許居住正義就可以扔到一邊去了。

2018年台灣營造業佔台灣生產毛額GDP 2.52％，不動產服務業及住宅服務業佔台灣生產毛額GDP 8.18％，兩者合計不過10.70％。我們不能否認每個產業都很重要，但是這樣的比重是否高到碰都不能碰一下？

或是政府要告訴我們另外一個數據。2018年底國富毛額資產分配結構觀察，非金融性資產毛額占84.26％，其中土地（按公告土地現值計價）占43.76％，房屋及營建工程占20.32％，兩者合計64.08％。這部分土地還是用公告現值計算的，如果用市價計算，土地的價值起碼要增加10％以上（2018年內政部資料顯示，公告現值是市價91.32％）。

因為台灣國家財富，大部分都放在房地產這個雞蛋籃子裡，所以碰都不能碰。這樣的財富分配型態造，成年輕世代很大的經濟負擔，與下一代養育費用被壓縮的社會問題。

那政府要做什麼來改善這樣的財富分配情況？至少這幾年國富調查數據來看，這部分的結果是沒有改善。在台灣「有土斯有財，沒土的人只能去吃土！」的狀況不變。

政府告訴我們這幾年它改善了我們的居住品質，這幾年高房價導致了小宅化的現象，首購族能入手的房子不是小就是老，居住品質改善在哪裡？我可能真的太愚昧了，參不透這其中玄機。

我們回到空屋的統計，與囤房關連性的部分。

一、台灣空屋率，與囤房有沒有關係？

我也不曉得為什麼囤房這件事會跟空屋扯上關係。台灣空屋與囤房有沒有關係？全世界沒人知道，因為沒有做這樣的統計，今年要做的10年一次的住宅普查看要不要列入調查。

因為每年一次的低度住宅統計，是以地政資料檔勾稽台電資料檔後，再勾稽到房屋稅籍檔。這些的資料勾稽都是以住址為關鍵欄位進行檢索，這三個資料檔的資料，大多數屬性都是住宅的，人的屬性資料除了姓名與身份證字號外，什麼都沒有。為了預防個資外洩，連這兩個屬性資料都是遮蓋的。沒有人的屬性的資料怎麼作囤房分析？

其實更關鍵的是，目前不管是主計處或營建署所做的空屋調查，都包括兩個部分：「零使用」與「少用（低度）」的住宅，大家認定的空屋是零使用的住宅，光是這部分差距就很大了。

透過住宅屬性的資料切割上來看，空屋的形成除了囤房以外，跟屋齡、房屋結構、區位、面積、總樓層都有很大的關係。所以改善了空屋率，對於房價的合理化幫助有限。同樣的，即使房價合理化，對空屋率改善也有限。

二、囤房必須是空屋嗎？囤房的調查可以以個人為單位嗎？

我們從市場上的觀察來看，囤房者大致分為三種：

短線交易者：主要在賺短線差價，通常會把房屋空著。尤其在新屋的部分，一旦使用過，房屋會變成二手屋，影響價格甚鉅。至從房地合一稅這樣的囤房者，大多都轉到紅單市場。 小規模長期囤房者：有時候是為了子女預備房屋，有時候是著眼於租金收益；有一定的房價價差時，他們也可能出售。這樣的囤房者，他們的房屋經常會分散在配偶與未成年子女名下。這樣住宅通常也會出租，不會是空屋。 大規模的囤房者：這種有時候是有實力的個人，很多時候是家族。他們的房屋眾多，有時候住宅也不見得是買來的，他們經常是大地主的後代，以合建分屋的方式分得大量的房屋。經常以資產管理公司或投資公司名義持有，囤房的房屋也是以出租為主，賺夠了租金會繼續買，越囤越多。有時也會買豪宅供自家人使用。這些房子也不會是空屋。

從以上分析可以知道，許多的囤房者都不是空屋，房屋經常也不在個人名下。

所以財政部的房屋稅籍統計說75％的人名下只有一屋，內政部的空屋統計說58％的空屋只有在一屋者的名下，這兩個統計皆以個人為單位，不能證明什麼，也不能否認什麼。

內政部的說法更有趣，一個人的名下只有一間房子，然後那間房子是空屋，請問這個人他住哪裡？這種空屋還佔了空屋總量的58％。自己有家不住去睡火車站嗎？最近可能火車站也不能睡了。

Photo Credit: 中央社

三、實施了囤房稅，房價就能合理化嗎？

即使是時代力量提出的囤房稅版本，因為台灣房屋稅的稅基過低，就算是囤房大戶，課到10％，實質稅率了不起1％。

與其去討論囤房稅有效無效，不如說是否實施囤房稅是一種宣示效果（Announcement Effect），代表政府的政策動向。時代力量希望政府能宣示房價能獲得抑制的政策走向，而現在的執政黨也悍然拒絕了。就我之前臉書所分析的，執政黨對於房地產中間偏多的政策走向，在這一回的交手中，進一步的宣示了，也確認了。

有人說大學是個象牙塔，然而政府論述的居住正義也越來越像個象牙塔；聽起來學術味洋味十足，跟庶民的居住正義卻越行越遠，越來越不接地氣。既然這次總統立委大選，執政黨得到了壓倒性的勝利，我就相信選民已經包裹式的肯定了執政黨的所有政策，難得象牙塔的居住正義大家都肯定，那就這樣了。

不用擔心資金，大量的廉價銀彈在金融體系等著；不用擔心題材，大量為了刺激景氣的舉債而來的公共支出等著；不用擔心政策面，政府表態誰都不准碰房市。所以，基本上房地產除非遇到來自國際的外生性重大衝擊，否則緩和偏多的格局不變。

本文經章定煊授權轉載，原文刊載於此

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